Začala rekonstrukce Barrandovského mostu, dělníci odstraňují starou vozovku

V pondělí ráno začaly stavební práce na opravě Barrandovského mostu v Praze. Silničáři frézují vozovku na rekonstruované části stavby a ve středu začnou bourat jeden z nájezdů na most. Zatím se na Strakonické ve směru do centra krátce po 07:00 tvořily kolony pomalu jedoucích aut. Větší problémy v dopravě na opravovaném mostě nejsou. Intenzivnější doprava byla v ranní špičce na objízdných trasách.

Dělníci nejdříve začali odstraňovat povrch silnice v pravém jízdním pruhu směrem do Braníku a rovněž z nájezdové rampy ze Strakonické ulice. Tuto rampu pak začnou ve středu bourat a zároveň začnou opravovat římsy na mostě. Přípravné práce zahájili silničáři již v sobotu, kdy začali vyznačovat dopravní omezení vynucená opravou. V neděli pak navezli na most a do jeho okolí těžkou techniku.

"Na mostě se muselo sundat zábradlí a svodidla a začíná frézování vozovek až na nosnou konstrukci mostu. Zároveň začíná demolice svodidlových zídek a postupně také říms tak, aby celé příslušenství mostu včetně vozovkového souvrství bylo odstraněno a mohla být shora sanována nosná konstrukce," řekl náměstek ředitele Technické správy komunikací Josef Richter.

V případě nájezdové rampy bude postup obdobný jako na mostě. Stavba nové rampy začne hned po demolici té nynější. "Okamžitě po demolici začne zesilování pilířů nosné konstrukce a potom se začne montovat skruž, na to bednění, přepínací výztuž a pak se to zabetonuje a bude celá nová konstrukce," popsal Richter. Na řadu poté přijde výměna izolací, říms, povrchu vozovky a svodidel.

Jakmile dělníci odfrézují všechny vrstvy vozovky na mostě, vybourají do nosné konstrukce otvory tak, aby jimi bylo možné vést ocelová lana, která most drží. Zatížení se tak následně přenese z nynějších lan, která jsou ve špatném stavu, na ta nová. Jedním z problémů stavby je právě nefunkční izolace, do mostu zatéká a lana korodují. Po opravě již lana navíc nebudou uvnitř betonu nosné konstrukce, ale volně v tubusu mostu. Silničáři se k nim tak při běžné údržbě snáz dostanou a budou moci průběžně kontrolovat jejich stav.

Nejnáročnějších deset dnů

Pro řidiče bude zřejmě nejnáročnějších prvních deset dnů na Strakonické ulici, řekl už dříve náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Kvůli bourání rampy bude u mostu zúžena do jednoho pruhu. Plynulost dopravy na mostě by ale tímto opatřením ohrožena být neměla. Strakonická je zúžena rovněž ve směru z centra před křižovatkou s Nádražní, a to kvůli otočně rampě u Lihovaru, kterou při bourání rampy využijí řidiči, kteří přijíždí z jihu a potřebují se dostat na most.

Řidiči budou muset jet při opravě po objízdných trasách, které povedou zejména po Pražském okruhu, kde byl dočasně otevřen sjezd na Písnici, u Lihovaru vznikla rampa pro otáčení a rozšířena byla kapacita křižovatky u mostu Závodu míru na Zbraslavi. Upraveny byly semafory na klíčových křižovatkách.

Oprava se dotkne také MHD. Všechny linky MHD, které po mostě jezdí, budou zachovány. Pouze linka číslo 125 ze Smíchovského nádraží na Skalku bude rozdělena na X125 ze Smíchova na Háje a na číslo 125, která pojede mezi Skalkou a Háji. Posílena bude tramvajová linka číslo 21, která výjimečně pojede z Braníka ke Smíchovskému nádraží. Tramvaj číslo 17 bude prodloužena až do Vozovny Kobylisy. Posunuto bylo molo přívozu mezi Prahou 4 a 5 blíže k Dvorcům a v ranní špičce popluje častěji. Na cyklostezkách podél Vltavy přibudou stanoviště sdílených kol v místech, kde nyní nejsou.

Most z roku 1983 je součástí městského okruhu, denně jej přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Dosud nebyl opravován. Rekonstrukce je rozložena do několika roků, letošní práce vyjdou na 594,5 milionu korun.

VIDEO: Oprava Barrandovského mostu přinese potíže, ale chátrat dál nemůže, říká Scheinherr