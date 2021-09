Doménu s názvem Babišova programu si zaregistrovala ODS. Nechtěli jsme ji, tvrdí ANO

S heslem Až do roztrhání těla zahájilo ve čtvrtek ANO premiéra Andreje Babiše svou předvolební kampaň. Stejný název dostal také program hnutí. Při zadání do internetového vyhledávače ale na čtenáře vyskočí stránka úplně jiného uskupení - koalice Spolu ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Ta si doménu azdoroztrhanitela.cz zaregistrovala v úterý. Jde o reakci na kampaň ANO, přiznává ODS.

Kdo bude na internetových stránkách azdoroztrhanitela.cz hledat volební program hnutí ANO, čeká ho zklamání. Místo něj najde na webu pouze obrázek s lídry konkurenční koalice Spolu s heslem "Budeme bojovat, dokud nezvítězí změna. Až do roztrhání těla!". Ten se používanými větami i grafickou podobou nápadně podobá vizuální podobě programu, který ve čtvrtek zveřejnilo hnutí ANO.

Občanští demokraté, kteří si doménu zaregistrovali v úterý - tedy pouhé dva dny před představením programu ANO -, přiznávají, že nejde o náhodu. "Jde o naši reakci na kampaň, kterou dnes představilo ANO. Součástí této reakce jsou i grafiky, které jsou umístěny na facebookové stránce ODS, které upozorňují na hrozby, kterým Česko čelí. Našim cílem je na tyto hrozby upozornit voliče a ve volbách je zastavit," napsal Aktuálně.cz mluvčí ODS Václav Smolka.

Zda ODS věděla o podobě programu hnutí ANO předem, odmítl sdělit. "Prahou se toho nese spousta," uvedl pouze.

ANO odmítá, že by ho ODS v zaregistrování domény předstihla. Podle jeho mluvčího Martina Vodičky o ní nikdy nemělo zájem. "Kdybychom si ji chtěli zaregistrovat, tak bychom to udělali dlouho předem, stejně jako jsme to udělali s našimi dalšími doménami," řekl.

Ačkoli protikampaň Spolu používá téměř totožnou grafickou podobu, nehodlá podle něj ANO proti občanským demokratům podnikat žádné právní kroky. Vidí v tom naopak pozitiva, protože ODS "šíří podobu kampaně hnutí ANO".