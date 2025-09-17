Domácí

Voličský průkaz 2025: Jak o něj požádat, do kdy a kde ho využít

včera
Voličský průkaz je praktický dokument, díky němuž můžete hlasovat i mimo svůj domovský volební okrsek. Hodí se zejména pro ty, kteří v době voleb nebudou doma – ať už cestují po Česku, nebo se nacházejí v zahraničí. Přinášíme přehled, jak o voličský průkaz požádat, do kdy to stihnout a kde ho následně uplatnit.
Co je voličský průkaz a kdy ho využijete

S voličským průkazem můžete hlasovat mimo místo trvalého bydliště. Platí pro všechny typy voleb, s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí, kde se nevydává. Pro každé volby je potřeba nový průkaz - ten starý nelze použít znovu.

Jak získat voličský průkaz

Žádat lze několika způsoby:

  • Osobně na obecním úřadě v místě bydliště,

  • Písemně prostřednictvím pošty - ověření totožnosti probíhá na Czech Pointu,

  • Elektronicky přes datovou schránku.

Do kdy musíte požádat

Žádosti o voličský průkaz mají jasně dané termíny:

  • Písemně nebo online: nejpozději do pátku 26. září 2025 v 16:00 (sedm dní před volbami),

  • Osobně na úřadě: do středy 1. října 2025 v 16:00 (dva dny před volbami).

Úřady začaly vydávat průkazy od 18. září 2025. Požádat je možné od chvíle, kdy vyhlášení voleb vyjde ve Sbírce zákonů, obvykle dva až tři dny po vyhlášení prezidentem. Samotné volby se konají v pátek 3. října a v sobotu 4. října 2025.

Kde voličský průkaz vyzvednout

Průkaz obdržíte na úřadě, kterému jste podali žádost. Pokud si jej nemůžete vyzvednout osobně, můžete pověřit jinou osobu s plnou mocí opatřenou úředně ověřeným podpisem. Úřad má také možnost zaslat průkaz poštou "do vlastních rukou" na adresu uvedenou v žádosti.

Co dělat při ztrátě průkazu

Na voličský průkaz si dejte pozor - bez něj volit nelze. Pokud ho ztratíte, někdo vám ho odcizí nebo nedorazí poštou, nelze vydat duplikát. Hlavním důvodem je zabránění dvojímu hlasování. U volební komise musíte vždy předložit občanský průkaz (nebo pas) společně s voličským průkazem.

Volby do Poslanecké sněmovny a hlasování v zahraničí

V případě voleb do Poslanecké sněmovny umožňuje voličský průkaz hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v ČR i mimo ni. Pokud volíte v zahraničí, vaše hlasy se po uzavření voleb sečtou a náhodně se přiřadí k jednomu z krajů v Česku, z jehož kandidátek si vybíráte.

 
