Záchranáři vyjíždějí zbytečně k lyžařům, přivolá je bezpečnostní funkce v mobilu

Horská služba koncem roku řešila zbytečné výjezdy k pádům na lyžích. Funkce v telefonech či hodinkách, která hlídá bezpečí v případě pádu, totiž přivolala pomoc, ačkoliv nebyla potřeba. "Případů bude určitě přibývat," obávají se záchranáři. Apelují zároveň, aby lidé přijímali zpětné hovory v případě, že z telefonu odešlou nouzovou SMS.

Horská služba vyjela po Vánocích k lyžaři na sjezdovku v Janských lázních. Turista sice spadl, ale nijak se nezranil. Jen si oprášil bundu od sněhu a pokračoval dál v lyžování. Netušil však, že v tu chvíli mu vyjelo na pomoc několik záchranářů. Bezpečnostní systém v jeho mobilu vyhodnotil situaci jako nouzovou a odeslal záchranářům zprávu.

"Majitel zařízení nereagoval na zpětná volání, a tudíž se rozběhla záchranná akce, která byla vyhodnocena, jako by se stala dopravní nehoda a nikdo nekomunikoval. Všímavý návštěvník navíc okamžitě oslovil média, že se asi stalo něco strašného, protože záchranáři jezdí po sjezdovce tam a zpět," popisuje mluvčí Horské služby Marek Fryš. Hledali totiž člověka, o kterém se domnívali, že je poraněný.

Fryš uznává, že bezpečnostní systém v elektronických přístrojích je sám o sobě velmi užitečný a může zachraňovat životy. Problém však vidí v tom, že si část lidí neuvědomuje, že takovou funkci vůbec mají.

"Uživatelé by si měli dobře pročíst návod a správně si funkci nastavit. Může se stát, že si člověk dá telefon do batohu, nechá si v něm otevřenou aplikaci, která funkci podporuje, a v tu chvíli se odešle nouzová SMS. Jenže on o ní ani neví, protože mu telefon vyzvání v batohu a neslyší ho," říká.

Fryš vzpomíná i na případ lyžařky s chytrými hodinkami, které měly nastavené odesílání nouzových zpráv na číslo její dcery. Když žena upadla, hodinky poslaly dceři informaci o pádu. Když se matce po tomto oznámení nemohla dovolat, ihned zavolala horskou službu a začalo pátrání.

"V momentě, kdy paní upadla, nacházela se v lokalitě, kam se jí nedalo dovolat kvůli nedostatku signálu," doplňuje Fryš, kterému se za jediný prosincový den, kdy pracoval jako dispečer, sešly tři podobné příběhy.

Případů bude podle něj přibývat, protože jsou dnes moderní zařízení na sport levnější. Zatímco dříve si je pořizovali hlavně nadšení sportovci, dnes je vlastní už i široká veřejnost.

Mluvčí horské služby rovněž vyzývá k opatrnosti v případech, kdy lidé přivolají pomoc, ale poté již nezvedají telefonáty od záchranářů. "Moc důležité je, aby lidé, kteří odešlou záchrannou zprávu nebo zavolají na záchranku, pak brali zpětné volání. Záchranka případ totiž předá horské službě. Ta volá zpět, jenže naše čísla se nezobrazují jako čísla horské služby, a stává se tak, že oznamovatel už nepřijme zpětný telefonát, protože ho vidí jako cizí číslo," upozorňuje Fryš. V podobné situaci je pak složité zjistit podrobnosti úrazu, třeba aktuální stav pacienta.

Obdobný systém, který sám zavolá o pomoc, mají zabudovaná i nová auta. Takzvaný eCall se používá v zemích Evropské unie u automobilů, které se začaly vyrábět po březnu 2018. Stisknutím tlačítka SOS nebo v případě automatické aktivace senzorů nárazu ve vozidle se spustí poplach a auto samo přenese potřebná data na centrum tísňového volání a volá na číslo 112.

