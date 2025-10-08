Studenti vysokých škol vyvěsili palestinské vlajky. Rektor: "Nemám to za provokaci"

"Studentstvo na 28 fakultách, 14 univerzitách a jedné střední škole po celé České republice volá po přerušení akademické spolupráce se státem Izrael, " přiblížila dění v uplynulých dnech na univerzitách v příspěvku na sítí Instagram studentská skupina stojící za akcí. Později doplnila, že se přidali někteří studenti z Fakulty architektury ČVUT.
Vlajky se objevily v souvislosti s výročím útoku teroristického hnutí Hamás na Izrael, od kterého v úterý uplynuly dva roky. Při krvavém ataku palestinští ozbrojenci usmrtili na 1200 lidí a a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izrael reagoval vojenským zásahem v Pásmu Gazy, kde podle tamních úřadů zemřelo více než 67 tisíc Palestinců. Konflikt, který trvá dodnes, způsobil v oblasti rozsáhlou humanitární krizi.
K vyvěšování vlajek studenty se pro server iDNES.cz vyjádřil rektor AVU Tomáš Pospiszyl: "Palestinskou vlajku na budově Školy architektury Akademie výtvarných umění v Praze nevnímám jako provokaci, ale důsledek toho, že se studenti a studentky Akademie výtvarných umění zajímají o situaci ve světě. Různými aktivitami reagovali na ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2022 nebo na útok Hamásu na Izrael před dvěma lety."
Pospiszyl zdůraznil, že se jedná o projev akademické svobody, nikoliv o oficiální stanovisko školy. "Humanitární krizi v Gaze již reflektovalo prohlášení Akademického senátu AVU ze dne 5. června 2024. Pietní setkání pod názvem ‚V Gaze semestr nezačíná‘ na AVU proběhlo 3. října tohoto roku," uvedl pro server.
Během uplynulých dvou let část studentů českých vysokých škol opakovaně vyjádřila sympatie s Palestinou. Několikrát se kvůli tomu také dostali do konfliktu s vedením školy. Stalo se tak například loni v listopadu na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kdy propalestinští podporovatelé opakovaně přerušili přednášku provoláváním hesel. Na místo byla přivolána policie.
"Každý akademik musí být připraven unést kritiku postojů, které zastává, a závěrů, jež předkládá. Kolektivní provolávání hesel ale není kritikou a mávání vlajkou není diskusí," vyjádřil se tehdy na univerzitním webu děkan Fakulty sociálních věd Tomáš Karásek.
Oproti tomu akce na části tuzemských univerzit ze začátku tohoto týdne proběhla bez výraznějších konfliktů.
Nebyla to jediná připomínka druhého výročí krvavého útoku Hamásu v jižním Izraeli. Na síti X český prezident Petr Pavel uvedl: "Brutální útok Hamásu ze 7. října 2023, při němž byli zabiti, zraněni a uneseni civilisté - ženy, muži i děti - hluboce otřásl Izraelem i celým světem. Na tyto oběti nesmíme zapomenout, zejména pak na rukojmí, která jsou již dva roky držena v zajetí, ale i na civilisty trpícími následky této tragédie v Gaze."
