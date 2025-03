Přes noc se staly slavnými. Z turistů máme jen nepořádek, zní z vesnic z Kingdom Come

Donedávna šlo o neznámé vesnice ve středních Čechách. Dnes jejich jména znají po celém světě. Grunta, Miskovice nebo Suchdol si zahrály v úspěšné hře Kingdom Come: Deliverance II. Tu v únoru vydalo české studio Warhorse. Obce se tak připravují na dosud nepoznaný zájem turistů, kteří si touží středověký videoherní zážitek zopakovat naživo. Nevyháníme je, ale nadšení nejsme, shodují se starostové.

Léta Páně 1403. České království si prochází bouřlivým obdobím konfliktu mezi králem Václavem IV. a jeho polorodým bratrem Zikmundem. Do vesnice Miskovice nedaleko Kutné Hory vstupuje zbrojnoš Jindřich ze Skalice. Postupně splňuje pár úkolů, třeba pro kovářovu ženu či místní bylinkářku, nebo si vydělá pár grošů za výhru v pěstním turnaji za hospodou.

Rok 2025. Ač změněné k nepoznání, dnes tisícihlavé Miskovice stále stojí na svém místě. A opět, stejně jako ve středověku, sem míří neznámí cizinci. Už ale nejde o muže s meči a brněním, ale o fanoušky již zmíněného Jindřicha ze Skalice, fiktivního hrdiny počítačové hry Kindom Come: Deliverance II.

Toto dílo českého studia Warhorse vyšlo teprve v únoru, rychle se ale zařadilo mezi nejúspěšnější videohry současnosti. Jen během prvního dne si ho koupil milion lidí. Tým vývojáře Daniela Vávry, který stojí i za slavnou hrou Mafia, zde představuje autentickou vizi českého středověku v lokalitách Kutné Hory a Trosek a jejich okolí. Včetně drobných vesnic, které dosud na pozornost nebyly vůbec zvyklé.

"V posledních týdnech monitoruji zvýšený počet lidí v okolí," potvrzuje starosta Miskovic Petr Henčl. "A řeknu to na rovinu. Nejsem z toho moc nadšený," dodává.

"Chodí i tam, kam by neměli"

Už první díl této hry přinesl znatelný nárůst turismu v oblasti Posázaví, kde se odehrával. Například zámek v Ratajích nad Sázavou dnes podle statistik vítá dvojnásobný počet turistů než před vydáním hry. A nyní se ten samý scénář očekává i v lokalitách z druhého dílu.

"Turistům se nebráníme. Rád jim na úřadě podám veškeré informace, o historii toho vím poměrně hodně," říká Henčl z Miskovic. Zároveň ale neskrývá obavy. Třeba z toho, že turisty bude lákat návštěva starých vápenek v okolí vesnice, které jsou ale částečně nepřístupné. Jde o kulturní památky, které navíc leží na soukromých pozemcích. "Může tedy dojít k nějaké kolizi mezi majiteli a vyznavači té hry," obává se.

Zatímco Miskovice turisty zatím spíš očekávají, jinde už mají nával. Třeba v Troskovicích - a to i přesto, že slavný hrad Trosky se turistům otevírá až v dubnu. "Jezdí k nám fanoušci hry z Česka i ze zahraničí, zvlášť o víkendech," říká starosta Martin Svadbík.

A už naráží na první komplikace. "Nám jako obci to nic nepřináší. Hrad není náš, takže na vstupném nevyděláme. Parkovací místa jsou omezená. Jsme navíc v chráněné krajinné oblasti, kde nemůžete parkovat mimo parkoviště. Zvýší to odpady v obci. Co to přinese dalšího, to teprve uvidíme," vyjmenovává.

Také zmiňuje, že ne všichni turisté se chovají slušně. Problémoví přitom podle něj nejsou samotní fanoušci hry. "Horší je to s lidmi, co sem jezdí, aby se natočili na sociální sítě, a youtubery. Chodí tam, kam by neměli, a natáčí si videa. Mají vyšší požadavky, myslí si, že něco v tom jejich světě znamenají. V tom našem ale ne, já je neznám," popisuje Svadbík.

Pozvánka na středověké hody, k nelibosti starosty

Kdo naopak má radost, jsou podnikatelé, kteří se snaží nově objeveného zájmu o zapadlé obce využít. Třeba Ondřej Slačálek, který už přes dvacet let opravuje středověkou tvrz v Malešově u Kutné Hory. V areálu za tu dobu vybudoval pivovar nebo muzeum. A už po vydání první hry zde začal pořádat únikovou hru na téma Kingdom Come.

Nyní se digitální verze jeho tvrze objevuje v druhém díle videoherní série. A Slačálek toho naplno využívá. Poslední měsíc na sociálních sítích různě láká fanoušky hry na návštěvu známé tvrzi. A daří se mu to. K nelibosti starosty Malešova Františka Bláhy.

"Lidi začali jezdit okamžitě. Bohužel. Nevítáme to, nevidím jediný důvod, proč bych to měl vítat. Nemáme z toho nic, jen nepořádek po vesnici a plná parkoviště. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál," čílí se starosta.

Přitom opravdový nápor zřejmě Malešov teprve čeká. Právě tento víkend se budou v pivovaru pořádat velké středověké hody ke spuštění projektu KCDlive, na kterém Slačálek spolupracuje přímo se studiem Warhorse. Na akci, jejíž součástí bude i autogramiáda herců Richarda Wágnera a Roberta Hájka, kteří propůjčili hlasy hlavním postavám Jindřicha ze Skalice a Jana Ptáčka, má dorazit dva tisíce lidí.

A další budou jezdit dál. KCDlive už od začátku týdne na svých stránkách nabízí různé zážitky spojené s hrou. Od bezplatných stezek po známých místech až po "unikátní dovolenou KCD Touch the past" - třídenní zážitkový zájezd, za který člověk zaplatí v přepočtu 22 a půl tisíce korun.

A zájem je podle zástupkyně společnosti Anny Lánské velký. "Už jsme vyprodali kompletní jeden termín z ultimátního zážitku, což je přespání v kempu ve středověkých stanech s hostinou a únikovou hrou na tvrzi," říká. Zájem mají i cizinci, nejen z Evropy, ale i Asie nebo USA.

Na projektu kromě samotného studia spolupracují i některé z obcí nebo Středočeská centrála cestovního ruchu. Lánská ale uznává, že ne všichni starostové to vítají. "Řešíme to s nimi, někteří se účastní, jiní jsou spíše pasivní. Je pravda, že třeba na Troskách mají už dnes hodně turistů. Je to těžké," dodává.

"Skvělé zviditelnění obce"

Se Slačálkem na projektu spolupracuje i Kutná Hora. Její zástupci mají ze zájmu turistů radost. Jak dříve informovalo Aktuálně.cz, město se potýkalo s odlivem turistů z historického centra. Už od minulého roku se tak vedení města na nával turistů připravuje, fanouškům nabídne třeba speciální prohlídkové trasy i upomínkové předměty.

Jenže ne každý měl takový čas na přípravu. "Dozvěděli jsme se až před koncem roku, že budeme ve hře. A to jen díky místním videoherním nadšencům. Trochu nás to zaskočilo, tvůrci s námi vůbec nekomunikovali," vyčítá Vávrovi a dalším starostka Suchdola Jana Rychlíková.

Dokonce až tento týden v pondělí se o vyobrazení jeho vesnice ve slavné hře dozvěděl Aleš Šibrava, starosta Grunty, drobné vísky s 88 obyvateli severně od Kutné Hory. Té dominuje památkově chráněný kostel Nanebevzetí Panny Marie, na který lze narazit i ve hře.

Šibrava ale tvůrcům nedostatek komunikace nevyčítá. Naopak je nadšený. "Nejsem fanoušek těchto her, ale je to úžasná zpráva. Ta hra má moře příznivců, takže je to skvělé zviditelnění obce," říká pyšně.

Petr Henčl z Miskovic zase věří, že nadšení turistů příliš dlouho nevydrží. "Jsme na to trochu zvyklí. Zažili jsme to, když se u nás našla kost mamuta nebo když se u nás natáčel film John Wick s Keanu Reevesem. Návalu nezabráníte. Ale za chvilku to zase pomine," míní.

