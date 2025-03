Pět gripenů a sto vojáků. Rusko dotírá na NATO, Češi vyrazí bránit severní Atlantik

Během několika týdnů se velká část českých vzdušných sil přesune na Island. Pětice gripenů vyzbrojených raketami a kanóny tam bude až do léta hlídat vzdušný prostor, k němuž se často přibližují ruské strategické bombardéry i stíhačky. Čeští piloti oblast znají, pod hlavičkou mise NATO se nad Island vydávají už počtvrté. Ovšem teď poprvé v realitě ruské agrese proti Ukrajině.

"Země severní Evropy na neformálních rozhovorech poukazují na to, jak

Rusové používají Baltské moře jako hřiště pro svůj výcvik. I my jsme

zaznamenali případy, kdy byl náš prostor narušen. Nemůžeme si dovolit mít strach, ale musíme být připraveni," vysvětluje Katrín Gunnarsdóttirová, islandská ministryně zahraničí.

Odpovídá tak na otázku reportérky Aktuálně.cz, zda se i její země setkává s porušováním islandského vzdušného prostoru nebo teritoriálních vod ze strany ruských stíhaček a bombardérů. "Jsme strašně vděčni za to, že české letectvo znova v létě přijede. Je to velké přispění do naší obrany, ale také do obrany NATO jako takové," pochvaluje si Gunnarsdóttirová spolupráci mezi Reykjavíkem a Prahou.

Islandská vláda chce dát více peněz do obrany prostřednictvím posilování svých pobřežních hlídek nebo investic do infrastruktury ve vojenské základně v Keflavíku. Tu několik desetiletí po druhé světové válce držely americké síly.

Protože ostrovní stát v severním Atlantiku nemá vlastní nadzvukové letectvo, v jeho ochraně se dnes střídají alianční země. Do konce února Island z Keflavíku hlídaly čtyři finské stroje F-18 Hornet, v polovině května úkol převezmou české gripeny. Jejich úkolem bude startovat k blížícím se nekomunikujícím nebo nepřátelským letounům.

Mise za 76 milionů

Jak zjistil deník Aktuálně.cz, ze všech čtrnácti českých supersoniků Gripen vyrazí na Island rovnou pět, tedy celá třetina nadzvukového letectva. "Souběh úkolů nepředstavuje problém," odmítá Magdalena Dvořáková, mluvčí generálního štábu, že by armáda nestíhala i další úkoly. Kromě Islandu se totiž dlouhodobě stará také o ochranu slovenského vzdušného prostoru a především toho českého.

Kromě pětice strojů bude mít česká armáda na Islandu maximálně i 95 vojáků, kteří budou tvořit celý kontingent. "Na základě schváleného mandátu je v roce 2025 pro ochranu vzdušného prostoru Islandu vyčleněno až 76 milionů korun," vypočítává Dvořáková, kolik bude mise celkově stát.

Pro české vzdušné síly půjde už o čtvrtou operaci nad Islandem. Poprvé tam byly v roce 2014, naposledy před devíti lety. Zkušenosti mají i s Baltským mořem, tamější vzdušný prostor čáslavské gripeny hlídaly v letech 2009, 2012, 2019 a 2022.



Už jejich poslední mise v Pobaltí před třemi lety ukázala, že po začátku války na Ukrajině se ruské letouny nad mořem dopouštějí stále častějších prohřešků.

"Minimálně čtyřicetkrát jste museli reagovat na ruskou provokaci, kdy jejich vojenské letouny narušily vzdušný prostor a nekomunikovaly," prozradila ministryně Jana Černochová (ODS), když v listopadu 2022 oceňovala letce za jejich dosud nejnáročnější misi.

Radoslav Jančev, velitel tehdejší pobaltské mise, po návratu popisoval, že komunikace s ruskými piloty byla "napnutější", když ukazovali zbraně a snažili se české gripeny držet dál od letounu, který doprovázeli. "Ale naši piloti měli pokyn neeskalovat situaci, splnit úkol a v pořádku se vrátit zpátky," zaznamenal jeho slova web ministerstva obrany.

Island neřeší jen Rusko, ale i Trumpovy choutky

Samotný Island ovšem nyní neřeší jen ruskou hrozbu. Sleduje i kroky Donalda Trumpa a americké administrativy. Stejně jako Grónsko byl po staletí součástí Dánského království. Loni ostrovní republika oslavila 80. výročí nezávislosti. Oba ostrovy jsou ideální základnou pro sledování Arktidy, která se stává geopoliticky významnou oblastí díky klimatickým změnám a bohatým nerostným zdrojům.

Umožňují také kontrolu důležitých lodních a leteckých tras spojujících Evropu a

Severní Ameriku nebo podmořských kabelů, jejichž ochrana je pro Západ klíčová.

"Otázku, co budeme dělat, až si Donald Trump řekne o Island, dostávám běžně na ulici. Vždy odpovídám, že musíme zachovat klid a být připraveni. Máme se Spojenými státy velmi dobré vztahy a zatím nejsou žádné náznaky, že by se to mělo měnit. Zároveň věřím, že s Kanadou, Velkou Británií a Evropou můžeme spolupracovat mnohem více, než tomu bylo doposud," říká islandská ministryně zahraničí Þorgerður Katrín Gunnarsdóttirová.

