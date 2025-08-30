Volby

Knowmád, AfroEvropanka, člen smečky kocourů. Kdo také usiluje o sněmovny

před 1 hodinou
Seznam letošních kandidátů na poslance tradičně nabízí i přehled neobvyklých profesí. Do sněmovny se chtějí dostat specialistka úklidu, freelancer, allrounder, Supply Chain manažerka, náborářka a nadšenec pro lidskou diverzitu nebo provozovatel terapie tmou.
Foto: Jakub Plíhal

Vyplývá to z analýzy kandidátních listin na volebním webu, kterou provedla agentura ČTK.

Zřejmě nejobsažněji rubriku povolání vyplnili pirátští kandidáti, mezi které patří nejen foodsaver v Nesnězenu Antonín Schejbal, ale také Šárka Kučerová, která se označila za strong woman, dále třeba zručný pekař a šikovný údržbář Marek Novák, chief of marketing odpadohospodářské společnosti František Elfmark, geoinformatičky nebo matky na mateřské.

Kandidáti dalších sněmovní stran byli v popisu profesí střídmější. Na kandidátce koalice Spolu figuruje idea maker a meme producent Jáchym Vrecion (ODS), za ANO má šanci na zvolení vedoucí pěstírny léčebného konopí Václav Trojan. Za Starosty kandiduje například Andrea Laušová, která uvedla, že je plánovač v call centru, nebo specialista na hluk a vibrace Daniel Bednář, za SPD mechatronik Oldřich Simon či člen závodní stráže Pavel Břicháček.

Za stranu Motoristé sobě kandidují nejen lidé spjatí s pozemní dopravou, například řidič převozu krve a zdravotnického materiálu, ale také cestovní delegát na zaoceánské lodi, podnikatel v oblasti exkluzivních nemovitostí nebo technik vrtné soupravy.

Hnutí Přísaha nabízí do sněmovny například specialistku společenské odpovědnosti v bankovnictví. Seskupení kolem hnutí Stačilo! nasadilo redaktorku Naší pravdy nebo identity engineera.

Nejvíce hrdých Evropanů má na kandidátkách proevropská strana Volt, mezi nimiž vyčnívá Christelle Linda Natabou, která do kolonky povolání napsala, že je hrdá AfroEvropanka. Další z adeptů se prezentuje jako knowmád a produktový lídr, jedna z kandidátek se představila jako kreativní hybatelka lidského potenciálu s vizí pro vzdělané Česko.

Podobně pestré profese či zájmy jsou na kandidátkách Rebelů. Jedna se označila mimo jiné jako člen smečky dvou kocourů, další na sebe prozradila, že "celý život robila veWerku". Za stranu Voluntia kandidují nejen QA Automation Engineer a AI Product Owner & Manager, ale také výrobce tělových svící či anarchokapitalista, který je tak přímým konkurentem zakladatele a jediného kandidáta anarchokapitalistické strany Nevolte Urza.cz.

 
