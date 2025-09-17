Voličský průkaz 2025: Jak o něj požádat, do kdy a kde ho využít

Co je voličský průkaz a kdy ho využijete
S voličským průkazem můžete hlasovat mimo místo trvalého bydliště. Platí pro všechny typy voleb, s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, kde se nevydává. Pro každé volby je potřeba nový průkaz - ten starý nelze použít znovu.
Jak získat voličský průkaz
Žádat lze několika způsoby:
-
Osobně na obecním úřadě v místě bydliště,
-
Písemně prostřednictvím pošty - ověření totožnosti probíhá na Czech Pointu,
-
Elektronicky přes datovou schránku.
Do kdy musíte požádat
Žádosti o voličský průkaz mají jasně dané termíny:
-
Písemně nebo online: nejpozději do pátku 26. září 2025 v 16:00 (sedm dní před volbami),
-
Osobně na úřadě: do středy 1. října 2025 v 16:00 (dva dny před volbami).
Úřady začaly vydávat průkazy od 18. září 2025. Požádat je možné od chvíle, kdy vyhlášení voleb vyjde ve Sbírce zákonů, obvykle dva až tři dny po vyhlášení prezidentem. Samotné volby se konají v pátek 3. října a v sobotu 4. října 2025.
Kde voličský průkaz vyzvednout
Průkaz obdržíte na úřadě, kterému jste podali žádost. Pokud si jej nemůžete vyzvednout osobně, můžete pověřit jinou osobu s plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem. Úřad má také možnost zaslat průkaz poštou "do vlastních rukou" na adresu uvedenou v žádosti.
Co dělat při ztrátě průkazu
Na voličský průkaz si dejte pozor - bez něj volit nelze. Pokud ho ztratíte, někdo vám ho odcizí nebo nedorazí poštou, nelze vydat duplikát. Hlavním důvodem je zabránění dvojímu hlasování. U volební komise musíte vždy předložit občanský průkaz (nebo pas) společně s voličským průkazem.
Volby do Poslanecké sněmovny a hlasování v zahraničí
V případě voleb do Poslanecké sněmovny umožňuje voličský průkaz hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v ČR i mimo ni. Pokud volíte v zahraničí, vaše hlasy se po uzavření voleb sečtou a náhodně se přiřadí k jednomu z krajů v Česku, z jehož kandidátek si vybíráte.