Turkovy příspěvky zřejmě někdo před smazáním cíleně shromažďoval, míní expert

před 3 hodinami
Část kontroverzních příspěvků, jejichž autorem je údajně zvolený poslanec za Motoristy Filip Turek, někdo pravděpodobně cíleně shromažďoval ještě předtím, než je politik odstranil. Řekl to v pondělí odborník na sociální média a internet Daniel Dočekal.
"Z toho, co dosud nesmazal, vyplývá, že Turek píše pořád stejné věci," podotkl odborník na sociální média a internet Daniel Dočekal.
"Z toho, co dosud nesmazal, vyplývá, že Turek píše pořád stejné věci," podotkl odborník na sociální média a internet Daniel Dočekal.

Existuje několik služeb, které příspěvky ze sociálních sítí sbírají a ukládají. Přímo na Facebooku smazané příspěvky po 90 dnech viditelné nejsou a nedají se najít, uvedl také Dočekal.

O Turkovi se mluví jako o ministrovi zahraničí ve vznikající vládě ANO, SPD a Motoristů. Podle Deníku N Turek v minulosti opakovaně zveřejňoval na Facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky. Turek se vůči obviněním z rasismu ohradil.

Sbírat a ukládat příspěvky umožňují celkem jednoduché programy nebo je možné si zadat monitoring Facebooku nebo i jiných sítí prostřednictvím firem, jako je Newton či Mediaboard. Existují i archivy textů z internetu, například Wayback Machine. Podle Dočekala v minulosti příspěvky na sociálních sítích indexovaly i běžné internetové vyhledávače, později tuto možnost omezily.

U údajně Turkových příspěvků z roku 2010 nebo z pozdější doby nelze podle vzhledu prostředí ze zveřejněných screenshotů usuzovat na jejich pravost, protože mohly být pořízené později, v čase, kdy Turek začal být mediálně známý a smazal je nebo nechal smazat. I když byl příspěvek starší, při pozdějším prohlížení se jeho vzhled upravil do aktuální podoby. Jde například o modrý kroužek kolem profilové fotografie, který odkazuje na příběh, tedy funkci, kterou Facebook začal používat až v roce 2017.

Autory z Deníku N Dočekal z podvodu nepodezírá. "Já si myslím, že ti lidé z Deníku N nejsou debilní a nemají důvod vytvářet fake news. Samozřejmě se mohli stát obětí někoho, kdo to vyrobil," uvedl. Na sociálních sítích je ale podle něj stále dohledatelných dost Turkových příspěvků vyjadřujících se ve stejném duchu i s odkazem na éru nacismu. Na jeden o víkendu upozornil například expředseda Pirátů Ivan Bartoš, na další dnes Deník N. "Z toho, co dosud nesmazal, vyplývá, že Turek píše pořád stejné věci," podotkl Dočekal.

Mazání Turkových příspěvků měla podle svého postu na Facebooku na starosti nová poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková, které Turek poskytl své heslo.

Jako malý kluk, který nepřizná, že rozbil okno, cupují novináři obhajobu Turka

Spotlight moment: Jako malý kluk, který nepřizná, že rozbil okno, cupují novináři obhajobu Turka | Video: Tým Spotlight
 
