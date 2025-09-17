Domácí

Kroužkování ve volbách 2025: Jak funguje a kdy jej mohou voliči využít?

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
před 18 hodinami
Ve dnech 3. a 4. října 2025 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny. Voliči budou mít kromě výběru strany nebo koalice možnost ovlivnit i to, kteří konkrétní kandidáti se do sněmovny dostanou. Slouží k tomu tzv. preferenční hlasy, známé spíše jako kroužkování.
Foto: Jakub Plíhal

Co je kroužkování a proč na něm záleží?

Preferenční hlasování umožňuje voličům podpořit konkrétní kandidáty z kandidátky vybrané strany. Díky kroužkování se do popředí mohou dostat i lidé z nižších míst seznamu, a to i na úkor lídra kandidátky. V minulosti už tento mechanismus několikrát výrazně zamíchal pořadím a umožnil vstup do politiky kandidátům, s nimiž strana původně tolik nepočítala.

Zatímco v parlamentních a evropských volbách se kroužkuje, u komunálních voleb se naopak používá křížkování. V těchto případech mohou voliči dokonce vybírat jednotlivé kandidáty napříč stranami.

Jak udělit preferenční hlasy ve sněmovních volbách?

Při volbách do Poslanecké sněmovny volič odevzdává hlasovací lístek vybraného politického subjektu (strany, hnutí či koalice). Na něm může zakroužkovat až čtyři kandidáty.

  • Zakroužkovat lze i méně než čtyři jména.

  • Pokud volič označí více než čtyři kandidáty, jeho hlas pro stranu zůstane platný, ale preferenční hlasy se nezapočítají.

  • Aby se kandidát posunul na vyšší místo kandidátky a získal mandát, musí získat alespoň 5 procent preferenčních hlasů z celkového počtu platných hlasů pro danou stranu v kraji.

  • Pokud více kandidátů získá stejný počet preferenčních hlasů, rozhoduje původní pořadí na kandidátce.

Preferenční hlasování je dostupné i pro voliče hlasující v zahraničí.

