Stát zprovoznil aplikaci DroneMap s interaktivní mapou Česka pro létání s drony

O aplikaci, kterou řízení letového provozu zprovoznilo ve spolupráci s Úřadem pro civilní letectví a ministerstvem dopravy, informoval mluvčí ministerstva František Jemelka.
Piloti dronů mají díky aplikaci jasný přehled o tom, zda se nenacházejí v místě s přísnějšími pravidly, uvedl generální ředitel letového provozu Jan Klas. "Rychlý přístup k těmto informacím dostupný každému přispěje ke zvýšení bezpečnosti na českém nebi," dodal. "Současně se spuštěním digitální mapy DroneMap dochází i k podstatné optimalizaci samotných zeměpisných zón pro drony," upozornil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
Mapa zachycuje omezení pro drony zejména v blízkosti letišť, ale také ve zvláště chráněných územích a hustě osídlených prostorech, kolem heliportů, silnic, železnic, prvků energetické soustavy, vodních zdrojů či objektů důležitých pro ochranu státu. "V DroneMap je dodatečná možnost spravovat provoz vlastních dronů, plánovat, archivovat a v případě potřeby též předem zviditelnit ostatním své lety, ale i měřit vzdálenosti nebo se podívat na aktuální meteodata," uvedl Jemelka.
V aplikaci je také proklik na web osvětové kampaně Létejte zodpovědně, jejímž cílem je seznamovat piloty dronů s pravidly provozu. Vývoj mobilní aplikace DroneMap nadále pokračuje, současná podoba systému se postupně dolaďuje. Vítaná je podle tiskové zprávy zpětná vazba uživatelů.
Počet provozovatelů dronů roste. Ke konci roku 2023 jich bylo 58.535, letos na jaře téměř 70.000. Pilotem dronu je podle zákona člověk, který s drony létá. Provozovatel dronu je podle Úřadu pro civilní letectví osoba nebo společnost, která dron vlastní nebo si ho pronajímá. Může to tedy být i firma, která poskytuje služby s drony. Pilot může být zároveň provozovatelem dronu.
Státní podnik Řízení letového provozu poskytuje veřejné letecké služby uživatelům vzdušného prostoru České republiky a na letištích Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary. Úřad pro civilní letectví vykonává dohled nad civilním letectvím, licencuje piloty a certifikuje letadla a letecká technická zařízení.