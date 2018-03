Žalobci chtějí poslat zadrženého soudce Elischera a další pětici obviněných do vazby

AKTUALIZOVÁNO před 22 minutami

Elischera policie zadržela v úterý ráno a to kvůli tomu, že soudce měl přijímat úplatky a ovlivňovat za ně trestní řízení.

Praha - Policisté a státní zástupci podali v noci na čtvrtek návrh, aby soud vzal do vazby obviněného soudce Ivana Elischera. Do vazby chtějí poslat také dalších pět obviněných, kteří v případu se soudcem pražského vrchního soudu figurují. O vazbě bude soud rozhodovat dnes. Vyplývá to z vyjádření místopředsedy Obvodního soudu pro Prahu 4 Michala Dvořáka.

Dvořák uvedl, že v trestní věci žalobci podali návrhy na vzetí šesti lidí do vazby, mezi nimi i na obviněného I.E. "O těchto návrzích bude rozhodováno, vzhledem k běhu zákonné lhůty, během dnešního dne," dodal Dvořák.

Elischera policie zadržela v úterý ráno. Podle trestního řádu může být zadržená osoba v policejní cele nejvýše 48 hodin. Tato lhůta ve čtvrtek ráno vypršela a musel být podán návrh na uvalení vazby. V opačné případě by musel být obviněný propuštěn.

Kdo je Ivan Elischer? Ivan Elischer (narozen 31. července 1960) působí od roku 2013 na pražském vrchním osudu. Specializuje se na řešení závažných drogových kauz. Je členem odvolacího senátu v těchto procesech. Zabýval se například kauzou skupiny, která ve velkém pěstovala marihuanu v areálu bývalé textilní továrny v Liberci. V minulosti Elischer působil na ústeckém krajském soudu, kde se například zabýval případem vraždy pětiletého chlapce. Elischer se také zabýval kauzou zkrachovalé ústecké Universal banky nebo působil jako státní zástupce u Vrchního soudu v Olomouci.

Podle obvinění, z něhož cituje Mladá fronta Dnes, soudce přijímal úplatky a ovlivňoval za ně trestní řízení ve prospěch souzených. Případem se zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), dozoruje ho Městské státní zastupitelství v Praze. K případu se nechtějí vyjadřovat.

Kauzu řeší také ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Od státních zástupců obdržel návrh, aby byl Elischer dočasně zproštěn výkonu funkce soudce.

