V návrhu rozpočtu na příští rok chybí i sedm miliard na školství, stěžuje si Babiš

Jsou to například peníze na nové učitele i na vychovatele, asistenty, psychology, speciální a sociální pedagogy na základních a středních školách nebo na slíbenou výstavbu nových škol, uvedl Babiš.
Fiala tvrdí, že Babiš se snaží neustálou kritikou rozpočtu odvracet pozornost od svého střetu zájmů, který má vyřešit kvůli svému jmenování premiérem. Končící ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve uvedl, že navržené příjmy i výdaje jsou realistické. Aktuální vyjádření ministerstev školství a financí shání.
Babiš v úterý řekl, že v regionálním školství chybí investiční výdaje za téměř 5,14 miliardy korun. Návrh podle něj nepočítá s nutnými výdaji na nové učitele, vychovatele, asistenty ve speciálních školách a třídách, psychology, speciální pedagogy a sociální pedagogy ani na podporu škol v postižených regionech.
Ohroženo je podle něj i financování středních uměleckých a vyšších odborných škol. Postrádá také slibovanou miliardovou dotaci na projekt výstavby nových vysokých škol či obdobnou částku na financování prstence nových škol okolo Prahy.
Opětovné zaslání rozpočtu
Lídři rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů žádají po vládě v demisi opětovné zaslání rozpočtu, jednat o tom mají i v úterý ráno na koaliční radě. Babiš o víkendu řekl, že v něm chybí přes 85 miliard korun na výdajích, dalších 15 miliard korun příjmů označil za nafouknuté.
"Nevěřte jim ani slovo. Nejhorší, nejprolhanější vláda organizovaného zločinu, kampeličky, Dozimetru a bitcoinu, to jsou oni," prohlásil Babiš na adresu končícího kabinetu s odkazem na některé aféry minulého volebního období.
Vláda, kterou sestavuje Babiš, od současného kabinetu žádá, aby svůj rozpočet poslal opětovně do sněmovny. Původní totiž nově zvolená dolní komora projednávat nemůže.
Stanjura chce, aby nová vládní sestava garantovala, že v návrhu rozpočtu zachová naplánované výdaje na obranu a půjčku na stavbu nových jaderných bloků elektrárny Dukovany. Ve středu Fialova vláda rozhodne o tom, zda návrh pošle sněmovně.
Nová koalice slibuje ponechat schodek 286 miliard korun a upravovat jen strukturu rozpočtu tak, aby nenastalo rozpočtové provizorium.