Úřady začnou lidem hledat novou práci ještě před propuštěním. Naučí i psát životopis

Úřady práce začnou nabízet takzvaný outplacement. Zaměří se na pomoc s hledáním místa už v době, kdy lidem propuštění hrozí či jsou ve výpovědní lhůtě. Na dvouletý projekt mají 484 milionů korun, hlavně z evropských peněz. Podporu by mělo získat na 4000 propouštěných. Na službu by úřad měl přijmout 152 nových pracovníků.

"Úřad práce pomůže zaměstnancům ještě v době, než o zaměstnání přijdou. Tedy dříve, než se dostanou do evidence jako uchazeči o zaměstnání," uvedl pověřený zástupce generálního ředitele Viktor Najmon. Podle něj by se lidé měli na úřad obracet už ve výpovědní lhůtě či v době, kdy jim ztráta práce hrozí.

Projekt, který se vyzkoušel ve třech regionech, bude nyní ve všech krajích kromě Prahy. Využít se má při hromadném propouštění, pro pracovníky ve výpovědi, na dohodu či se smlouvou na dobu určitou i pro evidované nezaměstnané.

Outplacement zahrnuje poradenství a školení. Lidé by měli získat informace o pracovním právu či sociálním zabezpečení. Měli by se naučit hledat místo s využitím internetu a jiných zdrojů, psát správně životopis či vystupovat u přijímacího pohovoru. Posílit se má finanční gramotnost. Podle potřeb se zvolí rekvalifikace.

"Lidé, kteří se potýkají s životní změnou z důvodu vystřídání zaměstnání, tak mohou využít projekt jako extra podporu a efektivní pomoc ve fázi, kdy neví, kam budou dále směřovat, nebo v jaké oblasti na trhu práce se mohou uplatnit," uvedla mluvčí generálního ředitelství Úřadu práce Kateřina Beránková.

Úřady budou mapovat chystané propouštění i nabírání

Centrála úřadu počítá s tím, že se na projekt přijmou noví zaměstnanci. Do každé pobočky v republice by měli nastoupit dva - poradce pro pracovníky a poradce pro zaměstnavatele. Celkem by to mělo být 152 lidí. "Vše závisí na schválení systemizace (změně počtu míst). Do doby nástupu projektových pracovníků budou činnosti vykonávat stávající zaměstnanci úřadu," sdělila mluvčí.

Vedení ministerstva práce v posledních týdnech několikrát zopakovalo, že se úřady práce teď soustředí hlavně na vyřizování příspěvků na náhrady mezd pro firmy v programu Antivirus a dávek mimořádné okamžité pomoci. K tomu mají běžnou agendu. Dočasně teď nemusejí posuzovat čtvrtletní doklady, výjimka ale za pár týdnů skončí. Počet nezaměstnaných pomalu roste. Krajské pobočky úřadu mají nyní určit počet stávajících úředníků, kteří se mohou do projektu zapojit.

Úřady práce by měly mapovat firmy, které se chystají propouštět, ale i ty, které chtějí přijímat. "Mohou získat (noví zaměstnavatelé) příspěvky na mzdy v rámci vytvořených pracovních míst. A v případě potřeby mohou prostřednictvím projektu tyto zaměstnance i dále vzdělávat," sdělila mluvčí.

Na mzdu pracovníka, kterého by zaměstnavatel přijal na vytvořený post, by úřad přispěl maximálně 15 000 korunami měsíčně nejvýš devět měsíců. Poskytoval by i příspěvek na mzdy přijatých pracovníků v rekvalifikaci.

Outplacement se využívá hlavně v zahraničí. Představuje pomoc nadbytečným pracovníkům při hledání nového uplatnění. Pomáhá zachovat dobré vztahy propouštěných s firmou. Službu poskytují obvykle specializované agentury. V Česku takto postupují hlavně velké nadnárodní společnosti.