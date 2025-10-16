"Fenka byla před chvílí odchycena na Malostranské ve spolupráci s pražskou městkou policií a hasiči," uvedli krátce po 14:00 policisté. Jak se pes do metra dostal, policie podle mluvčího neví. Podle stránek dopravního podniku byl provoz metra ve 14:40 obnoven.
Část metra A nejezdila více než pět hodin. Podle policejního mluvčího Jana Daňka se pes zaběhl v kolejišti ve stanici Nemocnice Motol a kvůli jeho hledání bylo nutné vypnout i proud v metru. Původně dopravní podnik zastavil provoz metra jen mezi Dejvickou a Nemocnicí Motol, s tím, jak pes utíkal směrem k centru, ale uzavřený úsek o hodinu později rozšířil až k Náměstí Míru.
"Metro nejezdí kvůli psovi, který běžel tunelem nejdřív ze stanice Motol na Petřiny a teď se podle všeho přesouvá směrem do centra na Bořislavku. Jedná se asi o ročního vlčáka," uvedla kolem 10:30 policie. Později štěně zůstalo podle Daňka někde mezi Bořislavkou a Dejvickou a kolem 13:30 ho policisté chytali ve stanici metra Hradčanská. Odchyt se jim ale dlouho nedařil, protože pes byl podle policistů rychlý a mrštný.