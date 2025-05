Kutnohorská sekta: hlavní pachatelkou vraždy není zubařka, uvedla obžaloba

Pro důchodkyni Irenu S., která se společně s kutnohorskou zubařkou podílela na usmrcení vůdce tamní sekty, žádá státní zástupkyně 16 let vězení. V pondělní závěrečné řeči seniorku nově označila za hlavní pachatelku vraždy. Obžaloba odmítla tvrzení obhájců, že Irena S. i zubařka si počínaly pod vlivem bludů, které na ně usmrcený samozvaný léčitel přenesl, a že nebyly příčetné.

Pro zubařku navrhla už dříve 14 let odnětí svobody a pětiletý zákaz jakéhokoliv povolání ve zdravotnictví. Ženy přiznávají, že muže usmrtily - podle nich si to přál.

"U paní obžalované je zásadní, že jí nikdy nebylo ubližováno ze strany poškozeného. Nikdy jím nebyla týraná. Zcela se podvolila jeho vůli. Lichotilo jí postavení, kterého ve společenství dosáhla - byla považována za pravou ruku poškozeného. Vše činila vědomě, dobrovolně, bez nátlaku," shrnula státní zástupkyně Jana Murínová u pražského městského soudu. "Nepochybně byla zmanipulovaná, nicméně byla svéprávná," dodala.

Ženy usmrtily zubařčina partnera v říjnu 2022 v pražském bytě Ireny S., která je doktorkou pedagogiky a někdejší vysokoškolskou učitelkou tělocviku. Vůdce sekty dobrovolně spolkl lék, který měl zklidňující a hypnotické účinky. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž zemřel. Ženy po činu čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to podle nich před svým skonem sliboval. Když se tak nestalo, společně odešly na policejní stanici.

Za předem promyšlenou vraždu hrozí 12 až 20 let vězení. Murínová původně v obžalobě navrhovala pro Irenu S. trest na spodní hranici sazby, po dokazování před soudem ale požádala o trest ve výši 16 let. Zubařka byla podle ní pouhou vykonavatelkou činu. "Jsem přesvědčená o tom, že kdyby ji obžalovaná Irenu S. v činu neutvrzovala, sama by se jej nedopustila," prohlásila státní zástupkyně.

Usmrcený padesátiletý muž podle Murínové žádnými bludy netrpěl. Jeho chování vůči členům sekty označila za sice bizarní a mnohdy za hranou etiky, lidskosti i práva, ale racionální a motivované dosažením prospěchu. "Chci důrazně apelovat na senát zdejšího soudu, že nesoudíme poškozeného, jeho jednání, příkazy, pokyny, to, jak se choval ke členům sekty. Soudíme obžalovanou doktorku Irenu S. za to, že měla se svojí kamarádkou usmrtit poškozeného," zmínila.

Murínová nerozporuje, že muž chtěl zemřít. "Je neskutečně zbabělé z jeho strany a neskutečně podlé vůči dvěma jeho nejbližším osobám, že se toho dopustil způsobem, jakým se toho dopustil. Evidentně to byl slaboch, který nedokázal svůj život ukončit sám. Myslím si, že mu bylo úplně jedno, do jakých problémů je tím přivede," podotkla na adresu vůdce sekty.

Irena S. se s léčitelem poprvé setkala v roce 2007, kdy jí "diagnostikoval" rakovinu slinivky. Následně se u něj začala léčit. Postupně mu naposílala desítky milionů korun, které získala v restitucích. Kvůli muži se také přestala stýkat se svou rodinou. Podle státní zástupkyně byla v sektě vůdčí osobou a měla výsadní pozici první dámy. "Na mnoha činech poškozeného se podílela tím, že plnila jeho pokyny například vůči členům sekty, kteří se ho zřekli," uvedla.