Zkuste si maturitní úlohy, které část učitelů kritizuje. Cermat dle nich opět selhal

Hasiči u Jestřebí na Českolipsku v noci na neděli zasahovali u dopravní nehody tří vozidel, při které devět lidí utrpělo lehké zranění. Řekl to mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev, upřesnil tak předchozí informaci o deseti zraněných. Mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský sdělil, že mezi zraněnými bylo pět dětí. Řidič osobního auta měl v dechu 1,8 promile alkoholu, dodal policejní mluvčí.

Šest pacientů bylo převezeno do nemocnice v České Lípě, dva převezla záchranná služba do nemocnice v Liberci, uvedl Georgiev. Jeden pacient byl ošetřen na místě. "Jeden zraněný nám tam 'haproval', protože nejdřív chtěl do nemocnice odjet, ale potom zůstal na místě," vysvětlil změnu v počtu zraněných Georgiev.

Robovský uvedl, že se srazilo osobní auto s dodávkou a SUV. "Audi pravděpodobně předjíždělo terénní automobil s přívěsem na přepravu koní, se kterým se při předjížděcím manévru bočně střetlo. Následně Audi narazilo do protijedoucí dodávky, v níž cestovalo několik osob, od níž se odrazilo a skončilo v levém příkopu," řekl mluvčí.