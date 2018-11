Volby do Evropského parlamentu proběhnou 24. a 25. května 2019, potvrdilo vnitro

před 5 hodinami

Volby do Evropského parlamentu budou v Česku 24. a 25. května příštího roku. Termín, který potvrdilo ministerstvo vnitra v návrhu novely zákona o evropských volbách, vyplývá z březnového rozhodnutí Rady EU uspořádat volby na konci posledního květnového víkendu. Prezident je musí vyhlásit do 23. února. Termín voleb v Česku je určen tím, že podle zákona jsou volebními dny pátek a sobota. V celé EU se volby uskuteční v rozmezí od čtvrtka 23. května do neděle 26. května. Vzhledem k tomu, že v některých zemích EU jsou volby jednodenní a konají se v neděli, i české výsledky zveřejní Český statistický úřad až po jejich skončení, tedy 26. května ve 23:00.