Domácí

Že by puma? Myslivci mají podezření na pohyb šelmy na jihu Čech

ČTK ČTK
před 1 hodinou
V okolí Nuzic u Týna nad Vltavou na Českobudějovicku se podle myslivců pohybuje větší kočkovitá šelma. Není vyloučeno, že jde o pumu. Pravděpodobnost, že by puma napadla člověka, je velmi malá. Policie o tom informovala na svém webu.
Ilustrační foto pumy.
Ilustrační foto pumy. | Foto: wikipedie.cz

"Podle stavby těla zvířete a následně nalezených, byť nezřetelných stop by se mohlo jednat o pumu. Po konzultaci s odborníky ze zoologické zahrady není možné stoprocentně potvrdit, že jde podle stop o pumu, ale také není možné toto nebezpečí podcenit," uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Dodal, že policisté společně s myslivci zkusí mapovat možný pohyb zvířete a případně pak potvrdit jeho výskyt. Následně by se ho odborníci pokusili odchytit.

Související

Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz

pes odchycen v metru
0:11

"Možnost, že by puma napadla člověka, je velmi malá, nicméně žádáme občany, aby se několik dnů této lokalitě vyhýbali, usnadní tím práci myslivcům," dodal mluvčí. Lidé mohou případné informace o výskytu šelmy volat na linku 158.

 
Mohlo by vás zajímat

Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Český turista nepřežil pád z hory Rysy ve Vysokých Tatrách na Slovensku

Český turista nepřežil pád z hory Rysy ve Vysokých Tatrách na Slovensku

Jiný soud, jiný verdikt. Žalobu SPD proti zařazení do zprávy o extremismu zamítl

Jiný soud, jiný verdikt. Žalobu SPD proti zařazení do zprávy o extremismu zamítl

Dva mrtví po střelbě poblíž školy na Jablonecku, podezřelého policie zadržela

Dva mrtví po střelbě poblíž školy na Jablonecku, podezřelého policie zadržela
domácí Aktuálně.cz Obsah myslivec puma šelma Česko

Právě se děje

před 1 minutou
Ta snad jezdí na motorce. Dvě výměny, které z mladé Češky dělají světovou atrakci

Ta snad jezdí na motorce. Dvě výměny, které z mladé Češky dělají světovou atrakci

Jízda mladé Češky Terezy Valentová budí v tenisovém světě stále větší pozornost.
Aktualizováno před 12 minutami
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

ŽIVĚ
Prezident přikývl Babišovi. "Šéf ANO si chce jen vytvořit alibi," reaguje Fiala

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že k personáliím se ANO, hnutí SPD a strana Motoristé sobě vrátí třeba za měsíc či měsíc a půl.
Aktualizováno před 38 minutami
Český turista nepřežil pád z hory Rysy ve Vysokých Tatrách na Slovensku

Český turista nepřežil pád z hory Rysy ve Vysokých Tatrách na Slovensku

Podle horské záchranné služby, třiačtyřicetiletý turista zřejmě uklouzl na zledovatělém terénu a následně padal asi 300 metrů.
Aktualizováno před 40 minutami
Jiný soud, jiný verdikt. Žalobu SPD proti zařazení do zprávy o extremismu zamítl

Jiný soud, jiný verdikt. Žalobu SPD proti zařazení do zprávy o extremismu zamítl

Obvodní soud pro Prahu 7 ve čtvrtek zamítl žalobu SPD, které se brání zařazení do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022.
Aktualizováno před 45 minutami
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbit Trumpovi

ŽIVĚ
"Přestaneme kupovat ruskou ropu." Indický premiér Módí to měl slíbit Trumpovi

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 47 minutami
Obraz v německém muzeu láká fanoušky Taylor Swiftové kvůli jejímu novému hitu

Obraz v německém muzeu láká fanoušky Taylor Swiftové kvůli jejímu novému hitu

Fanoušci americké popové hvězdy Taylor Swiftové nečekaně zaplavili krajské muzeum v německé spolkové zemi Hesensko.
Aktualizováno před 53 minutami
Dva mrtví po střelbě poblíž školy na Jablonecku, podezřelého policie zadržela

Dva mrtví po střelbě poblíž školy na Jablonecku, podezřelého policie zadržela

 Ve Smržovce na Jablonecku se ve čtvrtek odpoledne střílelo, na místě jsou dva mrtví a jeden těžce zraněný. Na sociální síti X to oznámila policie.
Další zprávy