Zemanův sponzor nám nabízel zbraně, uvádí Tchaj-wan. Hra propagandy, reaguje firma

V roce 2018 vyjel zbrojař a milionový sponzor Miloše Zemana Jaroslav Strnad s prezidentem do Číny, aby tam s velmocí dělal obchody. Nyní naopak Tchaj-wan, který Čína považuje za svou vzbouřeneckou provincii, uvedl, že mu Strnadem založená společnost Excalibur Army (EA) nabízela zbraně. Takové obchody Čína tvrdě sankcionuje. Plyne to z pátrání Aktuálně.cz a Respektu.

Zakladatel strojírenské a zbrojařské skupiny Czechoslovak Group Jaroslav Strnad dostal před dvěma roky od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání. Týden poté oba muži společně odcestovali na návštěvu Číny. Strnad, jehož firmy patřily k největším sponzorům Zemana i s ním spojené Strany práv občanů, se v prezidentské delegaci vypravil lobbovat za prodej civilní techniky komunistické velmoci. Ve hře byly komponenty nákladních automobilů Tatra a rovněž radary pro čínská letiště. Obojí zastřešuje Strnadovo impérium Czechoslovak Group. Podnikatel si pak pochvaloval, že se obchodní dohody podařily.

Nyní ovšem Czechoslovak Group, kterou dnes ovládá Strnadův syn Michal, řeší ožehavou situaci. Jak plyne z pátrání Aktuálně.cz a Respektu, klíčová tchajwanská vyzbrojovací instituce potvrdila, že místní zástupci Strnadovy skupiny nabízeli na uzavřené prezentaci zbraně naopak tomuto ostrovnímu státu. Čína ho považuje za svou vzbouřeneckou provincii. A jeho dodavatele zbraní tvrdě trestá.

O záležitosti nejprve informovala tchajwanská média, která citovala nejmenované důvěryhodné zdroje. Aktivitu dávala do souvislosti se zpevňujícími se vztahy mezi Českem a Tchaj-wanem po cestě šéfa Senátu Miloše Vystrčila na ostrov na přelomu srpna a září. Té se snažil důrazně zabránit jak Zeman, tak i čínská ambasáda v Praze.

Tchajwanský server Up Media přitom také uvedl, že informace o tajné prezentaci houfnic Dana v tamním vojenském technologickém institutu zástupci firmy Excalibur Army, která spadá do Strnadovy skupiny, se tři dny nato dostala právě až k čínské ambasádě v Praze. Ta podle zdrojů tchajwanských médií následně kontaktovala přímo vedení firmy a vyhrožovala mu, že pokud se pokusí o vývoz zbraní na Tchaj-wan, využije Čína svého vlivu na českou vládu, aby tomu zabránila.

Czechoslovak Group: Nenecháme se zatáhnout do propagandistické hry

Čínská ambasáda na dotazy Aktuálně.cz a Respektu nereagovala. Společnost Czechoslovak Group jakýkoliv byznys na Tchaj-wanu popřela. Podle firmy texty tchajwanských médií "působí dojmem jakési propagandistické války", do které se společnost nenechá zatahovat.

"Společnost Excalibur Army ani žádná jiná společnost ze skupiny CSG neprezentuje své houfnice Dana na Tchaj-wanu, rovněž se vyhrazujeme proti tvrzení, že by byl na kohokoliv z managementu společností vyvíjen jakýkoliv nátlak ze strany čínské ambasády v Praze. Tato informace je zcela nepravdivá. Žádný zástupce našich společností nenavštívil Tchaj-wan a ani žádný zástupce Tchaj-wanu nenavštívil společnost Excalibur Army," odpověděl na dotazy Aktuálně.cz a Respektu mluvčí Strnadova impéria Andrej Čírtek.

To, že firma Excalibur Army na Tchaj-wanu prezentovala nejen houfnice Dana, ale celé své portfolio, ovšem následně podle zjištění Aktuálně.cz a Respektu potvrdila přímo samotná vojenská instituce National Chung-Shan Institute of Science and Technology (NCSIST), která má na ostrově na starosti opatřování bojových technologií. Na Tchaj-wanu se totiž spustilo vyšetřování, jak se tak rychle mohla informace o prezentaci Excalibur Army i se všemi detaily dostat na čínskou ambasádu v Praze a zda to neohrožuje tchajwanskou národní bezpečnost.

NCSIST vznikl původně jako vyzbrojovací oddělení tchajwanského ministerstva obrany. Dodnes pod tamní vládu spadá a jde o klíčové zařízení, má vysoce tajné informace o obranyschopnosti země.

"Domácí zástupci firmy Excalibur Army tomuto institutu 7. října představili všechny produkty dodávané touto společností. Jednalo se o veřejných informacích, nikoliv o citlivých záležitostech institutu," uvedla NCSIST s tím, že dále usiluje o maximální ochranu utajovaných informací.

A přes dementi samotné české firmy institut NCSIST také upřesnil, co měl "brífink" Excalibur Army nabízet - výzkum a vývoj zbraní pro národní obranu ostrovního státu.

Kdyby tomu tak skutečně bylo, musela by to firma dělat, aniž by měla na vývoz zbraní zajištěnou českou licenci. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) Aktuálně.cz a Respektu totiž řekl, že o schválení vývozu českých zbraní na Tchaj-wan nic neví. Jeho ministerstvo by se v takovém případě na udělení licence podílelo. "O něčem podobném slyším poprvé. Ani nevím, že by někdy byla podána taková žádost nebo se o ní vůbec hovořilo," uvedl ministr.

Za prodej zbraní Tchaj-wanu už Čína uvalila sankce na americké firmy

Strnadova Czechoslovak Group i přes oficiální prohlášení tchajwanských úřadů celou záležitost dále důrazně popírá. "Myslím si, že se z toho vyvinula nějaká hra propagandy, a je nám líto, že je do toho zatažena naše firma," zopakoval po opětovném dotazu redakcí mluvčí Čírtek.

Čína se dodávkám zbraní na Tchaj-wan důrazně snaží zabránit. Před 14 dny například oznámila uvalení sankcí na několik amerických zbrojařských firem. Reagovala na některá poslední oznámení o prodeji zbraní z USA. Za miliardy dolarů od nich Tchaj-wan získá pobřežní obranné systémy, rakety či 66 stíhaček F-16.

Ostrovní země v poslední době kvůli vyostřujícím se vztahům s pevninskou Čínou silně zbrojí. Čína se tomu pokouší bránit.

"Americké prodeje zbraní Tchaj-wanu závažně porušují princip jedné Číny a závažně podkopávají suverenitu Číny. Čína to silně odsuzuje," uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničí Čao Li-ťien s tím, že jeho země bude pokračovat v nezbytných krocích, aby svou suverenitu a bezpečnostní zájmy hájila.