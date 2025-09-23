Domácí

Tragický útok nožem v Hradci: mladistvého vraha dvou prodavaček obžalovali

Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové podalo obžalobu v případě vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové, kterou spáchal mladistvý. K činu se přiznal. Vzhledem k nízkému věku mu za dvojnásobnou vraždu hrozí maximálně deset let vězení, uvedl mluvčí krajského státního zastupitelství Pavel Bužga.
Policejní zásah v obchodní zóně, kde po útoku nožem zemřely dvě ženy, 20. února 2025, Hradec Králové. Policie útočníka dopadla.
Policejní zásah v obchodní zóně, kde po útoku nožem zemřely dvě ženy, 20. února 2025, Hradec Králové. Policie útočníka dopadla.

Obžalovaný šestnáctiletý mladík zaútočil nožem na dvě ženy, kterým bylo 19 a 38 let, 20. února v obchodě řetězce Action v obchodní zóně krátce po otevření. I přes okamžitou pomoc ženy na místě zemřely.

Podle znaleckých posudků je mladík příčetný a schopný účasti trestního řízení.

"Krajským státním zastupitelstvím byla včerejšího dne (22. září) podána Krajskému soudu v Hradci Králové obžaloba na mladistvého obviněného pro spáchání zvlášť závažného provinění vraždy. Pokud bude soudem uznán vinným žalovaným jednáním hrozí mu uložení trestu odnětí svobody ve výměře pět až deset let," řekl Bužga.

Mladistvý zůstává ve vazbě. "Vzhledem k tomu, že je mladistvým, nelze k případu poskytnout podrobnější informace," dodal Bužga.

Policie navrhla obžalovat mladíka 18. září po sedmi měsíci vyšetřování. Kriminalisté zadali řadu znaleckých posudků z různých oborů, přičemž považují jejich závěry za zásadní pro vyhodnocení skutkového děje i posouzení trestní odpovědnosti obviněného. Posudky jednoznačně potvrdily příčetnost obžalovaného a schopnost jeho účasti na trestním řízení, uvedla dříve policie.

Obžalovaný mladík na ženy útočil nožem, jednu ženu podle policie napadl v prodejně, druhou v zázemí. Mladík po útoku utekl po mostě přes Labe asi do kilometr vzdálené Říční ulice, tam ho zásahová jednotka zadržela. Orientační test na drogy i dechová zkouška na alkohol u něj byly po zadržení negativní. Chlapec se následně k činu přiznal.

Mladík podle dřívějšího vyjádření kriminalistů žil ve svém fantazijním světě a obchod i oběti si vybral náhodně. Podle policie jednal sám a v minulosti neměl problémy se zákonem.

 
