Vyšetřování otravy Bečvy se dále protahuje. Znalec žádá další čas na posudek

Policejní vyšetřování zářijové otravy řeky Bečvy pokračuje. Kriminalisté stále nemají klíčový posudek, na jeho vypracování potřebuje znalec více času. Požádal proto o prodloužení lhůty potřebné k jeho vyhotovení, která skončila v neděli. Délku vyšetřování kritizuje mnoho politiků i veřejnost, Bečva byla otrávena 20. září.

K 20. prosinci jako možnému datu oznámení viníka se upínala pozornost médií, politiků, rybářů i veřejnosti. Policie však už dříve oznámila, že znalec má z objektivních důvodů právo požádat o prodloužení lhůty ke zpracování posudku.

"Tak se v minulých dnech stalo a z toho vyplývá, že znalecké zkoumání dále probíhá. V rámci prověřování kriminalisté prováděli několik dalších úkonů trestního řízení, které jsou důležité pro dokazování, například vyšetřovací pokusy na řece nebo zajištění dalších vzorků, a je nutné i tyto podrobit znaleckému zkoumání," uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Javorková.

Policie prověřuje i přibývající podněty od novinářů a veřejnosti, kterými se kriminalisté podle mluvčí musejí zabývat a nelze je podcenit. "V tuto chvíli nelze odhadovat, kolik času bude vyžadovat znalec na zpracování výše uvedených materiálů. Zákon lhůtu na zpracování znaleckého posudku nestanoví, znalec ji obvykle stanoví sám podle rozsahu zpracovávaných údajů," uvedla Javorková.

Podle některých politiků, ekologických organizací i části veřejnosti provází kauzu nejasnosti, mlčení a mlžení úřadů. Petici za objasnění postupu úřadů podepsalo přes 16 000 lidí. Případ vyšetřují vsetínští kriminalisté. "Jakkoli chápeme zájem veřejnosti o informace v této věci, je nezbytné znovu připomenout, že trestní řízení je ve fázi přípravného řízení neveřejné a není možné průběžně komentovat podrobnosti z probíhajícího šetření," uvedla Javorková. Postup policie konzultuje s dozorujícím státním zástupcem.

Nechápu, co se ještě zkoumá, říká rybář

Například pro jednatele severomoravského územního svazu rybářů Rostislava Trybučka je prodlužování vyšetřování zářijové otravy řeky Bečvy pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku zklamáním.

"Já jsem byl velkým optimistou, že toho 20. prosince nám po třech měsících sdělí, kdo to udělal. Věřil jsem tomu. Nechápu, co se ještě zkoumá dál. Jsem hrozně moc zklamaný. Jestli je to ale k dobru věci, že se opravdu ještě něco potřebuje doladit, tak by to bylo super," řekl v pondělí Trybuček.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v listopadu uvedl, že se jeho resort a ministerstvo zemědělství dohodlo s rybáři na tom, že jako pomoc k opětovnému zarybnění řeky dostanou 7,5 milionu korun.

"Všichni se ke mně chovají slušně, ministerstvo zemědělství, ministerstvo životního prostředí, nemůžu říct ani popel. Peníze, příslib refundace, zarybnění, všechny rozbory na úkor životního prostředí, to všechno beru. Ale nechci věřit, že na pěti kilometrech řeky, kde k tomu muselo dojít, nevyřešíme takovou otravu," uvedl Trybuček.

Po zářijové otravě do Bečvy ve Valašském Meziříčí několikrát unikly i další látky, konkrétně nikl, dusitanový dusík a fosfor. Do konce roku vydali rybáři zákaz rybolovu od soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy až po soutok Bečvy s Moravou. "Od Nového roku to bude až do odvolání revír chyť a pusť," řekl Trybuček.

Viníka odhalíme v řádu hodin, řekl Brabec. Pak litoval

Deník Referendum před časem napsal, že se v den otravy Bečvy v chemičce Deza, která patří do holdingu Agrofert, stala havárie. Podle deníku se incident stal v kaustifikační jednotce, z níž unikla směs látek. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka následně řekl, že šlo o provozní událost, která neměla charakter havárie a nemohla být příčinou otravy. Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek (ANO) v neděli řekl, že před pár dny se v Deze prověřovalo, zda se může materiál z kaustifikační jednotky dostat do Bečvy.

Ministr životního prostředí Brabec několik dní po havárii napsal, že najít zdroj ekologické katastrofy na Bečvě bude zřejmě otázkou hodin. Začátkem listopadu před poslanci svého výroku, že věří v odhalení viníka v řádu několika hodin, litoval. Ministr i policie už dřív označili za možný zdroj zářijového úniku kyanidů kanál vedoucí z továrního areálu v Rožnově pod Radhoštěm. Kvůli otravě i dalším únikům škodlivin do Bečvy kontroluje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) 15 firem včetně Dezy. Kontrolu v Deze a firmě Energoaqua, která provozuje čistírnu odpadních vod v Rožnově pod Radhoštěm, zahájil i krajský úřad.

Závažná ekologická havárie, kterou podle ČIŽP způsobily kyanidy, postihla řeku v úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Kyanidy do vody unikly 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.

