Domácí

Úspěšný test potvrdil až 200 km/h. Pendolina poprvé vyrazí z Prahy na jih Čech

Domácí ČTK Domácí, ČTK
před 32 minutami
České dráhy začínají od neděle 31. srpna nasazovat na trati z Prahy do Českých Budějovic vlaky Pendolino. Vysokorychlostní vlak bude na trase jezdit vždy jednou denně v obou směrech. Dráhy počítají, že bude jezdit rychlostí nad 160 km/h, což byl dosavadní rychlostní rekord na tuzemské železnici.
Pendolino (ilustrační foto).
Pendolino (ilustrační foto). | Foto: České dráhy

Jízdní doba mezi oběma městy se tím může zkrátit asi o 11 minut. 

Pendolino bude odjíždět z Prahy každý den ve 20:27 a přijede do Českých Budějovic ve 22:02. První vlak vyjede tuto neděli. Půjde o prodloužení vlaku SC 500 z Bohumína, čímž vznikne přímé spojení mezi Ostravou, Olomoucí, Pardubicemi, Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi.

Soupravy Pendolina zastaví na cestě z Prahy na jih Čech a zpět v Táboře a ve Veselí nad Lužnicí; vynechají tak tradiční "rychlíkové" zastávky jako například Benešov či Soběslav.

Související

Pendolino má další velký problém. Dráhy řeší opakovanou závadu klíčového dílu

Pendolino

Opačně bude spoj z jihočeské metropole vyjíždět minutu před šestou hodinou ranní a do Prahy dojede v 7:29. První cestující se tímto spojem svezou v pondělí 1. září.

"Trať mezi Prahou a Českými Budějovicemi prochází v posledních letech rozsáhlou modernizací, která má za cíl zvýšit maximální rychlost a zkrátit jízdní dobu mezi Prahou a Budějovicemi pod dvě hodiny. V loňském roce jsme na Táborsku za pomocí rychlovlaku úspěšně testovali rychlost až 200 km/h. Naklápěcí jednotku Pendolino měla za tímto účelem Správa železnic půjčenou od Českých drah. Nyní tedy dochází k zavedení pravidelného provozu," uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Pendolino zařazují dráhy mezi své prémiové vlaky. Poprvé byly v ČR uvedeny do zkušebního provozu před Vánocemi 2004, od prosince 2005 Pendolino jezdí pravidelně na trase Praha - Ostrava a dalších důležitých tratích.

V současnosti dráhy provozují šest jednotek Pendolino, každá z nich má sedm vozů. Další vlak je od nehody v roce 2022 mimo provoz. Vlaky mají maximální provozní rychlost 200 km/h.

Pendolino v novém, podívejte se, jak omládl tuzemský rychlovlak:

Pendolino v novém. Podívejte se, jak omládl tuzemský rychlovlak | Video: Ludvík Hradilek
 
Mohlo by vás zajímat

Muže málem zabila směs léku a pepře. Riziko umí odhalit test, v Česku se ale neužívá

Muže málem zabila směs léku a pepře. Riziko umí odhalit test, v Česku se ale neužívá

Knowmád, AfroEvropanka, člen smečky kocourů. Kdo také usiluje o sněmovny

Knowmád, AfroEvropanka, člen smečky kocourů. Kdo také usiluje o sněmovny

Pozor, rozchod! Peníze za nekvalitní boty pro vojáky stát nezíská, definitivně

Pozor, rozchod! Peníze za nekvalitní boty pro vojáky stát nezíská, definitivně

Zapomeňte na pocit. Věda říká, jaká je ideální teplota pro maximální výkon v práci

Zapomeňte na pocit. Věda říká, jaká je ideální teplota pro maximální výkon v práci
domácí Aktuálně.cz Obsah Pendolino České dráhy železnice vlak

Právě se děje

před 26 minutami
Jágr letěl z basketbalu do Švýcarska. A jeho Kladno v přípravě zaskočilo velkoklub

Jágr letěl z basketbalu do Švýcarska. A jeho Kladno v přípravě zaskočilo velkoklub

Hokejisté Kladna i s Jaromírem Jágrem v sestavě uspěli v přípravě na ledě švýcarského velkoklubu.
před 32 minutami
Úspěšný test potvrdil až 200 km/h. Pendolina poprvé vyrazí z Prahy na jih Čech

Úspěšný test potvrdil až 200 km/h. Pendolina poprvé vyrazí z Prahy na jih Čech

Jízdní doba mezi Prahou a Českými Budějovicemi se s nasazením souprav Pendolino zkrátí přibližně o 11 minut.
před 53 minutami
Schick díky dvěma trefám zdolal bájnou stovku. Jeho Leverkusen ale nevídaně selhal

Schick díky dvěma trefám zdolal bájnou stovku. Jeho Leverkusen ale nevídaně selhal

Patrik Schick vstřelil Brémám dva góly a v nejvyšších soutěžích dosáhl hranice 100 branek. Leverkusen pak ale ztratil vedení 3:1, navíc proti deseti.
před 1 hodinou
Putin míří do Číny. Potká se i s lídrem největší demokracie světa

Putin míří do Číny. Potká se i s lídrem největší demokracie světa

Na letošním summitu SCO, který čínští představitelé označují jako dosud největší a jehož cílem je předvést Peking jako globálního lídra.
před 1 hodinou
Muže málem zabila směs léku a pepře. Riziko umí odhalit test, v Česku se ale neužívá

Muže málem zabila směs léku a pepře. Riziko umí odhalit test, v Česku se ale neužívá

Lidi nezabíjí jen zákeřná choroba, ale i léky. Stačí je špatně namíchat. Problémy občas způsobí i pilulky, které lidé užijí správně. Pomoct může test.
před 1 hodinou
Knowmád, AfroEvropanka, člen smečky kocourů. Kdo také usiluje o sněmovny

Knowmád, AfroEvropanka, člen smečky kocourů. Kdo také usiluje o sněmovny

Seznam letošních kandidátů na poslance tradičně nabízí i přehled neobvyklých profesí.
před 2 hodinami
Muchová - Nosková 0:1. Muchové nestačil náskok 5:2 ani setbol, o první sadu přišla

ŽIVĚ
Muchová - Nosková 0:1. Muchové nestačil náskok 5:2 ani setbol, o první sadu přišla

Sledujte online přenos z utkání třetího kola tenisového US Open mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou.
Další zprávy