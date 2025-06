Za vraždu vůdce sekty uložil soud seniorce a zubařce 13 a 12 let vězení

Pražský městský soud v úterý uložil seniorce a zubařce za usmrcení vůdce kutnohorské sekty 13 a 12 let vězení. Zubařce na čtyři roky zakázal vykonávat povolání ve zdravotnictví, žena navíc bude mít povinnost docházet na psychiatrické léčení. Verdikt, podle nějž obžalované spáchaly předem naplánovanou vraždu, není pravomocný, ženy se odvolaly.

Ženy se přiznaly a uvedly, že plnily mužovo přání odejít ze světa. Podle svých obhájců ale nebyly v době činu příčetné, protože na ně samozvaný léčitel přenesl své psychické bludy. Soud to odmítl.

Podle závěru soudu zavražděný muž bludy netrpěl, a proto je ani nemohl přenést na obžalované. "Jeho jednání bylo zvláštní, nemorální, zlé a v řadě případů nezákonné, nicméně neslo prvky racionality. Máme za to, že nebyl veden žádným bludem, že jednal naprosto manipulativně, racionálně, své chování měl velmi dobře promyšlené. Cílem bylo, aby profitoval po finanční stránce nebo tím, že získával péči o svou osobu," shrnula předsedkyně senátu pražského městského soudu Daniella Sarah Sotolářová. Obě ženy byly příčetné i podle ústavního znaleckého posudku.

Jméno zubařky ČTK neuvádí kvůli pravidlům o ochraně obětí trestné činnosti, před činem totiž přijala příjmení vůdce sekty, svého partnera. Spolu s druhou obžalovanou členkou sekty, někdejší vysokoškolskou učitelkou tělocviku Irenou Stejskalovou, usmrtily padesátiletého muže v říjnu 2022 v pražském bytě Stejskalové. Dobrovolně spolkl lék, který měl zklidňující a hypnotické účinky. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž zemřel. Ženy čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to před skonem sliboval. Když se tak nestalo, společně odešly informovat policii.

"Policii neoznámily, že nezmizel, ale to, že zemřel člověk. To nesvědčí o tom, že by byly v bludu. Plně si uvědomovaly, k čemu došlo," podotkla soudkyně. "V době činu nebyly nesvéprávné - byla to jejich volba a rozhodnutí, nešlo o duševní poruchu, pod kterou by jednaly," pokračovala. Poukázala také na to, že indukovaný blud nezmizí sám od sebe pouhým oddělením indukovaného člověka od induktora, ale naopak to trvá léta.

Oběma ženám hrozilo za vraždu 12 až 20 let za mřížemi. Uvedly, že vůdce sekty si přál odejít z tohoto světa a k činu je přesvědčil. Zubařka navíc emotivně vypovídala o tom, jak ji dlouhodobě fyzicky i psychicky týral a znásilňoval. Když u soudu dříve líčila, jak v ní její partner postupně v souvislosti se smrtí její matky vyvolal pocity viny a dostal ji psychickým nátlakem do "spirály", zkolabovala a musela ji odvézt záchranná služba. Podle soudních znalců trpí syndromem týrané ženy. Právě k týrání i dosavadní bezúhonnosti soud přihlédl, když zubařce uložil trest na spodní hranici sazby. Obě ženy soud poslal do mírnějšího typu věznice, než navrhovala státní zástupkyně.

Usmrcený muž měl kolem sebe užší okruh asi 20 lidí, kteří si od něj nechali radit nejen se zdravím, ale i se životem. Zubařku si zvolil za družku v posledním roce života poté, co od něj utekly dvě ženy, jež o něj pečovaly. Od útěku pečovatelek byl podle svědků paranoidní a myslel si, že mu všichni jeho blízcí lžou a že ho zradili.

Stejskalová se s léčitelem poprvé setkala v roce 2007, kdy jí "diagnostikoval" rakovinu slinivky. Následně se u něj začala léčit. Postupně mu naposílala desítky milionů korun, které získala v restitucích. Kvůli muži se také přestala stýkat se svou rodinou. Podle státní zástupkyně byla v sektě vůdčí osobou, měla výsadní pozici první dámy a zubařku utvrzovala ve spáchání vraždy.

Zubařka čelí společně s jinými členy sekty návrhu na další obžalobu v souvislosti s úmrtím člena skupiny po provádění lesních rituálů. Ty se podle kriminalistů odehrávaly u hradu Český Šternberk zhruba čtvrt roku před skonem vůdce sekty. Čtyři ženy a dva muže viní policie z vydírání a neposkytnutí pomoci. Zabývá se také sebevraždou dalšího muže - konkrétně tím, zda si nevzal život kvůli obavě z rituálu.