Kroužkování ve volbách 2025: Jak funguje a kdy jej mohou voliči využít?

Co je kroužkování a proč na něm záleží?
Preferenční hlasování umožňuje voličům podpořit konkrétní kandidáty z kandidátky vybrané strany. Díky kroužkování se do popředí mohou dostat i lidé z nižších míst seznamu, a to i na úkor lídra kandidátky. V minulosti už tento mechanismus několikrát výrazně zamíchal pořadím a umožnil vstup do politiky kandidátům, s nimiž strana původně tolik nepočítala.
Zatímco v parlamentních a evropských volbách se kroužkuje, u komunálních voleb se naopak používá křížkování. V těchto případech mohou voliči dokonce vybírat jednotlivé kandidáty napříč stranami.
Jak udělit preferenční hlasy ve sněmovních volbách?
Při volbách do Poslanecké sněmovny volič odevzdává hlasovací lístek vybraného politického subjektu (strany, hnutí či koalice). Na něm může zakroužkovat až čtyři kandidáty.
-
Zakroužkovat lze i méně než čtyři jména.
-
Pokud volič označí více než čtyři kandidáty, jeho hlas pro stranu zůstane platný, ale preferenční hlasy se nezapočítají.
-
Aby se kandidát posunul na vyšší místo kandidátky a získal mandát, musí získat alespoň 5 procent preferenčních hlasů z celkového počtu platných hlasů pro danou stranu v kraji.
-
Pokud více kandidátů získá stejný počet preferenčních hlasů, rozhoduje původní pořadí na kandidátce.
Preferenční hlasování je dostupné i pro voliče hlasující v zahraničí.
Kdy se používá křížkování?
Křížkování se využívá především v komunálních volbách, kdy mohou voliči označit jednotlivé kandidáty napříč různými stranami. V krajských či parlamentních volbách tato možnost neexistuje - zde se vždy vybírá kandidátka jedné strany a kroužkují se kandidáti pouze v jejím rámci.
Proč je kroužkování důležité?
Kroužkování dává voličům větší kontrolu nad tím, kdo je bude v zastupitelských orgánech reprezentovat. Nejde tedy jen o podporu politické strany, ale také o možnost vybrat konkrétní tváře a názory, které si přejí ve sněmovně vidět.