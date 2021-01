V Trikolóře roste nespokojenost s Václavem Klausem, tvrdí bývalá mluvčí hnutí

Předseda Trikolóry Václav Klaus mladší musí čelit nespokojenosti některých členů, kteří se bouří proti jeho způsobu vedení strany. Tři z nich mu nyní napsali otevřený dopis a žádají jeho i celé vedení hnutí, aby odstoupilo. "Pan předseda zcela jasně porušuje stanovy hnutí," sdělila Aktuálně.cz Ivana Kerlesová, která byla ještě nedávno mluvčí Trikolóry.

"Nejde o nespokojenost pouhých několika členů, je nás určitě více než se může zdát," tvrdí bývalá mluvčí Trikolóry Ivana Kerlesová, která vedla v nedávných krajských volbách kandidátku hnutí v Jihočeském kraji. Aktuálně.cz nyní sdělila, že se rozhodla společně s dvěma dalšími členy napsat otevřený dopis celému vedení strany s tím, aby odstoupilo - v pondělí dopis odeslali.

"Nevěděla jsem, jak jinak už situaci řešit. Pan předseda Václav Klaus postupuje zcela proti stanovám hnutí, což není možné tolerovat," tvrdí Kerlesová, podle které Klaus sám o sobě rozhoduje o tom, kdo povede kandidátky Trikolóry v letošních parlamentních volbách, navíc podle ní mění program strany.

"Najednou mluví o tom, že budeme požadovat každé čtyři roky referendum o vystoupení z Evropské unie. Nebo jsme se jako hnutí přidali k protestům proti omezením ohledně covidu. Nic z toho ale nekonzultoval se členy hnutí," tvrdí Kerlesová, kterou s otevřeným dopisem podpořili ještě další dva členové Aleš Hrubý a Zdeněk Pešek.

Exmluvčí hnutí Kerlesová tvrdí, že ještě větší nespokojenost vyvolává postup Klause při rozhodování o tom, kdo bude lídrem v jednotlivých krajích pro volby. "Přestože stanovy jasně říkají, že něco takového nemůže rozhodovat jen samotný předseda, tak on navzdory tomu do výběru kandidátek silně zasahuje a dokonce rozhoduje, kdo bude jedničkou," řekla Aktuálně.cz.

Podle otevřeného dopisu Klaus nerespektuje princip demokracie, podporuje intrikaření, vměšuje se do kompetence krajských organizací a porušuje stanovy. "Zbytečně lpí na svých chybných krocích, což případně střídá s prudkými názorovými změnami. Jeho osobní preference se negativně odrážejí zejména v oblasti personální politiky. Lidem, kteří pro Trikolóru pracují či pracovali srdcem, podráží nohy," stojí mimo jiné v dopise, jehož autoři tvrdí, že se členové dozvídají programové změny ze sociálních sítí.

"Stejně tak se dozvídáme, že předseda Václav Klaus mladší bude rozhodovat o lídrech kandidátních listin. A to přesto, že podle stanov složení kandidátek navrhuje krajská rada a rozhoduje o nich předsednictvo hnutí," píše Kerlesová s Hrubým a Peškem. V závěru dopisu tvrdí, že Trikolóra jde nedemokratickou autokratickou cestou bez ohledu na své členy. "Vyzýváme proto předsednictvo, aby vyvodilo politickou odpovědnost, odstoupilo a umožnilo členské základně realizovat politický program hnutí," končí otevřený dopis.

O kandidátkách jednám s kraji, odmítá kritiku Klaus

Václav Klaus v reakci na stížnosti některých členů a na otevřený dopis Aktuálně.cz sdělil, že takovou kritiku odmítá a rozhodně se neobává rozpadu hnutí nebo silnějších protestů.

"Neobávám se toho. Myslím si, že k rozkolu nedojde. Jsem přesvědčený, že půjdeme do voleb se čtrnácti silnými kandidátkami. To je to jediné, co mě zajímá. Že tím nebudou všichni nadšení, to tak hold bývá," uvedl Klaus, který tvrdí, že se dění v jeho hnutí neliší od jiných stran.

"To máte v každé politické straně, že lidé, kteří se nedostanou na kandidátky, tak to někdy nesou těžce. To je celé, těžko k tomu můžu říci něco jiného, lidsky to chápu a přeji vše dobré i autorům dopisu," byla jeho první reakce.

Na otázku, kdo rozhoduje o lídrech pro podzimní volby, a jak tento výběr mohou ovlivňovat členové řekl, že prý kandidátky vznikají zcela standardně podle stanov. "Samozřejmě mě zajímá, kdo bude lídrem, protože chci, abychom maximálně uspěli. Takže jednám s krajskými předsedy. Ale to snad dělá každý i v jiných stranách, ne? Půlka ODS v Praze určitě není nadšená, že jim dosadili nějakou kandidátku," uvedl Klaus v narážce na to, že společnou kandidátku ODS v Praze povede předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

A na otázku, kdo tedy rozhoduje o kandidátce odpověděl: "Schvaluje to předsednictvo a já to schvaluji. Ale vždycky o tom jednáme. Není to tak, že já rozhoduji, je to věc dvoustranná. Musí to vyhovovat tomu kterému kraji a musí to vyhovovat předsednictvu. To je celé."

Pokud jde o výtky Kerlesové a dalších k programu, Klaus odpověděl, že v březnu bude ideová konference strany, kde bude Trikolora program podrobně probírat. "Nechystáme se ani dělat velké změny, spíš řekneme, na co budeme klást v kampani především důraz. Zároveň schválíme kandidátky," dodal bývalý člen ODS, jenž byl v roce 2019 ze strany, kterou zakládal jeho otec, vyloučen.