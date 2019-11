Stávka v sídle UK skončila, protestující ale dál trvají na odchodu rektora Zimy

Okupační stávka studentů na Univerzitě Karlově v Praze skončila, debata o jejich požadavcích ale nadále pokračuje. Chtějí, aby se univerzita více zaměřila na téma ochrany životního prostředí a zároveň aby odešel rektor univerzity Tomáš Zima. Redakce Aktuálně.cz mluvila jak se stávkujícími studenty, tak s jejich oponenty a zjišťovala, jak vypadá situace po stávce.

Už žádné transparenty. Žádné spacáky a žádní studenti, kteří v nich několik dní přespávali. A také žádná vůně voňavek, které na sebe občas studenti stříkali, protože několik dní nezažili sprchu. Život na rektorátu Univerzity Karlovy se týden poté, co na něm přibližně dvacítka studentů zahájila okupační stávku kvůli většímu zaměření na ochranu životního prostředí a odvolání rektora Tomáše Zimy, vrátil do starých kolejí.

"Jsem velmi rád, že stávka skončila a my jsme se domluvili se studenty na dalším postupu. Považoval jsem za nedůstojné, že historická budova Karolina, která je kulturní památkou, byla takto obsazena," říká předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy František Zahálka. Právě on společně s několika dalšími členy předsednictva senátu stávkující v pondělí navečer několik hodin přemlouval, aby stávku ukončili.

V ruce přitom držel prohlášení vedení Univerzity Karlovy, předsednictva Akademického senátu UK a jeho studentské části, které vydaly stanovisko, v němž vyjádřily "zásadní nesouhlas s dalším okupováním budovy staroslavného Karolina, kterou ve jménu klimatické stávky již šestý den obsazuje skupinka asi dvaceti mladých aktivistů".

Jak tato stávka a požadavky skupiny studentů ovlivní budoucnost nejstarší české univerzity, se uvidí. V dohodě mezi akademickým senátem a stávkujícími nicméně není nic o rezignaci či odvolání rektora. Také proto se velký akademický senát nebude na svém dalším jednání v pátek 29. listopadu o odchodu Zimy bavit.

"Takový bod na programu není," potvrzuje pro Aktuálně.cz profesor Zahálka. Senát by se takovým návrhem zabýval v případě, že by někdo odvolání rektora navrhl. Proces se navíc řídí poměrně složitými pravidly a je záležitostí na několik měsíců. Pokud by některá fakulta navrhla jeho odchod, posuzovala by ještě před hlasováním akademického senátu přípustnost takového návrhu legislativní komise. Kdyby souhlasila a senát odvolání Zimy případně schválil, poslední slovo by měl navíc prezident Miloš Zeman.

"Proceduru odvolání rektora ani nikdo nespustil. I kdyby to ale bylo na pořadu dne a vše běželo relativně hladce, tak by to byla otázka několika měsíců," upozorňuje Zahálka. Na dotaz, zda by on osobně podporoval odchod Zimy z funkce odpověděl, že ne a argumentoval tím, že Tomáš Zima je špičkový biochemik, který pro Univerzitu Karlovu udělal jako rektor mnoho dobrého.

Zatímco tedy o rektorovi jednání akademiků nebude, poněkud jiná situace panuje ohledně požadavků studentů na větší ochranu životního prostředí. Na dotaz Aktuálně.cz, zda se opravdu bude senát zabývat náměty "studentů ze spacáku" Záhalka ujišťoval, že rozhodně ano. Podle něj to bude poprvé na jednání sociální komise akademického senátu v pondělí 25. listopadu.

"Je jasné, že problematika klimatu se určitě nevyřeší na chodbě Karolina. Vyzval jsem ale studenty, aby specifikovali, co přesně požadují a následně se o tom budeme bavit. Musí se ale do toho zapojit také naše vědecká a odborná komunita, která se tomuto tématu věnuje a rozumí mu. Jednání na sociální komisi bude první krok," uvedl František Zahálka, který studentům předal i oficiální pozvánku na zasedání zmiňované komise.

"Je to jasné sdělení, že skutečně chceme, aby přišli a účastnili se jednání. Tam by mělo zaznít, jak budeme ohledně požadavků studentů postupovat, které kroky začneme dělat, kdo a co bude formulovat. Chci, aby z toho byly hmatatelné výstupy. Zároveň jsem ale přesvědčený, že se tématu ochrany životního prostředí věnujeme a určitě se budeme věnovat dále," sliboval a dodal, že bod s názvem "klima" je i na programu celého senátu 29. listopadu.

Naléhali, ať skončíme, tvrdí stávkující student

Zatímco na straně vedení univerzity byla v úterý cítit úleva z toho, že došlo k dohodě a u vstupu na rektorát už nejsou žádné spacáky ani transparenty, na studentech, kteří ukončili stávku, byla patrná především únava. "Omlouvám se, ale jsem hodně unavený, moc jsem toho nenaspal," řekl Aktuálně.cz jeden ze stávkujících Matyáš Zeman, který studuje na Filozofické fakultě UK.

Několik dní jsem se velmi těšil na to, až budu mít konečně čas osobně poznat studenty, kteří “okupují” Univerzitu Karlovu.Jsem šťastný, že dnes jsem za nimi zašel a opět se přesvědčil, že nic nenahradí kontakt z očí do očí.Tady je ukázka z povídání,reportáž bude na @Aktualnecz pic.twitter.com/VCcu6FHCKr — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) November 18, 2019

"Naše okupační stávka sice skončila, ale všechno to, kvůli čemu jsme tady týden přespávali, nadále platí. Vnímáme to tak, že vedení akademického senátu přistoupilo na naše ekologické požadavky a dalo najevo, že bude usilovat o jejich naplňování. Nadále platí i náš požadavek na odchod rektora Zimy z funkce," uvádí.

Když společně s několika dalšími stávkujícími oznámil v pondělí večer konec akce, bylo to překvapivé rozhodnutí. On i další studenti prohlašovali ještě v pondělí odpoledne v rozhovoru pro Aktuálně.cz, že rozhodně budou v protestu pokračovat a zůstanou minimálně několik dalších nocí, dokud nebudou jejich požadavky splněny. Vše ale změnila zmiňovaná podvečerní návštěva profesora Zahálky a několika dalších členů akademického senátu.

"Celá situace mi přišla jako značně nátlaková. My jsme si mysleli, že to bude neformální setkání, na které jsme v provizorních podmínkách připravili pro členy senátu občerstvení. Místo toho na nás naléhali, ať skončíme. Do toho se ještě objevilo na Facebooku univerzity prohlášení proti nám. O něm jsme vůbec neměli tušení a senátoři nám o něm nejdříve ani neřekli," popisuje Matyáš Zeman dění z pohledu stávkujících.

Člen senátu: Spojovat odchod rektora a klima je kostrbaté

Že se stávkující studenti ocitají ve stále obtížnější situaci, bylo zřejmé už od pondělního poledne, kdy za nimi přišli dva členové akademického senátu, a to Jan Pačes a místopředseda senátu David Hurný. Společně naléhali na studenty, aby sbalili spacáky a odešli. Zároveň tvrdili, že se s nimi velmi těžko jedná, když nemají zvolené žádné mluvčí a na nikoho z vedení univerzity nebo akademického senátu se neobrátili.

"Jak je možné s vámi vůbec jednat? Vy jste doteď s nikým nejednali, za nikým jste nepřišli, nic jste nikomu nepředložili. Takto to přece není možné," stěžoval si Pačes, kterému stávkující oponovali tím, že své požadavky sepsali do několika bodů a publikovali je na sociálních sítích. Zároveň se hájili tím, že jsou skupinou, která se společně radí, a nechtějí mít jednoho vedoucího nebo mluvčího.

Pačes jim také vyčítal, podobně jako někteří další kritici, že spojili dvě témata, která podle něj spolu moc nesouvisí - odchod rektora Zimy a boj za ochranu klimatu.

"Nejen mně není jasné, jestli chcete hlavně odvolávat rektora, nebo chcete více ochranu klimatu, případně jste pro to, aby univerzita víc vstupovala do politických diskusí," pokračoval Pačes. Stávkující mu vysvětlovali, že chtějí odchod Zimy i jasnější snahu univerzity věnovat se ochraně klimatu. "Propojení rektora a klimatu mi přijde strašlivě kostrbaté," trval na svém Pačes.

Podobně mluvil rovněž místopředseda senátu David Hurný, který odkazoval na to, že bez ohledu na okupační stávku se akademický senát univerzity bude na konci listopadu zabývat tématem ochrany životního prostředí. "Stávkovat za této situace nemá smysl," opakoval.

Je absurdní, že rektorem zůstává Zima

Deník Aktuálně.cz se s několika stávkujícími studenty setkal a snažil se od nich dozvědět, proč zvolili zrovna takový způsob protestu a co všechno by chtěli na univerzitě změnit.

"Po všech kauzách rektora Zimy mi přijde absurdní, že zatím ustál své postavení ve vedení univerzity. Určitě je dobře, že vytváříme a nadále budeme vytvářet tlak na to, aby odstoupil. Považuji za morální se proti němu ozvat," říká student Filozofické fakulty UK Kryštof Říha.

Podobně argumentuje také další studentka téže fakulty, která se představila jako Kristýna. "Jako studentka této univerzity cítím zodpovědnost se ozvat a vyjádřit svůj názor k tomu, co se děje, a nemlčet," sdělila.

Na výtku kritiků, proč spojují téma rektora Zimy a ochranu klimatu, shodně tvrdí, že podle nich spolu tato témata souvisejí. "Naše univerzita by měla být mostem mezi vědeckým poznáním a celou společností. Měli bychom být lídrem v nastolení klimatické agendy. Jenže něco takového nejde s rektorem Zimou v čele," soudí Kryštof Říha.

Společně s dalšími označuje Zimu za nedůvěryhodného například kvůli tomu, že spolupráce univerzity se společností Home Credit či s Číňany mohla omezit akademickou svobodu.

Studentka Kristýna je přesto přesvědčena, že stávka měla smysl, a to od první chvíle, kdy ona a další vytvořili spolek Univerzity za klima. "Vznikli jsme proto, že se nám zdálo, že oproti středním školám se univerzity málo angažovaly v hnutí žáků a studentů Fridays for Future. Od té doby se toho ale hodně změnilo, v České republice vznikají buňky za ochranu klimatu na dalších vysokých školách. Osobně jsem velmi šťastná, když slyším, že se aktivizují další a další studenti," uvedla Kristýna, která také odmítá názory, že by skupinka protestujících patřila k nějakému konkrétnímu politickému hnutí. "Jsme velmi různorodí, to, co nás spojuje, je skutečně ochrana klimatu," přidává se další studentka Anna.