"Ubil jsem ji sekyrou." Někdejší primář se v slzách přiznal k vraždě a znásilnění

Bývalý primář Domažlické nemocnice, jehož obžaloba viní z loňské vraždy jedné ženy a z pokusu o vraždu a ze znásilnění druhé ženy, přiznal dnes u soudu v Plzni vinu. V slzách čtyřicetiletý muž popsal, jak loni mezi 17. do 20. říjnem v bytě v Plzni svázal, škrtil do bezvědomí a pak několika ranami sekerou do obličeje zabil mladou lékařku, se kterou měl milenecký vztah. Potom v bytě popíjel alkohol, opilý přejel do nedaleké Třemošné, aby si promluvil se známou. I tu napadl a svázal, podle obžaloby ji i znásilnil. Lékař má na sobě u soudu neprůstřelnou vestu, výpověď začal omluvou.

Soud rozhodl, že obžalovaný zůstane ve vazbě. Jednání v pondělí skončilo jeho výpovědí, pokračovat bude 28. července. Kvůli výslechu poškozené bude s vyloučením veřejnosti.

Za vraždu, kterou podle státního zástupce spáchal zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, hrozí muži výjimečný trest, tedy až doživotí. Státní zástupce pro něj v obžalobě navrhuje 25 let vězení v nejpřísnějším typu věznice. Obhájce obžalovaného ale uvedl, že má menší výhrady k popisu skutku v obžalobě. Tyto výhrady mají podle něj vliv na kvalifikaci činu, který by měl být posuzovaný podle odstavce s trestem do 18 let vězení. "Obžalovaný je si dobře vědom, jakou tragédii způsobil, je mu to velice líto a je schopen a připraven přijmout trest za své jednání," uvedl obhájce.

Svou výpověď lékař uvedl omluvou rodině zavražděné ženy i druhé napadené ženě. "Je mi to nesmírně líto," vzlykal. Poškození u obou žen nárokují nemajetkovou újmu a náhradu škody za víc než 11 milionů korun.

Se zavražděnou osmadvacetiletou lékařkou udržoval obžalovaný podle svých slov asi rok milenecký vztah. Jednu dobu se k ní i přestěhoval, soužití ale bylo plné hádek a obviňování. Po čase se opět vrátil k manželce a dětem. Tragické události podle něj odstartovala v říjnu sms zpráva, kterou jeho milenka poslala manželce a oznámila jí, že spolu opět udržují milenecký vztah. Manželka mu vyhodila věci z domu. On pak odjel do milenčina bytu, klíče od něj měl.

Žena nebyla doma, tak na ni čekal a vypil lahev alkoholu. Když večer 17. října přišla, dožadoval se prý vysvětlení, proč jeho ženě psala, ona se mu ale údajně vysmála. Muž ji přineseným provazem svázal, škrtil ji, rozřezal na ní oděv a přenesl ji do postele. Lehl si k ní a střídavě se budil, nad ránem prý měli z její iniciativy sex. Když se mu ale potom znovu vysmála na jeho dotaz, proč napsala jeho manželce, zatmělo se mu před očima, vytáhl sekeru z batohu a udeřil ji. Podle obžaloby ji sekerou ťal do obličeje nejméně pětkrát. V bytě pak vypil všechen alkohol, který našel, řekl.

Druhé ženě, rodinné známé, pak prý volal, protože si potřeboval s někým promluvit. Nepamatuje si, jak dojel do jejího města, žena mu prý otevřela, povídali si spolu, ona ale pak už chtěla, aby odjel. "Najednou jsem měl pocit, že mě nikdo nechce poslouchat, že mě všichni chtějí vyhazovat. Udělal jsem jí to samé," řekl. Druhou ženu také svázal, rozřezal její oděv a přenesl ji do ložnice. Nevybavuje si, proč ani jak ji zneužil. Nakonec ji nechal svázanou a odjel do bytu zavražděné ženy. Tam vypil zbytky alkoholu, chtěl se prý zabít, podřezal si žíly. Usnul a našla ho až 20. října zásahová jednotka policie.