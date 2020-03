Vondráček chce kvůli koronaviru ukončit schůzi sněmovny, pokračovat bude v dubnu

Předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) na začátku středečního odpoledního jednání navrhne, aby byly vyřazeny dosud neprojednané body a poté skončila 41. schůze dolní komory. Poslanci by se opět sešli na řádné schůzi v dubnu. Jde podle něj o preventivní opatření kvůli novému typu koronaviru. Někteří poslanci se na Vondráčka obraceli s obavami.

Vondráček se pro tento krok rozhodl po konzultaci s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministry, dohodly se na tom poslanecké kluby. "Mají pro to pochopení všichni. Je to preventivní opatření, jsme shromáždění 200 lidí, dalších 200 asistentů poslanců, plus stejný počet zaměstnanců," řekl Vondráček. Pokud by se ve sněmovně vyskytla infikovaná osoba, je podle šéfa sněmovny poměrně vysoké riziko, že by se nákaza rozšířila.

Jádro práce poslanců podle Vondráčka není v tom, že sedí na plénu a hlasují. Počítá s tím, že se budou konat neveřejná jednání výborů. Doufá, že další schůze už se uskuteční bez problému, neboť neprojednaných bodů je hodně.

V případě, že sněmovna nebude zasedat, nelze podle jejího předsedy přijímat žádné legislativní změny. To by se mohlo mimo jiné týkat i změn v ošetřovném, o kterých mluví lidovci a zástupci dalších stran. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka dnes řekl, že jeho strana je připravena podpořit stav legislativní nouze tak, aby sněmovna v nejbližších dnech mohla schválit novelu, jíž by se změnilo omezení čerpání ošetřovného na devět kalendářních dní. Rodinám, které se starají o děti po zavření škol, vyprší příští čtvrtek.

Ve 13:30 se sejde grémium sněmovny, bude zkoušet videokonferenci pro případy nutnosti. Sešel se i krizový štáb Poslanecké sněmovny.

O podobném opatření v Senátu zatím Vondráček neví. Myslí si, že to bude jedním z bodů odpoledního jednání nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Uvedl pouze, že senátorů je pouze 80, tlačí je také termín projednání zákonů do 30 dnů od obdržení tisku.