Starostové půjdou do eurovoleb se zelenými, chtějí vytvořit jednotný proevropský blok

před 54 minutami

Starostové a nezávislí se dohodli na spolupráci pro květnové volby do Evropského parlamentu se Stranou zelených a s desítkou regionálních subjektů. Dál chtějí jednat s TOP 09, konečná podoba kandidátky by měla být známa do dvou týdnů, řekl v úterý novinářům volební lídr STAN a nynější europoslanec Stanislav Polčák. Cílem spojenectví je podle Polčáka netříštit proevropské síly.

Se STAN se vedle zelených rozhodli spolupracovat také Karlovarská občanská iniciativa, Starostové pro Liberecký kraj, Občané patrioti, Jihočeši, Forum Jihlava, Starostové a osobnosti pro Moravu, Zlínské hnutí nezávislých, Východočeši, Jsme pro a Čisté Budějovice. Podle Polčáka se uskupení dohodla i na hlavních bodech společného volebního programu. Tolik stran a hnutí jsem ještě nikdy ve sněmovně pohromadě neviděl... Jsou to lidé, kteří se dokázali dohodnout na jasné proevropské, liberální kandidátce do Evropského parlamentu... Všechny zastřešuje tady STAN... Tuto kandidátku Starostů pravděpodobně doplní TOP 09 pic.twitter.com/tDQJhNTgvX — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 29, 2019 Polčák uvedl, že pokračují i jednání s TOP 09. "Naší ambicí je dát neroztříštěný, jednotný, proevropský blok do evropských voleb. Otázka lídra, názvu kandidátky, i organizace voleb bude vyřešena v řádu dvou týdnů," řekl europoslanec. Jednání Starostové vedou i s europoslancem Jaromírem Štětinou, který se rozešel s TOP 09 a chce kandidovat za nové hnutí Evropa společně, které vytvořil. Starostové chtějí spoluprací s podobně zaměřenými subjekty sjednotit proevropské politické síly. "Bylo na čase, aby konečně vznikl proevropský, liberální jasný proud stran a výrazných osobností, které toto podporují. Stran, které jasně říkají Evropa jsme my. My jsme ti, kteří chtějí Evropu změnit zevnitř. Nechceme dát šanci různým populistům a extremistům, kteří přivedou tento kontinent do chaosu," řekl předseda STAN Petr Gazdík. Rozhovor s lídrem kandidátky STAN Stanislavem Polčákem: Zákon porušuje přijatelnou míru transparentnosti, pro 50 % lidí v komunálu je to poslední kapka, Babiš si zmírnění Lex Babiš užívá, je to absurdní. | Video: DVTV | 14:08