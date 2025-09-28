Chtějí otřást volbami. Odhalené účty na českém TikToku šíří manipulaci

Uvedl to server Deník N. Účty podle serveru šíří například proruský obsah namířený proti EU či NATO a obhajující ruskou invazi na Ukrajinu. Také propagují strany jako SPD a Stačilo!, které se staví proti EU, NATO či Ukrajině.
Mluvčí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Tereza Meravá serveru potvrdila, že se úřad falešnými účty zabývá. ČTÚ podle serveru řeší ne obsah šířený těmito účty, ale hlavně to, že zřejmě jde o robotické účty. Anonymní zdroje ze státní správy Deníku N sdělily, že podle úřadů tyto účty chtějí ovlivnit volby.
Že jde o falešné automatizované účty, dokládá podle serveru mimo jiné například to, že nezvládají českou diakritiku, náhodně přecházejí do jiných jazyků či omylem najednou řeší třeba situaci v Africe místo v Česku.
Na činnost falešných účtu na TikToku upozornila iniciativa IT odborníků Centrum pro výzkum online rizik. Jejich analýza odhalila téměř tři stovky propojených účtů, které vzájemným sdílením a komentováním uměle zvyšují svůj dosah dohromady až na miliony zhlédnutí týdně.
"Jedním z klíčových signálů pro doporučování obsahu je délka zhlédnutí a počet interakcí (lajků, komentářů, sdílení). Tento princip může být snadno manipulovatelný," uvedla Vendula Prokůpková z iniciativy.
Stovky propojených účtů podle ní šíří na českém TikToku prokremelské příspěvky. "Většina těchto účtů navíc šíří obsah podporující vybrané kandidáty Stačilo!, SPD, PRO, SPRRSČ Miroslava Sládka a dalších stran. To však neznamená, že se podpora děje s vědomím daných kandidátů nebo stran. Účty navíc nejsou vázány na jediný politický subjekt, ale kombinují podporu více antisystémových stran současně," doplnila.
"Mohu potvrdit, že tuto věc intenzivně řešíme. Probíhají jednání s relevantními subjekty," sdělila Deníku N mluvčí ČTÚ Meravá. Úřady jsou podle serveru přesvědčené, že tato síť účtů je součástí nějaké trollí farmy a pokouší se zasáhnout do českých sněmovních voleb. Deníku N to řekly dva nejmenované zdroje ze státní správy, které se tímto konkrétním případem zabývají. Česko řeší situaci s Evropskou komisí i TikTokem, píše Deník N.