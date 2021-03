Vesnice si vypomáhá sama, hasiči odvezli naočkovat desítky nejstarších seniorů

Ostrožská Lhota je sice největší Lhota v České republice, ale i tak nemá obyvatel mnoho - kolem patnácti stovek. Při nynějším očkování proti covidu se ale může pochlubit něčím, co není obvyklé. Místní hasiči ve spolupráci s dobrovolnicemi Červeného kříže a obcí se postarali o očkování několika desítek místních seniorů nad osmdesát let. A teď dělají seznamy také seniorů nad 75 let.

Při mapování toho, jak vypadá v České republice očkování lidí proti covidu je možné slyšet velmi různorodé odpovědi. Málokde ale může vedení obce sebevědomě prohlásit: Máme naočkované téměř všechny nejstarší obyvatele naší obce a podařilo se nám to z velké části díky vzájemné pomoci nás, kteří tady žijeme.

Roman Tuháček, starosta Ostrožské Lhoty, obce u hranic Zlínského a Jihomoravského kraje, může předcházející informaci skutečně pronést. Byť volí skromnější slova. "Řekl jsem si, že dáme dohromady seznam všech našich obyvatel nad osmdesát let a zkusíme jim nabídnout, že je na očkování objednáme, zavezeme a také přivezeme. A ono se to podařilo," sdělil Aktuálně.cz starosta a hned přidal statistiku.

Ve Lhotě mají zapsaných celkem 74 lidí, kterým je osmdesát a více let. Poté, co pracovnice obce a dlouholetá dobrovolnice Českého červeného kříže Jitka Štěpánová seniory obešla, tak jí 45 seniorů v této věkové kategorii řeklo, že by chtěli s očkováním pomoci. Z těchto lidí bylo první dávkou naočkováno 37 lidí. O další nejstarší seniory se postaraly samy jejich rodiny.

"Někteří si očkování rozmysleli, nebo odložili na později. Víme, že minimálně pět seniorů nad 80 let si zajistilo očkování samo," uvedl starosta Tuháček, který poukázal také na obětavost vedoucí místní pobočky Červeného kříže Mileny Dominikové, která je mimochodem vedoucí už několik desítek let a má velkou zásluhu na mnoha aktivitách Českého červeného kříže.

"Jitka zajištuje důchodce v terénu. To znamená, že je obejde a zjistí zájem o očkování. Já jim po domluvě v nemocnici hledám termín a pak je přihlašuji do očkovacího centra v Uherském Hradišti. Aktuálně mají všichni nad osmdesát let první očkování za sebou a už máme stanovené i termíny druhého očkování, ty budou za čtyři týdny. Lhotští senioři se očkují vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer a BioNTech," uvedla Dominiková a dodala, že nikdo neměl žádné vedlejší příznaky a ani si na nic nestěžoval. Včetně nejstarší očkované občanky paní Pěnčíkové, která se narodila v roce 1929 a letos oslaví devadesáté druhé narozeniny.

Kdo nemohl do hasičského auta, toho odvezli osobním

Kromě zmiňovaných žen hodně pomohli místní hasiči, kteří dodávkou seniory do očkovacího centra vozí. "Střídáme se s dalším hasičem Mirkem Pokorným. Obyčejně vozíme tak čtyři pět lidí, nabíráme je přímo u domu nebo na zastávce, jak kdo může," sdělil vedoucí lhotských hasičů Marek Miklíček, který prozradil, že lékařům nakoupili zákusky ve vyhlášené lhotské cukrárně.

"Koupili jsme zdravotníkům tři krabice zákusků. Podarovali jsme je na očkovací jednotku, na ARO a na JIP. Zaslouží si to. Dovezli jsme jim je pro povzbuzení a dobrou náladu. Musím říct, že z toho byli překvapeni a potěšeni," podotkl vedoucí hasičů. Mimochodem, několik seniorek, které mají problémy s pohybem a nemohly nastoupit do hasičské dodávky, odvezla na očkování sama vedoucí Českého červeného kříže Milena Dominiková.

"Jela naše báby na kříbě, Božena Dominiková, tetička Vlasta Žajdlíková a tetička Ludmila Bezděková. Ty jsem vezla autem. Babky byly velice šikovné, vyparádily se do fjertůšků, byly překvapené, jak jsou ve Lhotě pospravované baráky. Tetička Žajdlíková třeba vůbec jindy nevychází ven," popisuje místním dialektem Dominiková.

Očkování důchodců přitom v Ostrožské Lhotě nekončí, bude se týkat i mladších ročníků. Podle starosty Romana Tuháčka nyní probíhá pomoc při očkování občanům nad 75 let na stejném principu jako u lidí nad 80 let.

"Jestliže nám tento systém pomoci dokonale funguje, chceme v něm pokračovat. Seniorů ve věku 75-80 let máme v obci celkem 63. Z toho má zájem o pomoc s očkováním 49 seniorů. Nyní probíhá registrace s tím, že dva senioři jeli na očkování obecním autem, dva vezla Jitka Štěpánová teď v neděli," rekapituluje starosta a několikrát opakuje, že je vděčný všem, kteří takto pomáhají.

Po ruce už má přitom i plán na další dny. "Teď 13. března pojede na očkování osmnáct seniorů hasičským autem a 14. března pojedou na očkování také hasičským autem čtyři senioři," hlásí.

Na Zlínsku dostávají první dávky senioři nad 70 let

Pokud jde o celý Zlínský kraj, ve kterém žije přibližně 580 tisíc obyvatel, toužebně tady očekávají výrazně větší dávky vakcín než dosud. I tak jich ale oproti únoru začíná přicházet přece jen více. "Díky navýšení zásob vakcín jsme zhruba ztrojnásobili denní průměr množství očkovaných. Nyní očkujeme 1500 lidí denně, v únoru to bylo průměrně 500 lidí denně," sdělil krajský koordinátor očkování Jiří Lučan.

Z pondělních statistik vyplývá, že seniorů nad 80 let je první dávkou naočkovaných 16 352 osob a dvě dávky má 3659 lidí v této věkové skupině. U seniorů ve věku 70 až 79 let má první dávku 1337 osob a 69 osob dvě dávky.

"Do našeho kraje bylo od začátku očkování doručeno celkem 46 840 vakcín a ke dni 6. března bylo vyočkováno 39 279 dávek, z toho je počet unikátních osob s ukončeným očkováním dvěma dávkami již 12 458," uvedla mluvčí kraje Soňa Ličková. "Očkujeme průběžně a snažíme se, abychom měli vždy vyočkováno do doby závozu dalších vakcín. Mezi naočkovanými jsou senioři nad 80 let, zdravotníci, klienti a zaměstnanci pobytových sociálních služeb," upřesňuje Ličková a dodává, že od začátku března v kraji očkují kromě seniorů nad sedmdesát let také pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky ve školství s prioritou nad 55 let.

Hejtman Radim Holiš (ANO) si zároveň hodně slibuje od dubnových dodávek podstatně většího množství vakcín. "Připravujeme se na to. Od dubna, kdy je avizovaný nárůst počtu dodaných vakcín, chceme očkovat 7 až 9 tisíc lidí denně. Jdeme s vakcínou za lidmi, takže očkovat se bude i nadále v nemocnicích a u praktických lékařů. Zřídíme dalších 13 očkovacích míst ve všech obcích s rozšířenou působností," slibuje hejtman.

Na Zlínsku je možné se aktuálně registrovat na očkování na deseti očkovacích místech, pět je v nemocnicích a pět ve zdravotnických zařízeních. Dalších šest míst se nyní schvaluje. Pro zajímavost, v očkovacích centrech v kraji bylo podáno dosud přes 29 tisíc dávek vakcíny, u praktických lékařů 6370 dávek.

Od předminulého týdne tedy seniory očkují i praktici, kraj jim dává všechny vakcíny AstraZeneca. V tomto týdnu bude mezi lékaře rozvezeno dalších 3300 dávek této látky. Pokud jde o další vakcíny, v tomto týdnu má přijít devět plat s lahvičkami vakcíny firem Pfizer/BioNTech, což je přes 10 500 dávek. V případě vakcíny společnosti Moderna jde o 3330 dávek a u zmiňované vakcíny AstraZeneca o 900 dávek.

V kraji se již registrovalo k očkování také 8631 seniorů starších 70 let a 7618 pedagogů a zaměstnanců škol, pro které se možnost registrace otevřela v posledních dnech. Očkováno bylo již 787 lidí starších 70 let a 316 pedagogů. Podle krajského koordinátora Jiří Lučana je stále prioritou dokončit očkování seniorů starších 80 let.

Musíme zatnout zuby, vyzývá radní pro zdravotnictví

Vedení kraje si zatím nejvíce pochvaluje, jak výrazně klesá počet nemocných s covidem v sociálních zařízeních. Podle statistik má Zlínský kraj nejnižší čísla v celé České republice.

"V druhé polovině loňského listopadu bylo mezi klienty a zaměstnanci v pobytových sociálních službách 390 osob s onemocněním covid-19. Aktuálně je nakažených jen 15 klientů a 39 pracovníků v sociálních službách. Ve všech zařízeních pobytových sociálních služeb jsou naočkováni první dávkou všichni zájemci z řad klientů i zaměstnanců a probíhá druhé kolo očkování," avizuje statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.

Stejně jako v jiných krajích ale není dobrá situace v nemocnicích. Ve čtyřech nemocnicích Zlínského kraje je hospitalizováno 245 pacientů s koronavirem, z toho 50 leží na lůžkách intenzivní péče. Ve srovnání se situací před týdnem se počet covid pozitivních pacientů na lůžkách s kyslíkem zvýšil o dvacet osm, na intenzivních lůžkách o patnáct.

"Všichni musíme zatnout zuby a ještě několik týdnů vydržet, jinak tu situaci budeme velmi těžko zvládat. Musíme se připravit na to, že se epidemická situace ve Zlínském kraji může rychle zhoršit. Aby nemocnice nezkolabovaly, musíme pomoci všichni, je to zodpovědnost každého člověka," prohlašuje náměstkyně hejtmana, zodpovědná za oblast zdravotnictví Olga Sehnalová, která byla v minulosti europoslankyní za ČSSD.