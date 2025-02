Černochová: Dovoz dronů na Ukrajinu se vyšetřuje. Obvinění se musí prověřit

Orgány činné v trestním řízení prověřují podezření související s vývozem dronů z Česka na Ukrajinu. Jde například o možné zneužívání diplomatických pasů a údajné pašování dronů ze strany armády. V nedělním diskusním pořadu Partie na CNN Prima News to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Týká se to projektu Nemesis, který organizuje spolek Skupina D.

Ministryně obrany Jana Černochová: "Tady nejde zhasnout a říkat, že je všechno v pořádku, když víme, že to v pořádku není." | Foto: Lukáš Bíba

Místopředseda opozičního ANO Radek Vondráček, který se s ministryní v debatě setkal, řekl, že ANO bude chtít věc projednat ve sněmovně. S podezřením již dříve přišel místopředseda sněmovního výboru pro obranu Pavel Růžička (ANO).

Server Aktuálně.cz ve čtvrtek 6. února napsal, že elitní vojáci nelegálně vozili drony na Ukrajinu. Drony pocházejí ze sbírky, na jejímž organizování se podílel například herec Ondřej Vetchý. Server uvedl, že trestní řízení týkající se součinnosti armády se spolkem Skupina D se bezprostředně týká speciálních sil. Mluvčí vojenské policie Kateřina Mlýnková serveru sdělila, že se prověřuje "možné neoprávněné nakládání s majetkem ministerstva obrany a možné využívání příslušníků armády nad rámec úkolů ozbrojených sil". Podle informací Aktuálně.cz šlo třeba o to, že vojenský materiál provázeli na Ukrajinu příslušníci 601. skupiny speciálních sil, ale neměli pro to povolení parlamentu.

"Všechna podezření právě šetří orgány činné v trestním řízení a já jsem za to ráda, protože to je jediná možnost, jak dostaneme nějaké rozřešení nebo rozsudek, jestli došlo k nějakému porušení, nebo ne," řekla ministryně. "Ta obvinění samozřejmě vážná jsou," dodala ministryně a zdůraznila, že je proto nemůže nechat být. Ministryně již loni informovala, že věc prověřuje inspekce ministerstva obrany. Věc v tuto chvíli podle ní vyšetřuje vojenská policie.

Odmítla, že by si na někoho zasedla či na někoho poštvala policii nebo inspekci. "Pokud ministr obrany na základě interpelace místopředsedy výboru pro obranu dostane nějaké informace, které se objeví ve veřejném prostoru, a pan Růžička je měl od vojáků, tak já je musím prověřit," řekla. "Já pevně věřím, že spolek Nemesis v čele s těmi všemi lidmi, kteří v tom veřejném prostoru promlouvají, tak že všechny ty záležitosti vysvětlí," dodala. Zdůrazňovala nutnost dodržovat právo a správné postupy a ohradila se proti tomu, že by nechtěla pomáhat Ukrajině. "Tady nejde zhasnout a říkat, že je všechno v pořádku, když víme, že to v pořádku není, na základě šetření inspekce," dodala.

Prohlásila také, že jí nepřijde normální, když má diplomatický pas jeden ze zakladatelů spolku Jan Veverka. "Získal ho způsobem, který není v pořádku, není v souladu se všemi právními předpisy, které na resortu máme," dodala. Uvedla, že věc chtěla řešit i s prezidentem Petrem Pavlem, protože se dotýkala také velitele 601. skupiny generála Miroslava Hofírka. "Bohužel jsem dostala informaci, že pan generál Hofírek dělá svoji práci zřejmě pro pana prezidenta v jeho očích dobře a že pan Hofírek nemá být nějakým způsobem personálně mnou řešen, což jsem já chtěla udělat na základě i tohoto zjištění," řekla. Podtrhla, že není možné, aby se na vrátnici ministerstva zahraničí rozdávaly diplomatické pasy na základě podpisu neoprávněné osoby, tedy generála Hofírka.

Deník N loni v listopadu uvedl, že o Hofírkovi jednala ministryně s prezidentem Pavlem za účasti náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Podle deníku tehdy prezident řekl, že k odvolání Hofírka nevidí důvod. "Seznámil jsem se jako vrchní velitel ozbrojených sil s fakty k případu a neshledal důvod pro takový krok. I proto mají generál Miroslav Hofírek a náčelník generálního štábu Karel Řehka mou důvěru," citoval Deník N hlavu státu.

"Jsem plně na straně paní ministryně," řekl Vondráček. Ministryně podle něj dělá, co musí dělat. Jeho stranický kolega má podle něj podklady pro svá tvrzení. "On má k dispozici, že tam byla instrukce vůči těm příslušníkům," řekl. "Tam prostě jezdili na Ukrajinu příslušníci Armády České republiky, ti záložáci, disponovali diplomatickými pasy a vozili tam ty drony. A na dotaz pana Růžičky na ministerstvu průmyslu a obchodu, tak nebyla vývozní licence," řekl Vondráček.