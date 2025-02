Úspěch: pokračování české PC hry Kingdom Come si první den koupilo přes milion lidí

České vývojářské studio Warhorse prodalo po prvním dnu již přes milion kopií druhého dílu počítačové hry Kingdom Come: Deliverance. Ve středu to oznámil mluvčí studia Tobias Stolz-Zwilling s tím, že kolem 18:00 hodin podle dat platformy Stream hrálo na počítači hru najednou 164 351 lidí, tedy zatím nejvíce. Celkově to je zhruba o 60 tisíc hráčů více, než tomu bylo u prvního dílu.

Datum vydání nové aktualizace hry studio Warhorse zatím nemá, podle Stolz-Zwillinga by měla být hotová brzy. "Budou jak volná rozšíření, tak věci placené. První placené věci přijdou na jaře," dodal mluvčí studia. Úterní živé vysílaní hraní druhého Kingdom Come na platformě Twitch.tv sledovalo podle Stolz-Zwillinga v největším vrcholu okolo půl milionu lidí na 3127 kanálech. Průměrně hraní hry sledovalo na Twitchi zhruba 20 tisíc lidí. Data k hraním na konzolích zatím dostupná nejsou. Kingdom Come: Deliverance 2 získává od recenzentů nadprůměrně kladné hodnocení jak v Česku, tak ve světě. Na americkém portálu Metacritics má zatím na základě více než 50 recenzí skóre 88 ze 100. Z recenzí je přes 90 procent pozitivních a zhruba osm procent má na hru smíšený názor. Zatím na portálu nebyla zveřejněna žádná negativní recenze. U českých videoherních recenzentů má hra hodnocení zhruba mezi 80 až 100 procenty. Související Nejoblíbenější česká hra poslední doby je tu s dvojkou. Nechceme zklamat, říká Bocan Čeští odborníci a novináři nejvíce vyzdvihují bohatý a dobře vymyšlený herní příběh, zábavnou hratelnost či možnost svobodně se rozhodovat a pohybovat na velké mapě. Recenzenti v Česku ale například upozorňují také na některé grafické chyby, či na horší český dabing, který nesouzní s jednotlivými postavami nebo je špatně ozvučený. Například server Vortex.cz uvedl, že ne všechny dialogy ve hře drží kvůli své košatosti pohromadě, či že postavy ve hře na hlavní postavu nemusí vždy správně reagovat. Portál Games.Tiscali.cz pak například upozornil na gramatické a stylistické chyby českého jazyka v herním menu. Kingdom Come: Deliverance 2 se odehrává na počátku 15. století v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Hráči budou v tomto pokračování objevovat krajinu Českého ráje a Kutné Hory a jejího okolí. Z výročních zpráv českého studia Warhorse vyplývá, že od vydání prvního dílu v roce 2018 do konce roku 2023 činily tržby zhruba 2,26 miliardy Kč a čistý zisk 793 milionů Kč. Video: Bude z toho globální hit? Vychází Kingdom Come 2, vývojář popsal největší lákadlo 1:31 Spotlight moment: Určité věci jsme zlepšili, ale stejně nic netrefíte, říká designér soubojů v KCD2 Viktor Bocan | Video: Tým Spotlight