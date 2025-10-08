Domácí

Vražda dítěte v Kolíně. Podezřelá je v nemocnici, zatím není schopná vypovídat

před 2 hodinami
Policie prověřuje úterní násilný čin v jednom z bytových domů v Kolíně jako vraždu, obětí bylo dítě. Podezřelá žena zatím není schopna kvůli zdravotnímu stavu vypovídat.
Foto: Shutterstock

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy.

"Žena, která je z tohoto činu podezřelá, je v současné době v péči lékařů a z důvodu jejího zdravotního stavu není zatím schopna vypovídat a není tak možné provést potřebné procesní úkony. U oběti, kterou je nezletilé dítě, již kriminalisté nařídili provedení soudní pitvy k zjištění příčiny smrti," uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Policisté s hasiči museli v úterý dopoledne do bytu vstoupit násilně, protože oznamovatel vyjádřil obavy o život a zdraví rodinných příslušníků. Na místě našli těžce zraněnou ženu a osobu bez známek života, jejíž totožnost v úterý nekomentovali.

 
