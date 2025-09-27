Prezident Petr Pavel nedávno řekl, že by se Česko po volbách mohlo vydat populistickým směrem. Kritizoval Stačilo! za podporu vystoupení z NATO či EU, ale zároveň potvrdil, že bude respektovat vůli voličů.
Účastníci demonstrace nesli transparenty s nápisy například "Proti vládě!" nebo "Volby manipuluje Brusel, ne Moskva". Na Malostranském náměstí byly stánky Stačilo! a SPD a zástupci těchto stran na akci vystoupili. U Hradu demonstranti přehráli zdravici od bývalého prezidenta Miloše Zemana, který akci podpořil a vyjádřil obavu z manipulace voleb ze strany Ústavního soudu nebo Bezpečnostní informační služby (BIS).
Předseda Svatopluku Petr Drulák vyzval prezidenta, aby respektoval výsledek voleb. Stejně se vyjádřila lídryně uskupení Stačilo! a předsedkyně komunistů Kateřina Konečná. "Pane prezidente, respektujte výsledek voleb tak, jak ho chtějí voliči, ne lobbisti," prohlásila.
"Já samozřejmě musím respektovat vůli voličů. Především je to vůlí občanů, občané si volí svoje zástupce. A pokud si zvolí dostatečným počtem hlasů Stačilo! a oni se dostanou do Parlamentu, případně budou zvažováni jako koaliční partner, tak bude potřeba s tím pracovat," řekl prezident v červnu v rozhovoru pro server Seznam Zprávy. Pavel rovněž oznámil, že chce jednat s předsedou opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem o tom, jak Babiš dostojí nárokům zákona o střetu zájmů, pokud by byl pověřen sestavením vlády.
Předseda Stačilo! Daniel Sterzik, který používá přezdívku Vidlák, na demonstraci prohlásil, že se lidé příznivcům uskupení vysmívají a označují je za chcimíry a dezoláty. "Teď tu stojíme pod okny prezidenta ne jako dav, ale jako organizovaná skupina. Příští týden jim ukážeme, co dezoláti dovedou," řekl.
Organizátoři protestu před pochodem účastníky upozorňovali na to, že se údajně chystají akce provokatérů. Apelovali proto na demonstranty, aby se nepouštěli do konfliktů. Během pochodu se objevily situace, kdy na sebe demonstrující a jejich odpůrci pokřikovali. Jeden z odpůrců akce třeba nesl transparent s nápisem "Vymeteme ruský šváby". U Hradu zase další lidé pouštěli do projevů účastníků demonstrace jména obětí komunismu, mávali ukrajinskými vlajkami nebo nesli transparenty s nápisy "Chceme u nás Rusko? Jděte k volbám" a "Pracky pryč od Hradu!".
Předsedou spolku Svatopluk je politolog a bývalý náměstek ministra zahraničí Drulák. Spolek na svém webu opakovaně zveřejňuje články namířené proti současné vládě Petra Fialy (ODS) nebo na podporu tvrzení Ruska, která ospravedlňují ruskou invazi na Ukrajinu.