Ukrajince, kteří loupili a zabíjeli v Horusicích, poslal soud na 12 a 17 let do vězení

V září roku 2015 přepadla firmu na Táborsku pětičlenná skupina Ukrajinců, před soudem skončili jen dva. Dva z napadených lidí v rodinné firmě zemřeli.

Tábor - Za loupežné přepadení v Horusicích poslal táborský soud dva muže do vězení na 12 a 17 let. V rodinné firmě brutálně zbili osm lidí, dva zemřeli. Šlo o majitele firmy a jeho švagra. Rozsudek není pravomocný. V září roku 2015 přepadla firmu na Táborsku pětičlenná skupina Ukrajinců, uvedla obžaloba. Soud poslal do vězení dva z nich, které policisté zdrželi loni na jaře. Zbývající tři se patrně skrývají na Ukrajině.

Státní zástupkyně navrhovala pro obžalované výjimečný trest 20 až 30 let. Obhájci žádali pro své klienty trest odnětí svobody v rozmezí od pěti do 12 let s odkazem na to, že se obžalovaní podíleli jen na loupeži.

Pět útočníků z Ukrajiny při přepadení ukradlo více než 300 tisíc korun. Peníze byly patrně hlavním motivem činu. Z vyšetřování vyplývá, že útočníci očekávali, že ve firmě bude výrazně vyšší obnos.

"Jsme limitováni tím, že se nám nepodařilo zajistit všech pět pachatelů. Z toho plyne i nejistota, zda tito dva obžalovaní se podíleli na vraždě. Jak to ve skutečnosti na místě vypadalo, lze sestavit jen na základě střípků výpovědi obžalovaných i svědků," řekl soudce Petr Černý.

Podle závěru táborského soudu mají usmrcení dvou lidí především na svědomí dva muži, které policisté nedopadli. Tito muži přicestovali z Ukrajiny speciálně kvůli tomu, aby se podíleli na přepadení. "Byli tam vlastně na špinavou práci," uvedl Černý.

Podle něj skupina přijela na místo v podvečerních hodinách. Prohlíželi si zvenku objekt firmy a viděli i majitele, který se pohyboval po zahradě. "Čekali, než bude tma, a až pak vyrazili," řekl Černý.

Napadení z Horusic, kteří útok přežili, dodnes většinou trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Mají úzkostné poruchy a obavy o svůj život, tento stav lze u řady z nich považovat za chronický.