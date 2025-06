Vrchní soud přiznal znásilněné dívce a matce odškodnění 600 tisíc korun

Vrchní soud v Olomouci v úterý částečně zrušil rozsudek krajského soudu a přiznal znásilněné dívce a její matce náhradu nemajetkové újmy celkem 600 tisíc korun, se kterou je původně odkázal do civilního řízení. Následným stížnostem dívky a její matky ale vyhověl Ústavní soud, kritizoval formalistický přístup i zkratkovité úvahy vrchního soudu o údajném spoluzavinění tehdy nezletilé dívky.

Vrchní soud musel o odvolání proti verdiktu krajského soudu rozhodnout znovu. Přiznané odškodnění se týká bolestného za duševní útrapy, náhradu škody za ztížené společenské uplatnění mají ženy řešit občanskoprávní cestou.

V roce 2018 se tehdy čtrnáctiletá dívka zúčastnila večírku. Když byla kvůli podnapilosti bezvládná, několik mladých účastníků večírku na ní vykonávalo různé sexuálně zaměřené aktivity pomocí lahve od alkoholu. Nejméně tři lidé si praktiky natáčeli na mobil, dva záznamy se rozšířily na internetu. Vrchní soud v úterý rozhodl, že dívka má za způsobené duševní útrapy od čtyř aktérů večírku dostat 350 tisíc korun a její matka 250 tisíc korun.

Senát vrchního soudu byl v úterý při rozhodování vázán nálezem Ústavního soudu, který zrušil jeho předchozí rozhodnutí ohledně náhrady nemajetkové újmy. "Soudy musí rozhodovat alespoň o nesporné části nároku na odškodnění už v trestním řízení a nesmí oběti trestných činů odkazovat v plném rozsahu do civilního řízení, pokud je alespoň část nároku prokázaná. Nesmí rozhodovat podle pravidla 'všechno, nebo nic'," uvedla soudkyně zpravodajka ÚS Daniela Zemanová.

Podle senátu vrchního soudu bylo prokázáno, že znásilněná dívka trpěla silnými pocity studu hlavně poté, co byly záběry nechtěných sexuálních aktivit z večírku zveřejněny na internetu. Měla kvůli tomu problémy i ve škole. Psychicky trpěla také její matka. Zbytek nároků na náhradu nemajetkové újmy, které se týkají ztíženého společenského uplatnění, mají ženy kvůli nedostatečným důkazům řešit v občanskoprávním řízení.

Policie se událostí začala zabývat v listopadu 2018. Obratem se podařilo identifikovat šest aktérů, vesměs se přiznali a činu litovali. Už v přípravném řízení se dívka a matka podrobily znaleckému zkoumání a uplatnily nároky na náhradu nemajetkové újmy, šlo o desetitisíce korun na bolestném a statisíce za ztížení společenského uplatnění.

Dvěma aktéry, kterým bylo v době činu méně než 15 let, se zabýval Okresní soud v Olomouci. Jednomu chlapci uložil soubor výchovných opatření. U dívky, která pořídila záznam útoku, od opatření upustil, její čin bral jako ojedinělý exces. Starší aktéři stanuli před olomouckým krajským soudem. Tři byli nezletilí, jeden zletilý. Byli odsouzeni za podíl na znásilnění či nakládání s dětskou pornografií. Odvolací Vrchní soud v Olomouci původně nijak nerozhodl o náhradě újmy a odkázal matku i dceru do civilního řízení, což znamená, že případné náhrady by se dočkaly až později, po dalším dokazování a peripetiích.