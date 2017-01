Vyvážet léky za hranice bude složitější. Sněmovna přehlasovala senátní verzi

před 1 hodinou

Poslanci přehlasovali senátory a na druhý pokus opět schválili zákon, jehož cílem je omezit vývoz léků určených pro české pacienty za hranice. Ministerstvo zdravotnictví bude ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv vydávat aktualizovaný seznam preparátů, jejichž nedostatek by mohl vážně ohrozit zdraví a životy pacientů. Distributoři, kteří budou chtít lék ze seznamu vyvézt, to budou muset předem ohlásit. Ministerstvo pak rozhodne, zda vývoz povolí. Senátoři poslancům novelu vrátili kvůli ustanovení, které se netýkalo vývozu léku, ale dodávek do českých lékáren. Poslanci ale i přes nesouhlas Senátu rozhodli, že distributoři budou od výrobců dostávat léky dle svého tržního podílu.

Praha - Vyvážet léky určené českým pacientům by v budoucnu mělo být obtížnější. Sněmovnou prošel zákon, který dá ministerstvu zdravotnictví možnost sestavovat ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) seznam přípravků, jejichž nedostatek by mohl pacienty ohrozit. Ten, kdo bude chtít lék ze seznamu vyvézt, to bude muset předem ohlásit. Ministerstvo pak rozhodne, zda vývoz povolí.

Poslanci při hlasování uhájili svou verzi proti senátní variantě. A to i přesto, že senátní návrhy na změny podpořil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Na rozdíl od svého předchůdce Svatopluka Němečka. Senátoři novelu zákona, která vznikala zhruba rok a půl, vrátili Sněmovně především kvůli pozměňovacímu návrhu poslance Jiřího Běhounka (ČSSD). Běhounek navrhoval, aby všichni distributoři měli právo požádat výrobce o léky. Firmy by jim pak přípravky musely dodávat dle podílu jednotlivých distributorů na trhu.

Za toto ustanovení bojovaly především malé lékárny, které dlouhodobě kritizují to, že si výrobci pro své léky vybírají výhradní distributory a jejich prostřednictvím údajně směřují dodávky pouze do velkých lékárenských řetězců. Malé lékárny tvrdí, že kvůli tomu musí distributory prosit takřka o každou krabičku. Farmaceutické firmy se naopak brání, že kontrolou dodávek brání reexportu, a spolu s velkovýrobci proto podporovaly senátní verzi. Tu zaštítil i antimonopolní úřad a nenarušila by ani současné distribuční kanály.

"Poslanci dnes vylili s vaničkou i dítě a navzdory stanovisku Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže otevřeli dveře dokořán nekontrolovatelnému vývozu léků za hranice," reagoval na verdikt sněmovny šéf České asociace farmaceutických firem Martin Mátl.

Ludvík před hlasováním uvedl, že tvrzení, že by Běhounkův návrh malým lékárnám ve skutečnosti opravdu pomohl, je fámou. "Senátní oprava je dle mého názoru přívětivější k lékárnám, než sněmovní verze," podotkl s tím, že zatímco současná verze nařizuje distributorům dodat léky do dvou dnů, senátoři chtěli do zákona dostat pojem "bez zbytečného odkladu", což může být někdy i dříve než za dva dny. Jindy to ale mohou být měsíce, protože výrobu léků občas postihnou výpadky.

autor: Markéta Šrajbrová