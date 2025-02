Učitelky ve školce ponižovaly handicapované. Dostaly podmínku a zákaz práce s dětmi

Okresní soud v Chomutově vyměřil trojici učitelek mateřské školy z Klášterce nad Ohří tresty od šesti do 11 měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. Ženy se podle soudu dopustily přečinu ohrožování výchovy dítěte, a to hlavně na dětech s postižením. Soud také rozhodl o zákazu práce s dětmi do šesti let a s dětmi s handicapem na dva roky. Rozhodnutí je nepravomocné, strany si ponechaly lhůty.

Ženy vinu odmítly hned na začátku, nejmladší obžalovaná se jednání dlouhodobě neúčastní. Soud se případem začal zabývat v lednu 2023. Obžalované ve čtvrtek shodně ve svých závěrečných řečech uvedly, že pracovaly podle svého nejlepšího svědomí. Jedna z nich po rozsudku novinářům sdělila, že si stojí za tím, že je nevinná. Druhá se nevyjádřila. Žalobkyně ve čtvrtek třem učitelkám navrhla podmíněné tresty a zákaz činnosti, obhájci navrhli zproštění obžaloby. Související Soudkyně během výslechu rozplakala dítě. Tohle je nepřípustné, zasáhla předsedkyně Podle soudu se například prokázalo, že jedna z žen hodila mikinu po chlapci s obrnou se slovy, aby se sám oblékl. Další učitelka podle soudu svěřenci s poruchou pozornosti, hyperaktivitou a opožděným vývojem řeči přikázala, aby stál u odpadkového koše, dokud se nevysmrká, ačkoliv to neuměl. Vymývala mu také oči vodou. Jedno z dětí pak například pod dozorem jedné z obžalovaných opustilo prostory areálu školky. Další pak tloukla děti botami do kotníků. Ženy tak podle soudu ohrozily psychické zdraví, rozvoj, chápání, užívání řeči, schopnost učení, paměť či přijímat potravu. Všechny se svého chování podle soudu dopouštěly delší dobu. Případ se dostal na veřejnost před několika lety, následně se jím na popud rodičů jednoho z dětí začala zabývat policie. Obdobný případ projednává soud v Lounech. Obžalované jsou tři vychovatelky ze Žatce. Obžaloba je viní z přečinu ohrožování výchovy dítěte. Také tyto obžalované vinu odmítly. Dvě ženy už dřív připustily užití nevhodných slov a vyjádřily lítost. Podle žalobce ženy používaly fyzické tresty, vulgární nadávky, nechávaly dětem dlouho nevyměněné pleny nebo je nepřiměřeně nutily do jídla. V případě prokázání viny ženám hrozí až pětileté vězení.