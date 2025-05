Nevidím mezi ODS a ANO velký rozdíl, říká šéfka Zelených. Chce na kandidátku Pirátů

Strana zelených má po řadě let naději, že se některý z jejích zástupců dostane do Poslanecké sněmovny. Jak Aktuálně.cz sdělila spolupředsedkyně této strany Gabriela Svárovská, je pravděpodobné, že se ona i další Zelení objeví na kandidátce Pirátů. Nic ale není definitivně potvrzeno. Svárovská zároveň kritizuje dění v politice, podle ní za ODS i ANO stojí byznys, který politiku nezdravě ovládá.

Na schůzku s Aktuálně.cz přijela spolupředsedkyně Zelených stylově na kole, které - podle svých slov často - při dopravě ulicemi Prahy využívá. Sundala si přilbu a potom se rozhovořila mimo jiné o tom, jak na tom její strana je půl roku před sněmovními volbami.

Gabriela Svárovská nestojí v čele strany dlouho, do čela strany ji zvolili loni v listopadu společně s dalším spolupředsedou - zemědělským konzultantem a zastupitelem městské části Praha 16 Matějem Pomahačem. Členové od nich nečekají nic menšího než to, aby Zelené po řadě let konečně dostali do sněmovny. Poprvé a naposledy pronikli Zelení do dolní parlamentní komory v éře Martina Bursíka v roce 2006, tehdy byli dokonce součástí první vlády Mirka Topolánka.

"Věřím, že se nám to letos podaří. Vyjednáváme s Piráty o tom, že by se členstvo naší strany objevilo na jejich kandidátkách," sdělila Svárovská. Potvrdila tak informace, které před nedávnem zveřejnilo Aktuálně.cz, tedy že obě strany vyjednávají o této variantě. Oba spolupředsedové Zelených opakovaně jednali s vedením Pirátů, s jejich šéfem Zdeňkem Hřibem a s místopředsedkyní Olgou Richterovou. Zbývá domluvit, jaká místa na kandidátkách a v kterých krajích by Zelení obsadili. "Věřím, že máme dobře našlápnuto. Pokazit se může vždycky něco, ale věřím, že ve většině krajů budeme zastoupeni," podotkla Svárovská.

Do vysoké politiky by mohla proniknout i ona. Není žádným nováčkem, v minulosti pracovala v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla, působila v diplomacii a zakládala fond na podporu nezávislých médií a občanské opozice v postsovětských zemích (Prague Civil Society Centre). Spolupracovala také s dřívějším senátorem a neúspěšným kandidátem na prezidenta Markem Hilšerem.

"Ráda bych kandidovala v Praze a můj kolega spolupředseda ve Středočeském kraji. Vedeme jednání, uvidíme," říká. Piráti si už v Praze vybrali - jedničkou kandidátky bude Hřib, dvojkou Richterová. Ve středních Čechách je lídrem exšéf strany Ivan Bartoš. Piráti už mají určené jedničky i v dalších krajích, další místa na kandidátkách jsou však mnohde ještě předmětem vyjednávání.

Přestože se Zeleným opakovaně v celostátních volbách nedaří a průzkumy veřejného mínění jim nedávají velké šance na úspěch ani v těch podzimních sněmovních - pokud by šli samostatně -, Gabriela Svárovská mluví o Zelených sebevědomě.

"Máme okolo tisícovky členů a více než 130 zástupců a zástupkyň v samosprávách včetně starostek a radních. V Senátu působí osm senátorů a senátorek zvolených s naší podporou, včetně Jitky Seitlové či Břetislava Rychlíka. Mnoho našich členů a členek jsou vůdčí osobnosti občanských iniciativ a spolků, které se zasazují o ochranu přírody. Jsme součástí Evropské strany zelených, tudíž máme dobrý vhled do evropské politiky. Víme, co se řeší v Bruselu a v hlavních městech Evropy, máme možnosti některé věci ovlivňovat a přinášet informace do českého prostředí," tvrdí Svárovská.

Česko žije v bublině, kde se řeší láska ke spalovacím motorům

Na otázku, nakolik ji trápí, že dnes podstatně vyšší pozornost a podporu voličů v Česku získávají de facto oponenti Zelených, například Motoristé sobě s europoslancem Filipem Turkem, reaguje spolupředsedkyně Zelených se zřetelným odsudkem.

"On je podle mě takový náhodný influencer, kterého angažovali do politiky s nejasným financováním a nejasnými motivy. Jako agresivní, bizarní zjev si získal značnou mediální pozornost, angažmá strany Motoristé sobě a osobní přízeň Václava Klause, se kterým se pojí řada zásadních selhání polistopadové politiky a kořeny její oligarchizace. Nemáme v úmyslu se s takovými lidmi porovnávat, natož používat jejich prostředky," říká Svárovská.

Na doplňující dotaz, zda se ale Češi nezačínají spíše od zelené politiky odvracet, protože například ke Green Dealu se dnes nehlásí, reaguje tvrzením, že jde o dočasný jev.

"Česko je unikátní v tom, že pro řadu lidí je hlavní motivací pro hlasování ve volbách příchylnost ke spalovacím motorům. To za pár let vůbec nebude téma. Je nutné pojmout dopravu moderně a udržitelně, s důrazem na dostupnou hromadnou dopravu. Většina evropských zemí a především velkých měst jde tímto směrem a ukazuje, že je to možné a pro lidi dostupné a pohodlné. Žijeme v bublině, věřím, že v Česku nastane brzy generační obměna a silnější hlas budou mít lidé, kteří mají rozhled a zkušenosti s moderním evropským děním," avizuje.

Zelení dnes mají podle ní nejblíže k Pirátům, byť v minulých měsících oslovili neúspěšně k možné spolupráci i STAN. Pokud jde o další vládní uskupení - koalici Spolu v čele s ODS -, Svárovská neskrývá kritický pohled. Tvrdí, že mezi ODS a opozičním hnutím ANO nevidí v některých ohledech větší rozdíl.

Jak Sparta vs. Slavia

"Nejsem zastáncem tolik oblíbeného rozporu Babiš versus Antibabiš. To je něco jako 'Sparta, nebo Slavie'," hledá příměr ke dvěma fotbalovým velkoklubům, jež vlastní dva miliardáři - Spartu Daniel Křetínský a Slavii Pavel Tykač.

"Ve fotbale jde o to, aby hra byla dobrá a férová, pro hráče i fanoušky, a korupce a postranní zájmy kolem to jenom kazí. I v politice je důležité, jaké a čí zájmy mají na politiku jednotlivých stran vliv. A ve smyslu zhoršení demokracie a zhoršení perspektiv pro budoucnost Česka nevidím mezi ANO a ODS podstatný rozdíl. Obě mají společný klientelismus. Dělají rozhodnutí ve prospěch nejsilnějších ekonomických hráčů a jejich lobby, na úkor hospodářské soutěže, a tomu podřizují politiku, legislativu a různá pravidla," tvrdí Svárovská s tím, že v případě ANO je tím hráčem samotný lídr hnutí Andrej Babiš. Ihned ale dodává, že v obou stranách zároveň vidí i některé členy a členky, kteří se snaží podporovat užitečné věci.

Na dotaz, jestli se neobává, že takovým srovnáním naštve hodně příznivců ODS a současné vlády, odpovídá, že o tom takto nepřemýšlí.

"Já se snažím hodnotit situaci věcně. Máme celou řadu dat a důkazů, že vláda v mnoha ohledech zaostala za svými sliby. Důkazem je i to, že roste procento lidí, kteří hodnotí vládu kriticky, přestože ji volili. Já jsem prostě přesvědčena, že ODS ani ANO nepřinášejí Česku podstatný pokrok ve smyslu modernizace a snižování sociálních rozdílů, investic do vzdělávání a do ekologické transformace," prohlašuje razantně.