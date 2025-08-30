Úspěšný test potvrdil až 200 km/h. Pendolina poprvé vyrazí z Prahy na jih Čech

Jízdní doba mezi oběma městy se tím může zkrátit asi o 11 minut.
Pendolino bude odjíždět z Prahy každý den ve 20:27 a přijede do Českých Budějovic ve 22:02. První vlak vyjede tuto neděli. Půjde o prodloužení vlaku SC 500 z Bohumína, čímž vznikne přímé spojení mezi Ostravou, Olomoucí, Pardubicemi, Prahou, Táborem a Českými Budějovicemi.
Soupravy Pendolina zastaví na cestě z Prahy na jih Čech a zpět v Táboře a ve Veselí nad Lužnicí; vynechají tak tradiční "rychlíkové" zastávky jako například Benešov či Soběslav.
Opačně bude spoj z jihočeské metropole vyjíždět minutu před šestou hodinou ranní a do Prahy dojede v 7:29. První cestující se tímto spojem svezou v pondělí 1. září.
"Trať mezi Prahou a Českými Budějovicemi prochází v posledních letech rozsáhlou modernizací, která má za cíl zvýšit maximální rychlost a zkrátit jízdní dobu mezi Prahou a Budějovicemi pod dvě hodiny. V loňském roce jsme na Táborsku za pomocí rychlovlaku úspěšně testovali rychlost až 200 km/h. Naklápěcí jednotku Pendolino měla za tímto účelem Správa železnic půjčenou od Českých drah. Nyní tedy dochází k zavedení pravidelného provozu," uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
Pendolino zařazují dráhy mezi své prémiové vlaky. Poprvé byly v ČR uvedeny do zkušebního provozu před Vánocemi 2004, od prosince 2005 Pendolino jezdí pravidelně na trase Praha - Ostrava a dalších důležitých tratích.
V současnosti dráhy provozují šest jednotek Pendolino, každá z nich má sedm vozů. Další vlak je od nehody v roce 2022 mimo provoz. Vlaky mají maximální provozní rychlost 200 km/h.