Rakušan zůstává v čele Starostů. Prvním místopředsedou bude poslanec Vlček

Předsedou Starostů a nezávislých bude i nadále Vít Rakušan. Na mimořádném sněmu v Hradci Králové získal od 305 přítomných delegátů 292 hlasů. Ve svém projevu Rakušan zmínil, že by chtěl navrátit důvěru voličů v hnutí po nedávných kauzách. Prvním místopředsedou se nově stal poslanec Lukáš Vlček, dostal 291 hlasů. Oba neměli protikandidáta. Starostové si ještě odpoledne zvolí další místopředsedy.

V Hradci Králové se v sobotu sešli na mimořádném sněmu členové Starostů a nezávislých, aby si zvolili nové vedení. Jediný kandidát na předsedu Vít Rakušan uvedl, že by na něm chtěl vrátit důvěru v hnutí, které poškodily nedávné kauzy. V nejvážnější z nich byl obviněn z organizovaného zločinu Petr Hlubuček, který byl v době zatčení šéfem STAN v Praze.

Zatímco loni bylo cítit v kuloárech sněmu těšení na podzimní poslanecké volby a víra ve velký úspěch, sobotní sněm má atmosféru zcela jinou. Hnutí, které právě loni začalo nabírat velké množství voličů, zažívá po nedávných kauzách strmý pád. Hrozí mu, že o preference opět přijde, objevují se dokonce obavy o jeho další existenci.

Tomu má zabránit právě pobíhající sněm. Na něm si STAN vybírá své vedení, které bude z velké části nové. Zřejmě jedinou "starou" tváří zůstane předseda Vít Rakušan, kterého delegáti téměř jednohlasně opět zvolili předsedou. Neměl žádného protikandidáta.

Hned v úvodu svého prvního vystoupení na sněmu upozornil, že jeho projev nebude veselý. "Naše hnutí se ocitá asi v nejsložitějším období své existence. Nic si nenamlouvat a nemalovat realitu příliš na růžovo je podmínkou toho, abychom s tím mohli něco dělat," začal Rakušan s tím, že si za problémy může hnutí samo.

"Nebuďme ublížení, neříkejme, že nás do problémů někdo vmanévroval, že je to nějaké spiknutí. Nedělejme ze sebe oběti. Není to poctivé, a není to především pravdivé. Jestli jsme obětí, tak možná vlastní nezkušenosti. Jsme rekordmany v tom, kolik problémů jsme stačili nasekat v tak krátkém čase," prohlásil a omluvil se všem lidem, jejichž důvěru hnutí svými kauzami zklamalo.

Tady je ukázka z projevu předsedy STAN Víta Rakušana na mimořádném sněmu a pohled do tváři delegátů, když k nim kriticky mluvil. “Všem lidem, které jsme zklamali, se musíme omluvit,” prohlásil mimo jiné. Tady další info: https://t.co/QngRau4poR pic.twitter.com/EiLga7rAfp — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) July 23, 2022

Mezi prvními vystoupil premiér a předseda ODS Petr Fiala, který chválil zástupce STAN ve vládě i sněmovně. O problémech STAN se zmínil jen okrajově.

"Je velkou silou a výhodou demokratických stran, že jsou schopné otevřeně diskutovat o svých problémech a hledat jejich řešení. Všichni dobře víme, že nějaké problémy mají čas od času všechny politické strany. Podstatné ale je, jak se k nim kdo postaví," uvedl Fiala a ocenil přístup STAN, včetně dobrovolného odchodu ministra školství Petra Gazdíka z vlády.

Rakušan chce ve vedení nové tváře

Před sněmem získal Rakušan podporu všech krajů na to, aby zůstal předsedou. Naopak do funkcí místopředsedů nominovaly regionální sněmy hned několik kandidátů. Stejně jako na místa v předsednictvu hnutí.

Na prvního místopředsedu kandidoval pouze Rakušanův favorit Lukáš Vlček. Dosavadní držitel této funkce Jan Farský a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Pavel Čížek se nominací vzdali. Bývalý starosta Pacova Vlček má podle Rakušana manažerské a systematické schopnosti potřebné pro vedení hnutí a je ochoten vzdát se některých funkcí v dolní parlamentní komoře.

V novém vedení chce Rakušan vidět nové tváře. V tom minulém byli podle něj všichni přáteli, což vedlo k tomu, že si "možná odpouštěli, co si odpouštět neměli". "Dnes se to určitě nevyřeší, dnes se to nastartuje. Máme dva měsíce na to, abychom ukázali, že hnutí je zdravé," konstatoval s odkazem na komunální volby.

V kuloárech je cítit u některých členů zklamání z toho, že na post místopředsedkyně odmítla kandidovat hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Ta ovšem těsně před sněmem oznámila, že má spoustu práce na kraji a komě toho potřebuje získávat stranické zkušenosti.

Korupce i rasistické výroky

Starostům se v posledních měsících z velké části rozpadlo vedení, které zvolil řádný sněm loni v létě. Ze čtveřice řadových místopředsedů zůstala pouze místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová.

V březnu na post rezignoval europoslanec Stanislav Polčák po zveřejnění informací o své odměně za prosazení zákona o odškodnění pro obce za výbuch muničních skladů ve Vrběticích. Další z místopředsedů Petr Gazdík opustil stranickou funkci i post ministra školství kvůli kontaktům s dalším obviněným v kauze Dozimetr, podnikatelem Michalem Redlem. Další místopředseda Věslav Michalik v červnu náhle zemřel.

Nominace do vedení STAN Předseda - Vít Rakušan Místopředsedové - Věra Kovářová, Viktor Vojtko, Jan Kuchař, Jan Farský, Lukáš Vlček, Jan Lacina, Josef Suchánek, Michaela Šebelová, Pavel Čížek Členové - Kateřina Arnotová, Ondřej Lochman, Barbora Urbanová, Pavla Pivoňka Vaňková, Miroslav Balatka, Matěj Hlavatý, Martin Dvořák, Pavel Hájek, Mikuláš Bek, Martin Hájek, Tomáš Müller, Petr Letocha, Eliška Olšáková, Petra Pecková, Michaela Matoušková,

Vedle kauzy Dozimetr, ve které čelí stíhání někdejší šéf pražského STAN Hlubuček, se Starostové v posledních měsících potýkali například s kritikou stranického financování. Hnutí kvůli tomu v lednu hnutí oznámilo, že vrátí všechny dary od právnických osob od loňských voleb, i když neporušilo žádný zákon.

Dosavadní první místopředseda Jan Farský pak v posledních měsících tráví čas v USA na stipendiu, kvůli kterému v lednu po kritice opozice složil poslanecký mandát. Zesnulý místopředseda Michalik v reakci na mediální informace o svém dřívějším podnikání na Kypru se pak loni v listopadu vzdal kandidatury na ministra průmyslu. V červenci zase hnutí muselo řešit aféru kolem rasistických výroků starosty Poděbrad Jaroslava Červinky při jednání městského zastupitelstva.

Hostem sněmu je premiér a předseda občanských demokratů Petr Fiala (ODS), prostřednictvím předtočených vzkazů vystupují i lídři dalších stran vládní pětikoalice. Volba užšího vedení STAN je v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové v plánu do 13:15. Odpoledne jsou na programu mimo jiné informace z ministerstev vedených zástupci STAN či hlasování o úpravě stanov.

