Domácí

V návrhu rozpočtu na příští rok chybí i sedm miliard na školství, stěžuje si Babiš

ČTK ČTK
před 42 minutami
V návrhu státního rozpočtu na příští rok, který připravila dosluhující vláda Petra Fialy (ODS), chybí kromě jiných výdajů za desítky miliard také zhruba sedm miliard korun v kapitole školství, prohlásil ve svém příspěvku na sociálních sítích šéf ANO a pravděpodobně budoucí premiér Andrej Babiš.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Reuters

Jsou to například peníze na nové učitele i na vychovatele, asistenty, psychology, speciální a sociální pedagogy na základních a středních školách nebo na slíbenou výstavbu nových škol, uvedl Babiš.

Fiala tvrdí, že Babiš se snaží neustálou kritikou rozpočtu odvracet pozornost od svého střetu zájmů, který má vyřešit kvůli svému jmenování premiérem. Končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve uvedl, že navržené příjmy i výdaje jsou realistické. Aktuální vyjádření ministerstev školství a financí shání.

Související

Jurečka prolomil hradbu mlčení. Řekl, jak to je s chybějícími miliardami v rozpočtu

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka v rozhovoru pro Aktuálně.cz v říjnu roku 2025.
1:20

Babiš v úterý řekl, že v regionálním školství chybí investiční výdaje za téměř 5,14 miliardy korun. Návrh podle něj nepočítá s nutnými výdaji na nové učitele, vychovatele, asistenty ve speciálních školách a třídách, psychology, speciální pedagogy a sociální pedagogy ani na podporu škol v postižených regionech.

Ohroženo je podle něj i financování středních uměleckých a vyšších odborných škol. Postrádá také slibovanou miliardovou dotaci na projekt výstavby nových vysokých škol či obdobnou částku na financování prstence nových škol okolo Prahy.

Opětovné zaslání rozpočtu

Lídři rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů žádají po vládě v demisi opětovné zaslání rozpočtu, jednat o tom mají i v úterý ráno na koaliční radě. Babiš o víkendu řekl, že v něm chybí přes 85 miliard korun na výdajích, dalších 15 miliard korun příjmů označil za nafouknuté.

Související

Ohrožuje superzakázku. Končící šéf resortu průmyslu zaútočil na Babišova muže

Volby 2025, ANO, Babiš, Havlíček

"Nevěřte jim ani slovo. Nejhorší, nejprolhanější vláda organizovaného zločinu, kampeličky, Dozimetru a bitcoinu, to jsou oni," prohlásil Babiš na adresu končícího kabinetu s odkazem na některé aféry minulého volebního období.

Vláda, kterou sestavuje Babiš, od současného kabinetu žádá, aby svůj rozpočet poslal opětovně do sněmovny. Původní totiž nově zvolená dolní komora projednávat nemůže.

Stanjura chce, aby nová vládní sestava garantovala, že v návrhu rozpočtu zachová naplánované výdaje na obranu a půjčku na stavbu nových jaderných bloků elektrárny Dukovany. Ve středu Fialova vláda rozhodne o tom, zda návrh pošle sněmovně.

Nová koalice slibuje ponechat schodek 286 miliard korun a upravovat jen strukturu rozpočtu tak, aby nenastalo rozpočtové provizorium.

 
Mohlo by vás zajímat

Část voličů STAN i Spolu by preferovala toleranci menšinové vlády ANO, říká průzkum

Část voličů STAN i Spolu by preferovala toleranci menšinové vlády ANO, říká průzkum

Pod šéfem VZP se kýve židle. Víme, kdo může nejmocnějšího muže zdravotnictví nahradit

Pod šéfem VZP se kýve židle. Víme, kdo může nejmocnějšího muže zdravotnictví nahradit

106 dětí. Dárci spermatu přišla klinika neosobní. S potomky chatuje, říká režisérka

106 dětí. Dárci spermatu přišla klinika neosobní. S potomky chatuje, říká režisérka
33:05

„Bojovníci proti dezošům.“ Kdo je Mike a jeho gang, který řízl do Rajchlova soukromí?

„Bojovníci proti dezošům.“ Kdo je Mike a jeho gang, který řízl do Rajchlova soukromí?
domácí Aktuálně.cz Obsah rozpočet Andrej Babiš Petr Fiala

Právě se děje

před 2 minutami
Část voličů STAN i Spolu by preferovala toleranci menšinové vlády ANO, říká průzkum

Část voličů STAN i Spolu by preferovala toleranci menšinové vlády ANO, říká průzkum

Většina voličů STAN i Spolu nicméně nadále upřednostňuje to, aby strany dodržely předvolební slib s ANO se nespojovat.
před 25 minutami
Porotu okouzlil úsporností. Bookerovou cenu získal spisovatel David Szalay

Porotu okouzlil úsporností. Bookerovou cenu získal spisovatel David Szalay

Kanadsko-britsko-maďarského spisovatele vybrala porota ze 153 románů zaslaných nakladateli.
před 42 minutami
V návrhu rozpočtu na příští rok chybí i sedm miliard na školství, stěžuje si Babiš

V návrhu rozpočtu na příští rok chybí i sedm miliard na školství, stěžuje si Babiš

Dosluhující premiér Petr Fiala tvrdí, že Babiš se snaží neustálou kritikou rozpočtu odvracet pozornost od svého střetu zájmů.
před 1 hodinou
Pod šéfem VZP se kýve židle. Víme, kdo může nejmocnějšího muže zdravotnictví nahradit

Pod šéfem VZP se kýve židle. Víme, kdo může nejmocnějšího muže zdravotnictví nahradit

Zdeněk Kabátek je ředitelem VZP bezmála 13 let. Podle informací Aktuálně.cz se čtrnáctého roku ve funkci možná už nedočká.
před 1 hodinou
Jasný gól roku? McDavid v NHL předvedl fantastický kousek, uzemnil jím bučící diváky
0:39

Jasný gól roku? McDavid v NHL předvedl fantastický kousek, uzemnil jím bučící diváky

O razantní odpověď se po pauze postaral hvězdný Connor McDavid, který nádherným sólem nasměroval Oilers k obratu a konečnému vítězství v prodloužení.
před 1 hodinou

106 dětí. Dárci spermatu přišla klinika neosobní. S potomky chatuje, říká režisérka

106 dětí. Dárci spermatu přišla klinika neosobní. S potomky chatuje, říká režisérka
33:05
před 1 hodinou
Neplánovaná těhotenství a poté tloustnutí. Další znepokojení i radost kvůli Ozempicu

Neplánovaná těhotenství a poté tloustnutí. Další znepokojení i radost kvůli Ozempicu

Mohou léky na hubnutí za nový "baby boom"? Vědce trápí několik otázek.
Další zprávy