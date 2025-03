Volby by vyhrálo hnutí ANO, Spolu se propadlo. Možná i kvůli Pekarové, uvádí agentura

Volby do sněmovny by počátkem března vyhrálo hnutí ANO s 33,6 procenta před koalicí Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s 16,2 procenta a hnutím STAN s 12,9 procenta. Vyplynulo to z volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Spolu proti minulému týdnu oslabilo o 2,3 procentního bodu. Podle STEM mohlo být důvodem to, že se šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová rozhodla nekandidovat.

ANO se na prvním místě drží nějakou dobu, nicméně v porovnání s výsledky z minulého týdne mírně oslabilo, před týdnem mělo podporu 34,7 procenta. Naopak STAN podle analytiků STEM na úkor koalice Spolu posílil, od minulého týdne si připsal 1,5 bodu. Podpora hnutí SPD, které by ve volbách skončilo čtvrté, se udržela na 8,1 procenta. Piráti by nyní získali 6,8 procenta hlasů, zhruba o bod víc než před týdnem. Stačilo! by vyšlo z voleb stejně jako před týdnem se ziskem 5,7 procenta hlasů. S nejtěsnějším možným výsledkem by se dostali do Sněmovny i Motoristé, kteří si proti minulému týdnu polepšili o půl bodu na pět procent. "Strana postupně získává na známosti a její voličská základna se pozvolna rozšiřuje. Motoristé zaznamenávají vyšší míru podpory zejména mezi mladšími věkovými skupinami a výrazněji oslovují mužské voliče," uvedli výzkumníci STEM. Při přepočtu na mandáty by ANO obsadilo ve Sněmovně 83 křesel, Spolu by jich mělo 38 a STAN 28. Hnutí SPD by mělo 18 poslanců, Piráti 13, Stačilo! 11 a Motoristé po devíti. Hnutí ANO dosahuje i nejvyššího volebního potenciálu, tedy podílu voličů, kteří zvažují volbu dané strany. V případě ANO podle STEM činí 41,4 procenta. STAN má potenciál 23,3 procenta a Spolu 22,3 procenta. U SPD je to 20,4 procenta. Následují Motoristé s potenciálem ve výši téměř 17 procent. O podpoře Pirátů uvažuje 15 procent voličů a u Stačilo! 14,6 procenta. Volbu Přísahy zvažuje 10,9 procenta voličů, Svobodných 7,7 procenta, SOCDEM 7,5 procenta a Zelených přibližně šest procent voličů. Agentura STEM průzkum prováděla v době od 7. do 25. února a zúčastnilo se ho 1571 respondentů z celého Česka.