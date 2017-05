Za únos a znásilnění dívky poslal soud tři muže až na 12 let do vězení. Ženě zaplatí odškodné

před 41 minutami

Tři muži si mají odpykat tresty ve výši osm, 10 a 12 let ve vězení za únos a znásilnění mladé ženy. Muži podle rozsudku unesli osmnáctiletou dívku loni v srpnu z autobusové zastávky v jedné z obcí na Jihlavsku. Vtáhli ji do auta s karavanem. V plánu měli, že si z ní v Josefově domě na Třebíčsku udělají dlouhodobou sexuální otrokyni. Muži se výpovědích navzájem usvědčili a částečně se i k činu přiznali.

Brno - Za únos a znásilnění mladé ženy z Jihlavska půjdou tři muži do vězení na osm až 12 let, rozhodl brněnský krajský soud. Ženě také mají zaplatit odškodnění 500 tisíc korun. Chtěli si z ní udělat dlouhodobou sexuální otrokyni. Muži se přiznali, činu litovali, obžalovaným hrozilo vězení na pět až 12 let, hlavnímu obžalovanému mimořádně až 16 let.

S nejtěžším trestem odešel od soudu čtyřiapadesátiletý Josef Dubský, do vězení půjde na 12 let. Jeho čtyřiadvacetiletý syn Josef dostal osm let a třiapadesátiletý bratr Josefa staršího Karel deset let vězení. Podle soudu muži jednali jako organizovaná skupina. Trest pro Josefa Dubského staršího a jeho syna je úhrnný, soud je zároveň potrestal i za znásilňování jedné z bývalých manželek Dubského staršího a pokus o únos dívky z Třebíčska.

"Důkazní situace je naprosto jasná, obžalovaní se ve výpovědích vzájemně usvědčují a částečně se i přiznali," uvedl v odůvodnění předseda senátu Daniel Plšek.

Muži podle rozsudku unesli osmnáctiletou ženu loni v srpnu z autobusové zastávky v jedné z obcí na Jihlavsku. Vtáhli ji do auta s karavanem. V plánu měli, že si z ní v Josefově domě na Třebíčsku udělají dlouhodobou sexuální otrokyni. Ještě ten samý den odpoledne ji odvezli do kempu na Hodonínsku. Cestou jí podle rozsudku vyhrožovali i za pomoci lovecké dýky. Karel se jí ptal, zda viděla Sametové vrahy, že ji zavřou do sudu a hodí do Orlíku. V kempu v karavanu ji pak podle obžaloby Josef starší znásilnil. Muži v přípravném řízení uvedli, že dívka byla klidná a pohlavní styk měla dobrovolně.

Mladá žena se dostala na svobodu druhý den. Ráno využila nepozornosti mužů a z karavanu utekla okénkem. Žena z recepce pak zavolala policii.

Už v březnu otec se synem podle rozsudku čtyři dny věznili a znásilňovali Josefovu tehdejší manželku, kterou před tím násilím odvezli z Brna. V červenci v Třebíči také zkusili vtáhnout do auta jinou dívku, té se ale podařilo utéct. I z ní chtěli udělat sexuální otrokyni.

Žalobce v závěrečné řeči minulý týden uvedl, že je zřejmá gradace trestných činů, která skončila únosem a znásilněním. Všichni tři obžalovaní svých činů litovali a ve svých závěrečných řečech prosili o odpuštění.