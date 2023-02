Studenti nadšeně vítali Pavla v Ústí. Nechtěl jsem po zvolení dlouhou dovolenou, řekl

Nastávající prezident Petr Pavel má za sebou v pořadí už druhý výjezd do regionů od svého zvolení. Zatímco minulý týden navštívil Karlovarsko, ve čtvrtek se vydal do Ústeckého kraje. Stejně jako v prvním případě se setkal s několika komunálními politiky, kteří mu odkryli, co všechno trápí jejich region. Kromě toho přišli za Pavlem i jeho příznivci a opět zaplnili prostory, kde se konala beseda.

Červená aula Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla v pozdním čtvrtečním odpoledni zaplněná lidmi tak, že skutečně nezůstávalo prázdné ani jediné místo. Pokud se nějaké objevilo, okamžitě ho zasedl některý z mnoha zájemců, kteří čekali na šanci dostat se dovnitř. Takový byl zájem o besedu s Petrem Pavlem, který bude 9. března oficiálně jmenován prezidentem České republiky.

"Dobrý večer vám všem i vašim kolegům, kteří jsou venku a už se sem nevešli," začal Pavel v narážce na ty méně šťastné, kteří ale mohli sledovat besedu na obrazovkách v menších sálech. "To přijetí je velmi pěkné. Díky za to," opakoval Pavel, který má sám bydliště právě v Ústeckém kraji.

Pro zajímavost, aula Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem krátce před debatou s Petrem Pavlem. Uvnitř plno, další studenti čekají venku. Zpravodajství a video rozhovory najdete později na ⁦@Aktualnecz⁩, názory mladých mě samozřejmě velmi zajímají. pic.twitter.com/EXJbVYysM1 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 23, 2023

Hned v odpovědi na první otázku ovšem odmítl, že by byl "ústeckým prezidentem". "Už když jsem do kandidatury šel, tak to bylo s tím, že chci sloužit všem občanům. I těm, kteří s mými názory vůbec nesouhlasí, nevolili mě nebo k volbám vůbec nepřišli," řekl.

Přesto bylo zřejmé, že někteří komunální politici i běžní občané věří, že by jejich kraji mohl nový prezident pomoci. Zejména, když měl ve čtvrtek hodně nabitý program. Začínal ve Šluknově, pokračoval mimo jiné do České Kamenice, povídal si s vedením školy v jedné z vyloučených lokalit v Ústí nad Labem, sešel se s vedením kraje i mnoha starosty, a ještě večer diskutoval se zástupci neziskových organizací.

Mnoho konkrétních odpovědí na otázky, jak přesně chce pomoci, ale nedal. Pavel většinou říká, že se zatím více dopodrobna seznamuje s místními problémy a svou roli prezidenta vidí hlavně v koordinaci těch, kteří by měli přicházet s konkrétními řešeními.

"Nedělám si iluze a ani nepředstírám, že bych byl schopen vyřešit po inauguraci v krátké době všechny problémy této země. To ode mě asi nikdo soudný neočekává. Ale jsem připraven tomu věnovat maximální úsilí a hledat cesty, jak problémy řešit," uvedl Pavel a posteskl si, že mu někteří jeho velkou aktivitu těsně po volbách vyčítají. "Říkají, že už tady žádného dalšího hyperaktivku nechtějí. Ale já to tak nevnímám. Já to vnímám jako přípravu na to, co mě čeká po 9. březnu. Nepředstavoval jsem si, že po zvolení budu mít pět, šest týdnů dovolené a po inauguraci se začnu zajímat, co bych mohl dělat," prohlásil.

Odcházejí nám mladí, stěžoval si politik ODS

Nejvíce námětů a zároveň i stížností na slabou pomoc směřující do regionu z pražského centra si Pavel vyslechl na setkání se zástupci Ústeckého kraje.

Náměstek hejtmana pro sociální věci Jiří Kulhánek (ODS), podobně jako někteří další politici, upozorňoval na to, že se situace v kraji kvůli migraci sociálně slabých obyvatel zhoršuje. Pavla požádal, jestli by součástí prezidentské kanceláře mohl být zaměstnanec, který by komunikoval s kraji. Dočkal se od nového prezidenta kladné odpovědi. Pavel podle svých slov s něčím takovým počítá.

Tady vám @Aktualnecz přináší v rámci aktuálního zpravodajství rušnější přivítání nově zvoleného prezidenta Petra Pavla v ZŠ Mojžíř v Ústí nad Labem. S dětmi, které se chovají velmi srdečně, přinesu zítra na @Aktualnecz rozhovor o jejich životě v této části naši země. pic.twitter.com/pei3KvQt1L — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) February 23, 2023

"Bohužel, sociálně slabí se do našeho kraje stěhují z jiných částí republiky. Sociální systém je špatně nastavený, například rozdělování příspěvků na bydlení by mělo vypadat jinak. Tím, jak se zde kupí sociálně slabí, tak nám odcházejí mladí," sdělil Kulhánek. Výsledkem je zhoršující se kvalita ve školách, zvyšující se kriminalita a exekuce v mnoha rodinách, dodal Kulhánek.

Jednou z lokalit, kde žijí často lidé v těžkých sociálních podmínkách je čtvrť Mojžíř, ve které se Pavel zdržel necelou hodinu. Nevydal se ale do míst, kde lidé v této čtvrti bydlí, zašel do základní školy, ve které si povídal s ředitelem a chvíli také s žáky. "Měl jsem z návštěvy velmi dobrý pocit, všichni byli otevření," pochvaloval si Pavel.

Dalším regionem, kam chce nový prezident vyrazit, bude patrně Moravskoslezský kraj. I ten má pověst jednoho z krajů, kde se lidem žije nejhůře. Pavel ale vždy upozorňuje, že i tyto regiony s horší sociální situací mají řadu předností a také se jim daří některé problémy řešit. Na sever Moravy se ale chystá až poté, co se stane oficiálně prezidentem.

Jak ale ukázala i jeho druhá návštěva do regionů, Pavel může zatím přinejmenším počítat s velkou podporou veřejnosti. Bylo to patrné i na zmiňovaném setkání se studenty v Ústí, kteří mu tleskali nejen před debatou, ale také po ní. Mnozí ho požádali i o společnou fotku nebo autogram.