Domácí

Vize Česka: Vize se staly floskulemi. Věřím na reformy, říká kardiolog Veselka

Josef Veselka, kardiolog
před 1 hodinou
V době posthavlovské jsme se v Česku vizemi vlastní země, natož naší planety, příliš nezabývali. Určujícím tématem společnosti se stal konzum, a to ve všech svých podobách. Naučili jsme se termíny jako hrubý domácí produkt a jeho růst, inflace, státní rozpočet a také jeho deficit, uvádí v předvolebním seriálu Aktuálně.cz Vize Česka kardiolog Josef Veselka.
Foto: Aktuálně.cz

Směřování země se smrsklo na sledování hospodářského růstu a úspěch či neúspěch vlád jsme hodnotili téměř výhradně dle tohoto parametru.

S absencí jakéhokoliv deklarovaného směřování společnosti rostla role státu. Zasahuje téměř do každého kroku většiny z nás. Když si usmyslí, uzavře nás v našem okrese, postará se o naše zdraví i sociální zázemí, zdaní nás více než současnými téměř padesáti procenty…

Do jisté míry to připomíná princip socialistické společnosti - každému dle jeho potřeb. A arbitrem těchto potřeb i vykonavatelem tohoto "dobra" je stát. To on nás nejprve zdaní a pak nám, v tu chvíli již "své" peníze, přerozdělí. Prakticky to udělají moudří byrokraté pod vedením politických elit. Že tento přístup není ani trochu efektivní, nemusím zdůrazňovat. Všude, kde stát v této podobě dominuje, se ztrácejí peníze.

Vize Česka

V seriálu Vize Česka představuje Aktuálně.cz pohled zajímavých veřejně činných osobností na to, jakou zemi by si přály a co by v Česku rády zlepšily nebo změnily. 

Politici a veškeré mocenské elity šli poptávce po stále větší spotřebě vstříc. Aby se udrželi u moci, začali rozdělovat mnohem více prostředků, než od občanů vybrali, a tím došlo k obrovským deficitům státního rozpočtu. Ne, na půjčkách na infrastrukturu, životní prostředí a armádu (jak to nedávno udělali Němci) nevidím v současné době nic tak strašného. Problémem však je, že část rostoucího dluhu jen projídáme, a zadlužujeme tím následující generace. To však není populární téma, a tak o tom skoro nemluvíme.

Související

Vize Česka: Takto by měl vypadat smysluplný volební program, navrhuje Žantovský

Vize česka (Michal Žantovský) - Ikona, poutací foto

V éře všeobecného populismu přišel asi před dvěma lety premiér Petr Fiala (ODS) s vizí pro Česko. Opakovaně hovořil o jeho "restartu" nebo o České republice coby "křižovatce Evropy". Pod jeho tehdejší vizionářské projevy bych se i dnes bez váhání podepsal. Přesto se však obávám, že tím premiér vizím pro naši zem dobrou službu neudělal.

Jakmile totiž někdo pronese tak silná slova, ale udělá jen málo kroků k jejich skutečnému naplnění (s čestnou výjimkou zahraniční politiky, důchodové reformy a konsolidačního balíčku), pak pokusy o veškeré současné i budoucí vize devalvuje na pouhé politické floskule. Jinými slovy: z výzev, cílů i slibů se stávají plané fráze a obsah se tím zcela vyprázdní. A myslím, že právě to se premiéru Fialovi "povedlo". Bylo to o to snadnější, že Češi jsou, mimo jiné, národem velmi skeptickým a kuloární kritika je nám blízká.

Kdokoliv by tedy nyní chtěl napsat projev nebo jen pouhý text o vizi pro Česko, ten riskuje, že už nebude nikoho zajímat. V současné době navíc platí, že podobný text je umělá inteligence schopna vyprodukovat v řádu desítek vteřin. Na reálném stavu naší země se to však nijak neprojeví.

Související

Vize Česka: Dobře, že přibylo "premiérů". Je třeba mít větší ambice, říká Singer

Vize česka (Miroslav Singer) - Ikona, poutací foto

Proto nevěřím na deklarování vizí pro Česko, ale mnohem více věřím na význam konkrétních reforem, jež naše země potřebuje jako sůl. Vzhledem ke své kvalifikaci to vidím především ve zdravotnictví. Ale podobné by to bylo i ve školství, ve vědě nebo třeba ve státem podporovaném sportu. S absencí rozumného hospodaření a efektivního fungování se totiž člověk setkává na každém kroku.

O konkrétních nutných reformách psát nebudu, na to není dostatek místa. Dvě doporučení si však dovolím.

Související

Vize Česka: Politici se populisticky podbízejí, zatímco národ vymírá, varuje Graubner

Vize česka (Jan Graubner) - Ikona, poutací foto

V medicíně obvykle platí, že dříve než začneme pacienta léčit, stanovíme jeho diagnózu. A za diagnózu bych ve společenském smyslu označil nazývání věcí pravými jmény. Znovu se v té souvislosti odkážu ke zdravotnictví. Například české zdravotní pojišťovny žádnými skutečnými pojišťovnami nejsou, protože si neurčují ceny (to dělá ministr zdravotnictví), a nemohou tudíž podnikat. Jsou to pouhé na státu závislé přerozdělovny zdravotní daně. Proto si nekonkurují a nehledají levná a efektivní řešení. Už jen tento veřejný popis stávajícího stavu je jasnou diagnózou, jež vyžaduje okamžitou léčbu.

Podobně zavádějící je označení vedení mnohých státních nebo krajských nemocnic za "managementy". Těmi v pozitivním smyslu toho slova nikdy nebyly. Často tam zasedli lidé dosazení aktuální politickou mocí, což mělo pokaždé stejné konsekvence. Zkusme se zamyslet, jaký společný příběh spojuje nemocnice v Motole, Na Homolce, IKEM, na Bulovce, v Ústí nad Labem nebo třeba v Jihlavě? Přesto politické elity v předvolebním období české zdravotnictví pouze velebí a k reformám se otevřeně nehlásí.

Pokud by ale někdo chtěl přece jen představit dobrou vizi aspoň nejnadanějším jednotlivcům z naší nejmladší generace, pak by stát mohl pomocí stipendijního programu motivovat české talenty k tomu, aby studovali na nejlepších světových univerzitách. I kdyby to na každého z nich znamenalo výdaj jednoho až dvou milionů korun ročně, a podpora by se tím dostala k jednomu promile z ročníku, znamenalo by to, že první rok stovka a později až čtyři stovky nejnadanějších českých studentů by dostaly to nejlepší existující vzdělání. A stát by to nestálo více než miliardu ročně. Podobný program by samozřejmě musel mít striktní pravidla týkající se návratu a práce pro naši zem. Jsem si však jist, že by se to vyplatilo.

Jak se tedy píše už v titulku - vize pro Česko se mnohomluvností politiků a jejich populismem prakticky vyprázdnily a proměnily ve floskule. Proto by dnes, a to ani ty sebelépe napsané, neměly žádný reálný význam. Smysl by však mělo fungování českého státu zgruntu zreformovat. Jinak se, zkratkovitě vyjádřeno, staneme průměrnou součástí Evropy zaostávající za USA a Čínou, jež se současně obává vojensky silnějšího Ruska.

 
Mohlo by vás zajímat

Jak se vyhnout rakovině před padesátkou: důležité návyky rozhodují o délce života

Jak se vyhnout rakovině před padesátkou: důležité návyky rozhodují o délce života

Starobní penze minimálně 9800. Tisíce důchodců s nízkým příjmem si od ledna polepší

Starobní penze minimálně 9800. Tisíce důchodců s nízkým příjmem si od ledna polepší

Absurdní opilecká jízda. Řidička bourala všude, kde mohla, pak překvapila policii

Absurdní opilecká jízda. Řidička bourala všude, kde mohla, pak překvapila policii

Badatelé odhalili tajemství magického rožmberského prstenu. Chtěl ho i Hitler

Badatelé odhalili tajemství magického rožmberského prstenu. Chtěl ho i Hitler
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025 Vize Česka politika budoucnost Česko

Právě se děje

před 34 minutami
Sparty díky penaltě porazila Plzeň, sudí navíc nečekaně vyloučil kapitána Viktorie

Sparty díky penaltě porazila Plzeň, sudí navíc nečekaně vyloučil kapitána Viktorie

Letenští se posunuli do čela neúplné tabulky o bod před Jablonec a o dva body před Slavii, obhájce titulu z Edenu má ale k dobru nedělní zápas v Liber
před 55 minutami
"Děkujeme dárcům orgánů." Hokejová hvězda popsala mnohahodinový boj o život snoubenky

"Děkujeme dárcům orgánů." Hokejová hvězda popsala mnohahodinový boj o život snoubenky

Milou kapitána Buffala a opory švédské reprezentace Rasmuse Dahlina zachránila resuscitace a následná transplantace srdce.
Aktualizováno před 1 hodinou
Sparta - Plzeň 2:1. Letenští z penalty otáčí skóre, hosté navíc v deseti

ŽIVĚ
Sparta - Plzeň 2:1. Letenští z penalty otáčí skóre, hosté navíc v deseti

Sledujte online přenos z utkání devátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Viktorií Plzeň.
před 1 hodinou
Coufal se trefil proti Bayernu. Jeho zásah ale jen mírnil vysokou prohru

Coufal se trefil proti Bayernu. Jeho zásah ale jen mírnil vysokou prohru

Hoffenheim podlehl v bundeslize favoritovi 1:4.
před 1 hodinou
Vize Česka: Vize se staly floskulemi. Věřím na reformy, říká kardiolog Veselka

Vize Česka: Vize se staly floskulemi. Věřím na reformy, říká kardiolog Veselka

"Určujícím tématem společnosti se stal konzum, a to ve všech svých podobách," říká kardiolog Josef Veselka v seriálu Vize Česka.
před 1 hodinou
Jak se vyhnout rakovině před padesátkou: důležité návyky rozhodují o délce života

Jak se vyhnout rakovině před padesátkou: důležité návyky rozhodují o délce života

Podle statistik odhalení rakovin přibývá, přestože úmrtí klesají. Lékaři dokážou nádor odhalit dříve a léčit účinněji, takže lidé s nemocí žijí déle.
před 1 hodinou
Krejčí mohl být za hrdinu. Dal gól, jenže pak se podílel na kolapsu svého celku

Krejčí mohl být za hrdinu. Dal gól, jenže pak se podílel na kolapsu svého celku

Wolverhampton s bývalým kapitánem Sparty v sestavě prohrál i pátý duel v sezoně, což je nejhorší start do anglické ligy v historii klubu.
Další zprávy