Univerzita Karlova bude volit nového rektora, kandiduje pět osobností

před 1 hodinou
Akademický senát Univerzity Karlovy bude v pátek volit nového rektora, vybírat bude z pěti kandidátů. Pozici chce obhájit stávající rektorka a předsedkyně České konference rektorů Milena Králíčková, která školu vede od roku 2022.
Sídlo rektora UK Karolinum.
Sídlo rektora UK Karolinum. | Foto: Jakub Plíhal

Kandiduje také analytický chemik a dlouholetý děkan Přírodovědecké fakulty UK Jiří Zima, současný prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost Ladislav Krištoufek, kinantropolog František Zahálka a geochemik Martin Mihaljevič.

Volba rektora je tajná. V prvním kole může zvítězit kandidát s nadpolovičním počtem hlasů všech členů akademického senátu, který má podle informací na webu 70 členů. Pokud ani jeden z kandidujících nezíská napoprvé většinu, může volba pokračovat dalšími koly. Funkční období nově zvoleného rektora by mělo začít v únoru 2026 a je čtyřleté. Rektora či rektorku musí po zvolení ještě jmenovat prezident Petr Pavel.

Univerzita Karlova je největší a nejstarší česká vysoká škola, má 17 fakult. Podle statistiky ministerstva školství na ní loni studovalo zhruba 53 tisíc studentů.

 
