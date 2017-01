Vědma s advokátkou připravily seniora o desítky milionů. Nejspíš nebyly samy

před 54 minutami

Městský soud v Praze se bude muset znovu zabývat případem advokátky Michaely Salačové a vědmy Štěpánky Kunstové, které poslal před rokem do vězení za to, že o desítky milionů připravily umírajícího seniora. Soudce Tomáš Kubovec musí doplnit dokazování a posoudit, zda se za okradení muže, který dožíval v léčebně pro nemocné Alzheimerovou chorobou, nepodílela i další žena Blanka Buchová, která se prohlašovala za jeho přítelkyni. Ta z jeho účtů vybrala nejméně 15 milionů, tvrdila ale, že jí peníze dal "pro její vlastní potřebu".

Praha - Před dvanácti lety vlastnil tehdy osmdesátiletý Jiří Baar kromě několika bytů i zrestituovanou vilu v hodnotě dvaceti milionů v Hlinsku a díky restitucím měl i více než deset milionů korun na účtu.

Když o šest let později umíral, museli jeho pohřeb zaplatit rodinní známí. "Pohřeb jsem uhradil ze svého a pohřební šaty jsme museli zakoupit se svojí manželkou," popsal jeden z nich Michal Želízko.

Již před rokem soudce Městského soudu v Praze Tomáš Kubovec poslal do vězení dvě ženy za to, že bezmocného seniora, který posledních několik let života strávil v sanatoriu pro nemocné Alzheimerovou chorobou, okradly o většinu majetku. Advokátka Michaela Salačová odešla od soudu s osmiletým trestem vězení, Štěpánka Kunstová, která se označuje za vědmu, pak dostala o dva roky nižší trest.

Verdikt však již neplatí. A soudce Kubovec bude muset na pokyn odvolacího soudce Pavla Zelenky z Vrchního soudu v Praze rozhodnout znovu.

Mimořádná otrlost

Obě ženy umírajícího seniora o většinu majetku připravily podle prvoinstančního verdiktu tím, že majetek s pomocí zfalšovaných kupních smluv převedly na Kunstovou - nejdříve rodinnou vilu v hodnotě 18,5 milionu v Hlinsku, poté i družstevní byt či dokonce secesní rodinnou hrobku.

Salačová se před soudem vše snažila svést na Kunstovou s tím, že ji "vědma" zmanipulovala. "S lidmi to velice dobře umí, ve svém prostředí, v té věštírně, je velice působivá," uvedla. Její obhajobu ale Kubovec označil za nevěrohodnou. "Neodpovídá to všem ostatním provedeným důkazům," uvedl. Podle něj byly "mozky" celého příběhu obě ženy společně.

A sám odvolací soudce Zelenka ve svém verdiktu chování Salačové označil za hyenistické. "Svědčí o mimořádné otrlosti a ziskuchtivosti obžalované," uvedl. Přesto verdikt zrušil. "Důvodem zrušení je nejasnost a neúplnost skutkových zjištění," uvedl Zelenka v usnesení.

15 milionů z bankomatu a na nákupy

Kubovec bude muset doplnit důkazy a také zjistit, zda na okradení Baara neměla podíl i další žena, Blanka Buchová, která se vydávala za jeho družku.

Ta přitom sama případ odstartovala tím, když na Salačovou a Kunstovou podala trestní oznámení, že ji připravily o byt, který jí Baar daroval.

Jenže i sama Buchová předtím z Baarových účtů vybrala nejméně 15 milionů korun. A to prostřednictvím Baarových platebních karet, z nichž vybírala peníze v bankomatech či za ně nakupovala. Drtivou většinu v době, kdy byl Baar již hospitalizován, a jak se zpětně zjistilo, nebyl zřejmě ani svéprávný.

"Je na místě opatřit důkazy vztahující se k jejímu případnému trestnímu stíhání," uvedl na adresu Buchové Zelenka v odůvodnění.

Zištné a bezohledné jednání

O tom, že Buchová seniora "vysávala", neměl naopak žádné pochyby civilní soud.

Ukázalo to projednávání sporu o stometrový byt ve Vršovicích, který Baarovi také patřil a před svojí hospitalizací v něm bydlel. V dubnu 2008 jej ale údajně daroval právě Buchové a ta jej těsně po smrti Baara převedla na Kunstovou, která jej obratem prodala za 4,1 milionu novým majitelům.

Ty ale Buchová následně o vydání bytu zažalovala. Argumentovala tím, že na něj má nárok - Baar jí ho odkázal ve své závěti již v roce 2004. A tvrdila, že když byt převedla na Kunstovou, tak to bylo jen kvůli tomu, že ji vědma spolu se Salačovou vydírala a hrozila násilím vůči rodině.

Civilní soudkyně Andrea Gedeonová z Obvodního soudu pro Prahu 10 ale žalobu Buchové rychle zamítla. "Je to zištné a bezohledné jednání. Fakticky se domáhá majetku při využití své vlastní původní nepoctivosti," uvedla Gedeonová.

Podle ní se Buchová chová, jak se jí to hodí - v roce 2008 zneužije stavu seniora a vyláká na něm byt, a když o něj zase přijde, tak si vzpomene na závěť z roku 2004. A snaží se najednou svůj předchozí krok z roku 2008 označit za neplatný.

15 milionů pro vlastní potřebu

Zda Buchová seniora neokradla, přitom již prověřovala policie na Slovensku na základě trestního oznámení, které podala právě Salačová. Buchová vybrání peněz přiznala - platební karty, jejichž prostřednictvím z Baarova účtu vybrala 15 milionů, jí prý dal on sám, aby s nimi "disponovala a vybírala peníze pro svou vlastní potřebu".

Nitranský vyšetřovatel Michal Šándor pak loni v srpnu případ odložil. "S odstupem času, který uplynul od předpokládaného spáchání trestného činu není možné objektivizovat, jakým způsobem a v jakém období se pan Baar vyjadřoval k nakládání se svým majetkem," uvedl Šándor.

autor: Marek Pokorný