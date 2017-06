Už nejste podezřelý, oznámila policie po dvou letech aktivistovi, který nazval Šlachtu traktoristou

před 36 minutami

Před dvěma lety vytáhli policisté v Olomouci aktivistu Tomáše Zeleného z jeho maringotky. Podezírali ho, že je zapleten do skupiny, která po nocích zapaluje policejní auta a cizí majek. Nechtěli mu vrátit věci, pak mu dali pokutu 8 tisíc korun za to, že nazval tehdejšího šéfa protimafiánského útvaru Roberta Šlachtu traktoristou. Zelený musel jezdit na pravidelné výslechy do Prahy. Nyní policie bez omluvy aktivistovi oznámila, že už podezřelý není.

Praha - Před dvěma lety proběhl po Česku velký zásah proti radikální levici. Hledali se lidé, kteří jako skupina s názvem Síť revolučních buněk zapalovali auta a cizí majetek. Policie tehdy vytáhla z jeho maringotky i aktivistu, který vystupuje pod pseudonymem Tomáš Zelený. Za ušatého traktoristu aktivista platit nebude. Soud zrušil pokutu za zesměšňování Šlachty a policie číst článek Toho kriminalisté vedli přes dva roky jako podezřelého a téměř rok a půl čekal Zelený i na vrácení všech svých věcí. Dostal také pokutu osm tisíc, že nazval tehdejšího šéfa protimafiánského úřadu Roberta Šlachtu traktoristou. Na konci května Zeleného kriminalisté vyloučili ze spisu, který k případu vedou. Podezřelý už tak najednou není. "Být podezřelý znamenalo, že se na vlastní náklady musím na výzvu dostavit na podání vysvětlení na druhý konec republiky, ale přitom nemám žádná procesní práva, jako například možnost nahlížet do spisu, nebo alespoň vědět, z čeho jsem vůbec podezřelý. To teď skončilo, ale omluvy jsem se zatím nedočkal," řekl Aktuálně.cz Zelený. O konci statusu podezřelého se píše v dokumentech od policie, který má server Aktuálně.cz k dispozici. "Na základě vaší žádost vám sdělujeme, že v trestní věci nejste veden jako podezřelý, neboť veškeré materiály týkající se vaší osoby byly z tohoto trestního spisu vyloučeny. Z toho důvodu ani nemáte nárok na nahlédnutí do vyšetřovacího spisu," odepsala Zelenému Zlata Pálfiová z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Mluvčí národní centrály Jaroslav Ibehej nechtěl detaily případu komentovat. "Národní centrála proti organizovanému zločinu neposkytuje informace, které se týkají probíhajícího trestního řízení," sdělil stručně. Pokuty za drzost a nevrácené věci Zelený dlouho bojoval i o své věci. Pro poslední z nich si šel až letos 11. ledna. Mezi jeho zabavený majetek patřil i notebook s rozpracovanými projekty pro ekologické organizace. Kvůli akci policie tehdy podle svých slov nezvládl dodržet termíny. Taky byl odříznutý od svých podkladů pro vědecké publikace. "Byly nemalé hodnoty," tvrdí Zelený. Nejvíce na sebe Zelený upozornil, když nazval tehdejšího šéfa protimafiánského útvaru Roberta Šlachtu ušatým traktoristou. "Za prvé jsem nikdy nejezdil s traktorem, ale s kombajnem, a za druhé se tak nejenom o mně, ale o celém útvaru vyjadřoval člověk, kterého jsme vyšetřovali," řekl Aktuálně.cz Šlachta, který pokutu osm tisíc považoval za oprávněnou. Kromě Šlachty psal Zelený policistům i dopisy s oslovením "Zdar útvare!" a odbor terorismu a extremismu zase nazýval "odborem teroristů a extremistů". Pokutu nakonec mostecký soud zrušil. Dospěl k názoru, že minimálně ve dvou případech je už skutek promlčený. Šlachtův útvar sankci udělil víc než rok poté, co Zelený výroky publikoval. K velkému zásahu proti levicovým extremistům došlo v dubnu 2015. Nakonec z případu vykrystalizovalo obvinění pěti lidí. Některé z nich teď řeší soud kvůli přípravě teroristického útoku na vlak. Ten podle policie skupina plánovala zničit zápalnými nádobami. Anarchisté se brání, že šlo o provokaci a policisté v přestrojení je měli k útoku nabádat.

