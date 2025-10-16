Praha

Manévry v metru. Štěně německého ovčáka "Metrouš" hodiny blokovalo provoz

Domácí ČTK Domácí, ČTK
Aktualizováno před 16 minutami
Zaběhnutý pes ve čtvrtek kolem deváté hodiny zastavil provoz pražského metra v části linky A. Policistům se ho podařilo chytit po více než čtyřech hodinách. Fenku německého ovčáka, které dali pracovní jméno Metrouš, se podařilo odchytit ve stanici Malostranská. Provoz mezi stanicemi Náměstí Míru a Nemocnice Motol po dobu výluky zajišťovala náhradní autobusová doprava.
Policie se snaží odchytit štěně německého ovčáka, které uteklo do tunelů mezi stanicemi metra. Ani po několika hodinách se jí to ale nedaří. | Video: KŘP hlavního města Prahy

"Fenka byla před chvílí odchycena na Malostranské ve spolupráci s pražskou městkou policií a hasiči," uvedli krátce po 14:00 policisté. Jak se pes do metra dostal, policie podle mluvčího neví. Podle stránek dopravního podniku byl provoz metra ve 14:40 obnoven.  

Část metra A nejezdila více než pět hodin. Podle policejního mluvčího Jana Daňka se pes zaběhl v kolejišti ve stanici Nemocnice Motol a kvůli jeho hledání bylo nutné vypnout i proud v metru. Původně dopravní podnik zastavil provoz metra jen mezi Dejvickou a Nemocnicí Motol, s tím, jak pes utíkal směrem k centru, ale uzavřený úsek o hodinu později rozšířil až k Náměstí Míru. 

Štěně německého ovčáka uteklo do pražského metra.
Štěně německého ovčáka uteklo do pražského metra. | Foto: KŘP hlavního města Prahy, Policie ČR

"Metro nejezdí kvůli psovi, který běžel tunelem nejdřív ze stanice Motol na Petřiny a teď se podle všeho přesouvá směrem do centra na Bořislavku. Jedná se asi o ročního vlčáka," uvedla kolem 10:30 policie. Později štěně zůstalo podle Daňka někde mezi Bořislavkou a Dejvickou a kolem 13:30 ho policisté chytali ve stanici metra Hradčanská. Odchyt se jim ale dlouho nedařil, protože pes byl podle policistů rychlý a mrštný.

 
regiony Praha Aktuálně.cz Obsah metro domácí policie pes Doprava

