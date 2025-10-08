Domácí

Studenti vysokých škol vyvěsili palestinské vlajky. Rektor: "Nemám to za provokaci"

Domácí Domácí
před 2 hodinami
Studenti na některých vysokých školách po Česku začátkem týdne vyvěsili palestinské vlajky. Objevily se například na budově Českého vysokého učení technického (ČVUT), Akademie výtvarných umění (AVU) nebo Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM). Studenti tím podle vyjádření na Instagramu volali po ukončení akademické spolupráce s Izraelem a zároveň vyjádřili solidaritu s obyvateli Palestiny.
Vyvěšená vlajka Palestiny na Fakultě architektury AVU, 7. října 2025.
Vyvěšená vlajka Palestiny na Fakultě architektury AVU, 7. října 2025. | Foto: https://x.com/zeman_vaclav

"Studentstvo na 28 fakultách, 14 univerzitách a jedné střední škole po celé České republice volá po přerušení akademické spolupráce se státem Izrael, " přiblížila dění v uplynulých dnech na univerzitách v příspěvku na sítí Instagram studentská skupina stojící za akcí. Později doplnila, že se přidali někteří studenti z Fakulty architektury ČVUT.

Vlajky se objevily v souvislosti s výročím útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael, od kterého v úterý uplynuly dva roky. Při krvavém ataku palestinští ozbrojenci usmrtili na 1200 lidí a a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izrael reagoval vojenským zásahem v Pásmu Gazy, kde podle tamních úřadů zemřelo více než 67 tisíc Palestinců. Konflikt, který trvá dodnes, způsobil v oblasti rozsáhlou humanitární krizi.

K vyvěšování vlajek studenty se pro server iDNES.cz vyjádřil rektor AVU Tomáš Pospiszyl: "Palestinskou vlajku na budově Školy architektury Akademie výtvarných umění v Praze nevnímám jako provokaci, ale důsledek toho, že se studenti a studentky Akademie výtvarných umění zajímají o situaci ve světě. Různými aktivitami reagovali na ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2022 nebo na útok Hamásu na Izrael před dvěma lety."

Související

"F*ck Israel". Aktivisté postříkali královský palác v Amsterdamu červenou barvou

Královský palác, Amsterdam

Pospiszyl zdůraznil, že se jedná o projev akademické svobody, nikoliv o oficiální stanovisko školy. "Humanitární krizi v Gaze již reflektovalo prohlášení Akademického senátu AVU ze dne 5. června 2024. Pietní setkání pod názvem ‚V Gaze semestr nezačíná‘ na AVU proběhlo 3. října tohoto roku," uvedl pro server.

Během uplynulých dvou let část studentů českých vysokých škol opakovaně vyjádřila sympatie s Palestinou. Několikrát se kvůli tomu také dostali do konfliktu s vedením školy. Stalo se tak například loni v listopadu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kdy propalestinští podporovatelé opakovaně přerušili přednášku provoláváním hesel. Na místo byla přivolána  policie.

"Každý akademik musí být připraven unést kritiku postojů, které zastává, a závěrů, jež předkládá. Kolektivní provolávání hesel ale není kritikou a mávání vlajkou není diskusí," vyjádřil se tehdy na univerzitním webu děkan Fakulty sociálních věd Tomáš Karásek.

Oproti tomu akce na části tuzemských univerzit ze začátku tohoto týdne proběhla bez výraznějších konfliktů.

Nebyla to jediná připomínka druhého výročí krvavého útoku Hamásu v jižním Izraeli. Na síti X český prezident Petr Pavel uvedl: "Brutální útok Hamásu ze 7. října 2023, při němž byli zabiti, zraněni a uneseni civilisté - ženy, muži i děti - hluboce otřásl Izraelem i celým světem. Na tyto oběti nesmíme zapomenout, zejména pak na rukojmí, která jsou již dva roky držena v zajetí, ale i na civilisty trpícími následky této tragédie v Gaze."

 
Mohlo by vás zajímat

Zrušit pětiprocentní klauzuli pro vstup do sněmovny? Ústavní soud návrh smetl

Zrušit pětiprocentní klauzuli pro vstup do sněmovny? Ústavní soud návrh smetl

"Mlčte už o vládě," vzkázal Babiš SPD a Motoristům. Stanovil klíčový termín

"Mlčte už o vládě," vzkázal Babiš SPD a Motoristům. Stanovil klíčový termín

"Nepopírám, stalo se to. Vydírali mě," tvrdí exsoudce Kafka obviněný z podvodu

"Nepopírám, stalo se to. Vydírali mě," tvrdí exsoudce Kafka obviněný z podvodu

Polibek smrti nám dal Babiš, Bobošíková je magnet na neúspěch, říká lídr mladé SOCDEM

Polibek smrti nám dal Babiš, Bobošíková je magnet na neúspěch, říká lídr mladé SOCDEM
domácí Aktuálně.cz Obsah gaza palestina Izrael Hamás vysoká škola UMPRUM

Právě se děje

před 1 minutou
Drama pod Everestem. Stovky horolezců, které uvěznila vánice, jsou už v bezpečí

Drama pod Everestem. Stovky horolezců, které uvěznila vánice, jsou už v bezpečí

Stovky horolezců, které vánice uvěznily na Mount Everestu, jsou už v bezpečí.
před 4 minutami
Zrušit pětiprocentní klauzuli pro vstup do sněmovny? Ústavní soud návrh smetl

Zrušit pětiprocentní klauzuli pro vstup do sněmovny? Ústavní soud návrh smetl

Pětiprocentní hranice pro vstup do Parlamentu je součástí české právní úpravy od 90. let minulého století a opakovaně obstála i před Ústavním soudem.
Aktualizováno před 11 minutami
"Mlčte už o vládě," vzkázal Babiš SPD a Motoristům. Stanovil klíčový termín

"Mlčte už o vládě," vzkázal Babiš SPD a Motoristům. Stanovil klíčový termín

Babiš věří, že do prvního zasedání sněmovny, které prezident Petr Pavel svolal na 3. listopadu, bude hotova koaliční smlouva.
před 26 minutami

Překvapí cenou i zvláštními nápady. Levná Tesla bude nakonec možná až moc laciná

Překvapí cenou i zvláštními nápady. Levná Tesla bude nakonec možná až moc laciná
Prohlédnout si 26 fotografií
Tesla odhalila najednou hned dvě levné verze stávajících modelů s označením Standard.
První vychází z Modelu 3 a stojí v přepočtu od 771 tisíc korun. Zatím se nabízí v USA, v českém konfigurátoru chybí.
před 30 minutami
Nosková - Ósakaová. Rozjetá Češka mučí i světovou superstar, drama první sady vrcholí

ŽIVĚ
Nosková - Ósakaová. Rozjetá Češka mučí i světovou superstar, drama první sady vrcholí

Sledujte online přenos z utkání druhého kola turnaje ve Wu-chanu mezi Lindou Noskovou a Naomi Ósakaovou. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
Aktualizováno před 32 minutami
I přes zuřivý odpor postupujeme, chvástá se Putin. Údery v ruském týlu bagatelizuje

ŽIVĚ
I přes zuřivý odpor postupujeme, chvástá se Putin. Údery v ruském týlu bagatelizuje

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 59 minutami
"Atentát byl teroristickým činem." Ficův advokát se u soudu shodl s žalobkyní

"Atentát byl teroristickým činem." Ficův advokát se u soudu shodl s žalobkyní

Slovenský premiér Robert Fico tvrdí, že atentátník Juraj Cintula, který ho loni zranil, spáchal teroristický útok. Ficův zástupce to řekl u soudu.
Další zprávy