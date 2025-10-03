Fialovo finále doma, zkusí napodobit Klause. Kocáb hřímal o "dějinném rozcestí"

Petr Fiala je tu doma. S Brnem ho pojí vše, celý jeho život - rodina i kariéra.
Vystudoval zde vysokou školu, založil a dlouhé roky vedl katedru politologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, založil nakladatelství Centrum pro studium demokracie a kultury, byl šéfredaktorem Revue Proglas, později Revue Politika, dvě funkční období vedl Masarykovu univerzitu a nakonec zde byl také v roce 2013 poprvé zvolen poslancem.
A byť nám bývalý předseda lidovců Marian Jurečka prozradil, že letos byla ve hře varianta, že by byl Fiala lídrem koalice Spolu v Praze, nakonec se tak nestalo a opět vede její kandidátku na jižní Moravě. Také proto zde koalice Spolu tři dny před volbami uspořádala finále své kampaně. To bylo pojato - podobně jako před čtyřmi roky - jako show s prvky, na které nejsme zvyklí ani tak od nás, jako spíše třeba z přímé volby prezidenta v USA.
Přijelo hodně podporovatelů, bezpočet straníků, celá akce působila dynamicky, měla pevnou dramaturgii, několik hostů z kulturní scény, působivě promluvili etik Marek Orko Vácha, rocker Michael Kocáb, předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová nebo hejtman Jihomoravského kraje a v regionu mimořádně oblíbený lidovecký politik Jan Grolich, který zde drtivě porazil hnutí ANO v loňských krajských volbách. Kromě nich do Brna dorazili také lídři Spolu z jiných krajů.
Akce to byla ze všeho nejvíc motivační - jejím smyslem bylo dodat si odvahu, sílu a naději. Říct si, že zázraky se dějí i v politice a že koalice Spolu nejde do předem ztraceného boje - ba naopak.
Tomu všemu odpovídaly projevy, burácivý potlesk mezi nimi, všudypřítomné vlajky nad hlavami účastníků, píšťaly, řemeslně skvěle natočená videa, jejichž sdělení nenechalo nikoho na pochybách - že teď jde o všechno, o souboj dobra se zlem, snad i o smysl našich dějin a jistě o budoucnost našich dětí.
A taky gradace celé akce. V jistý moment se na velké obrazovce, která byla vzadu nad pódiem, objevil Petr Fiala v davu lidí. Byl jako boxer, který si cestou do ringu plácne dlaní s každým, kdo ho přišel podpořit. Všichni věděli, že lídr je už na místě - jen nikdo netušil, kudy přesně prochází a zda se za moment nezjeví také u něj. Stejný nástup měl na Strahově v roce 1997 Bono Vox, když tady poprvé a naposledy hrála slavná irská kapela U2. Jen tam tehdy přišlo 80 tisíc lidí - na Fialu jich dorazily možná tak dva.
Pozoruhodný byl rozpor mezi tím, co zaznělo na mikrofon na pódiu a co bylo možné zaslechnout v zákulisí. Měli jsme možnost mluvit s takřka deseti lidmi, buď samotnými politiky, nebo s jejich poradci. Zatímco veřejně mluví o tom, že to ještě nevzdali a chtějí vyhrát, v soukromí jsou o poznání větší realisté. A byť na letošní kampaň Fialy a spol. chodí více lidí než před čtyřmi lety, moc dobře vědí, že uspět mohou jedině za předpokladu souhry několika šťastných okolností.
Fiala to ale ještě pořád nevzdává. Nejen on, ale i jeho kolegové či podporovatelé mocně finišují a burcují každého voliče. Rozjeli mobilní aplikaci, na svou konkurenci pálí už skoro výhradně těmi nejostřejšími náboji - národ varují před ztrátou demokracie, otočky naší země na Východ a vládou "kolaborantů Moskvy". Lze to říct i takto: Andrej Babiš oproti minulosti v kampani letos ubral - a pokud někdo naopak sází na vyostřenou polarizaci, je to koalice Spolu.
Tak nějak by mohla vypadat základní črta kampaně uskupení, které obhajuje vítězství z minulých voleb. A faktem je, že třeba hnutí Stačilo! nebo SPD, tedy politické formace, jež se netají tím, že chtějí změnu nikoli vlády, ale hned celého režimu, v tomto koalici Spolu dost nahrávají. A platí také, že jedině skrze tuto optiku lze její strategii rozumět. Otázka ovšem je, kolik lidí vnímá letošní volební střet takto vyhroceně a kolik z nich se bude nakonec rozhodovat podle jiných, třeba i zdánlivě přízemnějších kritérií.
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2021 (procenta z platných hlasů)
|strana
|ČR
|Jihomoravský kraj
|Brno
|ANO 2011
|27,12
|25,36
|21,46
|Spolu
|27,79
|30,03
|34,45
|Piráti a Starostové
|15,62
|14,19
|18,63
|SPD
|9,56
|9,35
|7,4
|KSČM
|3,6
|3,65
|2,38
V každém případě se této osy v Brně na finále kampaně drželi všichni vystupující. Třeba podle Grolicha je reálně ve hře, že Andrej Babiš přizve k moci extremisty a komunisty. "A to mě děsí," řekl před pomalu, ale jistě se zaplňujícím prostranstvím v jednom z koutů Moravského náměstí, kde se finální akce koalice Spolu v úterý konala. "Babiš o sobě říká, že je obchodník, a já se děsím, čím si ty čtyři roky u moci s extremisty koupí," dodal.
Zmínil konec naší pomoci Ukrajině, vystoupení České republiky z EU a z NATO, likvidaci veřejnoprávních médií nebo omezení našich svobod a demokracie. Potlesk sklidil vlažný. Podle něj ale svoboda a demokracie nejsou na prodej a každého, kdo na akci dorazil, požádal, aby o tom promluvil s lidmi ve svém okolí. V podobném duchu se vyjádřil předseda Senátu Miloš Vystrčil, kterému prý jeho žena poradila, aby promluvil o dětech a o tom, že pro ně chceme dobrou budoucnost.
Následoval první vrchol akce - na pódiu se zjevil Michael Kocáb. Střihnul si dvě skladby a promluvil o českých dějinách a všech, kteří tady byli ochotni trpět za pravdu. Připomněl Jana Husa, Miladu Horákovou, Jana Palacha a další, kteří prožívali některé z "útrpných období našich dějin". A Kocáb nepochybuje, že se jako už tolikrát i dnes nacházíme na velikém dějinném rozcestí. "Opět se zvedají ambice a choutky diktátorů urvat si kus cizí země a vrátit poměry do minulého století a opět ukázat, že síla je to, co rozhoduje."
Mluvil o tom, jak se zasadil o odchod armády Sovětského svazu z Československa po listopadové revoluci 1989. Podle něj se ale Rusko dostalo za Putina do obrovského mocenského "laufu", navíc je přesvědčený, že hrozí vnitřní rozvrat Evropské unie. Pointa Kocába byla zřejmá: musíme udělat vše, aby se to, co jsme tolikrát zažili, už nikdy nevrátilo. Narážel mimo jiné na srpnovou okupaci z roku 1968 a varoval před "normalizací" vztahů s Putinovým Ruskem.
Na pódiu se pak vystřídalo několik zástupců koalice Spolu, zpovzdálí bylo občas možné zaslechnout hlouček protestujících, kteří se nikterak netajili tím, že podporují Tomia Okamuru a jeho SPD. Na to, aby jejich protest - diskutovat zjevně totiž nepřišli - nějak naboural jednoznačně pozitivní aranžmá akce, jich bylo ale zoufale málo. Ve svižném tempu promluvili ministři vlády Petra Fialy: Martin Kupka, Marek Výborný, Vlastimil Válek, Zbyněk Stanjura nebo Martin Baxa.
Mezi lidmi se ale politiků koalice Spolu pohybovalo podstatně víc. A předtím, než se slova ujal samotný Fiala, k lidem promluvila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která se o hlasy voličů již neuchází. Už z kraje roku avizovala - jak mi později prozradila, možná nikoli definitivní, ale přece jen - odchod z politiky. "Bolševikům a komunistům nikdy nešlo o český zájem." Tak jako vždy v minulosti podle ní i dnes slouží zájmům Ruska. A kdo se jich obává, měl by - nepochybuje Pekarová - volit Spolu.
Nejen Fiala veřejně, ale několik lidí v soukromí před ním mi prozradilo, že letošní kampaň Spolu měla o dost jinou atmosféru než ta před čtyřmi lety. "Tehdy nechodilo tolik lidí jako letos," řekl mi jeden jeho spolupracovník. Podle něj z toho sice nelze usuzovat, jak volby dopadnou, i tak si ale celé předvolební turné a emoce, které během něj zažil, pochvaloval. Podobně to vidí i Fiala. "Byla to velká síla a ta síla se tady ukazuje i dnes," burcoval premiér.
I on pak mluvil o budoucnosti našich dětí a o tom, že v opozici již vzniká "vláda národní zrady", která otočí kurz naší země na Východ. "A říkají to jasně: Moskva jim nevadí, vadí jim hlavně Evropa, vadí jim NATO. V jejich očích nejsou našimi spojenci demokratické státy, ale autoritáři v zemích na východě." Podle něj by ale neutrální Česko neznamenalo nic jiného než jeho návrat pod přímý vliv Moskvy. "A taky cestu do ekonomické chudoby," dodal Fiala.
Volební střet je tedy narýsován: Zatímco Fiala a spol. jdou do voleb s tím, že "tudy naše cesta nepovede", předseda hnutí ANO Andrej Babiš v kampani letos výrazně ubral, zvolil na své poměry skoro až konsenzuální rétoriku, neboť nejspíš počítá s tím, že se tak jako vždycky budou lidé rozhodovat především podle své peněženky. Navíc ví, že k vládnutí bude potřebovat koaliční partnery - tudíž by z jeho strany nebylo moudré je nějakým způsobem obírat o voliče.
A už za několik desítek hodin budeme vědět, kdo se svou taktikou a důrazem na jednotlivá témata ve volbách uspěl. Fiala ví, že musí mocně finišovat, zrovna tak je mu jasné, že se tady kromě Václava Klause nikdy žádnému premiérovi nepodařilo svůj mandát v čele vlády obhájit. Je to těžká mise - přesto hýří optimismem. A je fakt, že na sobě v tomto ohledu zapracoval - nejen v televizních debatách, ale i na ulicích mezi lidmi působí autentičtěji než v roce 2021.