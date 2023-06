Obrovský smutek, kam se naše země zvrtla, řekl Klaus. Úpadek prý začal jeho odchodem

Na "místo činu", odkud před lety vládli, se vrátili bývalí premiéři Václav Klaus a Jan Fischer. Přišli na vernisáž výstavy nazvané 13 českých premiérů v zahradě Strakovy akademie, kde sídlí Úřad vlády. Klaus i Fischer poskytli krátké rozhovory Aktuálně.cz, žádný další šéf kabinetu na akci nedorazil.

"Je to rekapitulace, ale na druhé straně je to obrovský smutek z toho, kam se od té doby země zvrtla nešťastným způsobem," reagoval bývalý premiér a pozdější prezident Václav Klaus, když si prohlížel výstavu.

S úsměvem dodal, že toto "zvrtnutí" začalo hned dnem jeho odchodu z postu předsedy vlády na počátku ledna 1998. Klausova vláda tehdy padla kvůli prohlubujícím se ekonomickým problémům země a aféře s tajným financováním jím vedené ODS.

"Kdybych to chtěl říct obsažněji, tak bych řekl, že když ODS definitivně vycouvala ze skutečné politiky a vyklidila pole úplně jiným lidem," pokračoval Klaus, který se s ODS, kterou zakládal a dlouhé roky vedl, později názorově rozešel. Straně vyčítá mnohé, například její většinově vstřícnou politiku vůči Evropské unii. Mnozí členové ODS naopak namítají, že Klaus se změnil tak, že už toho nemá s hodnotami této strany moc společného.

Druhý expremiér, který na výstavu přišel, Jan Fischer, naproti tomu současnou situaci Česka vesměs chválil. Byť přiznával, že ho některé problémy trápí. "Něco se mi sem tam líbí, něco mě štve. Populismus, nástup extremismu, to, co zaznívá na demonstracích o Rusku a Ukrajině. To poslouchat nechci," řekl Fischer, který jednoznačně podporuje Ukrajinu, bránící se před ruskou agresí.

Výstavu na zahradě Strakovy akademie mohou lidé navštívit každou sobotu od 10 do 18 hodin, a to až do 26. srpna. Vchod je zadní částí budovy, tedy od Vltavy z Kosárkova nábřeží.